Sanders Wins at Placerville

PLACERVILLE, Calif. (July 4, 2022) — Justin Sanders won the sprint car feature Monday at Silver Dollar Speedway. Blake Carrick, Michael Pombo, Isaiah Vasquez, and Guage Garcia rounded out the top five.

Placerville Speedway

Placerville, California

Monday, July 4, 2022

Winged 360 Sprint Cars

Qualifying

1. 4SA-Justin Sanders, 10.890[12]

2. 01-Kalib Henry, 10.947[6]

3. 83T-Tanner Carrick, 10.950[14]

4. 83SA-Isaiah Vasquez, 10.957[24]

5. 38B-Blake Carrick, 10.991[2]

6. 7C-Ryan Robinson, 10.994[1]

7. 83V-Ricky Sanders, 11.025[3]

8. 92-Andy Forsberg, 11.039[11]

9. 21X-Gauge Garcia, 11.041[8]

10. 28-Chase Johnson, 11.059[16]

11. X1-Michael Faccinto, 11.100[22]

12. 21-Shane Hopkins, 11.147[19]

13. 85-CJ Humphreys, 11.149[5]

14. 21M-Michael Ing, 11.159[10]

15. 34-Andy Gregg, 11.160[9]

16. 98M-Michael Pombo, 11.174[7]

17. 4-Jodie Robinson, 11.194[23]

18. 33T-Jimmy Trulli, 11.218[17]

19. 20-Justin Bradway, 11.235[15]

20. 94-Greg Decaires V, 11.340[18]

21. 38-Colby Johnson, 11.368[20]

22. 93-Stephen Ingraham, 11.391[25]

23. 98-Chris Masters, 11.514[27]

24. 78-Bret Barney, 11.534[13]

25. 25-Justin Johnson, 11.556[21]

26. 75-Bill Smith, 11.573[4]

27. 17T-Grasen Tenora, 11.968[26]

28. 5A-Lonny Alton, 12.656[28]

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 38B-Blake Carrick[3]

2. 4SA-Justin Sanders[4]

3. 85-CJ Humphreys[1]

4. 21X-Gauge Garcia[2]

5. 4-Jodie Robinson[5]

6. 38-Colby Johnson[6]

7. 25-Justin Johnson[7]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 28-Chase Johnson[2]

2. 21M-Michael Ing[1]

3. 7C-Ryan Robinson[3]

4. 33T-Jimmy Trulli[5]

5. 01-Kalib Henry[4]

6. 93-Stephen Ingraham[6]

7. 75-Bill Smith[7]

Heat Race #3 (8 Laps)

1. 83T-Tanner Carrick[4]

2. 34-Andy Gregg[1]

3. X1-Michael Faccinto[2]

4. 83V-Ricky Sanders[3]

5. 20-Justin Bradway[5]

6. 98-Chris Masters[6]

7. 17T-Grasen Tenora[7]

Heat Race #4 (8 Laps)

1. 98M-Michael Pombo[1]

2. 92-Andy Forsberg[3]

3. 21-Shane Hopkins[2]

4. 83SA-Isaiah Vasquez[4]

5. 94-Greg Decaires V[5]

6. 78-Bret Barney[6]

7. 5A-Lonny Alton[7]

B-Main (12 Laps)

1. 4-Jodie Robinson[2]

2. 01-Kalib Henry[1]

3. 94-Greg Decaires V[4]

4. 93-Stephen Ingraham[6]

5. 38-Colby Johnson[5]

6. 98-Chris Masters[7]

7. 25-Justin Johnson[9]

8. 78-Bret Barney[8]

9. 75-Bill Smith[10]

10. 20-Justin Bradway[3]

11. 17T-Grasen Tenora[11]

12. 5A-Lonny Alton[12]

A-Main (25 Laps)

1. 4SA-Justin Sanders[2]

2. 38B-Blake Carrick[8]

3. 98M-Michael Pombo[1]

4. 83SA-Isaiah Vasquez[6]

5. 21X-Gauge Garcia[11]

6. 92-Andy Forsberg[10]

7. 7C-Ryan Robinson[7]

8. 4-Jodie Robinson[17]

9. 33T-Jimmy Trulli[18]

10. 21-Shane Hopkins[13]

11. X1-Michael Faccinto[12]

12. 21M-Michael Ing[15]

13. 94-Greg Decaires V[19]

14. 93-Stephen Ingraham[20]

15. 83T-Tanner Carrick[5]

16. 83V-Ricky Sanders[3]

17. 85-CJ Humphreys[14]

18. 34-Andy Gregg[16]

19. 28-Chase Johnson[4]

20. 01-Kalib Henry[9]