Cory Turner Wins SOS Feature at Merrittville

THOROLD, Ont. (June 25, 2022) — Cory Turner won the Southern Ontario Sprints feature Saturday at Merrittville Speedway. Ryan Susice, Ryan Turner, Liam Martin, and Travis Cunningham rounded out the top five.

Southern Ontario Sprints

Merrittville Speedway

Thorold, Ontario

Saturday, June 25, 2022

Heat Race #1:

1. 10b-Mitch Brown

2. 11-Jamie Turner

3. 13-Cory Turner

4. 14h-Jim Huppenen

5. 70-Bailey Heard

6. 15-Dan Nanticoke

7. 15-Mike Ferrell

Heat Race #2:

1. 91-Ryan Turner

2. 20-Brayden Cooley

3. 21-Ryan Susice

4. 1-10-Jake Brown

5. 81-Derek Jonathan

6. 24-Ben Silliker

Heat Race #3:

1. 9-Liam Martin

2. 90-Travis Cunningham

3. 30-Adam West

4. 11j-Chris Jones

5. 25-Warren Mahoney

6. 71-Shawn Sliter

Feature:

1. 13-Cory Turner

2. 21-Ryan Susice

3. 91-Ryan Turner

4. 9-Liam Martin

5. 90-Travis Cunningham

6. 14h-Jim Huppenen

7. 20-Brayden Cooley

8. 10b-Mitch Brown

9. 11-Jamie Turner

10. 1-10-Jake Brown

11. 11j-Chris Jones

12. 70-Bailey Heard

13. 30-Adam West

14. 24-Ben Silliker

15. 81-Derek Jonathan

16. 15-Dan Nanticoke

17. 25-Warren Mahoney