Marks Wins PA Speedweek Event at Port Royal

PORT ROYAL, Penn. (June 29, 2022) — Brent Marks won the sprint car feature during Wednesday’s round of PA Speedweek at Port Royal Speedway. Mike Wagner, Logan Wagner, Lance Dewease, and Justin Peck rounded out the top five.

PA Speedweek

Port Royal Speedway

Port Royal, Pennsylvania

Wednesday, June 29, 2022

Winged 410 Sprint Cars

Feature:

1. 19B-Brent Marks

2. 55-Mike Wagner

3. 1-Logan Wagner

4. 69K-Lance Dewease

5. 13-Justin Peck

6. 5-Dylan Cisney

7. 5W-Lucas Wolfe

8. 11-TJ Stutts

9. 24R-Rico Abreu

10. 51-Freddie Rahmer

11. 10-Dave Blaney

12. 45-Jeff Halligan

13. 48-Danny Dietrich

14. 19T-Brock Zearfoss

15. 39B-Christopher Bell

16. 39-Chase Dietz

17. 5T-Ryan Timms

18. 57-Kyle Larson

19. 39M-Anthony Macri

20. 67-Justin Whittal

21. 12-Blane Heimbach

22. 42-Sye Lynch

23. 35-Tyler Reeser