Dewease Wins at Williams Grove

MECHANICSBURG, Penn. (July 15, 2022) — Lance Dewease won the sprint car feature Friday night at Williams Grove Speedway. Freddie Rahmer, Troy Wagaman, Dylan Norris, and Chase Dietz rounded out the top five. Derek Locke won the 358 sprint car feature.

Williams Grove Speedway

Mechanicsburg, Pennsylvania

Friday, July 15, 2022

Winged 410 Sprint Cars

Feature:

1. 69k-Lance Dewease

2. 8e-Freddie Rahmer

3. 19w-Troy Wagaman

4. 44-Dylan Norris

5. 39-Chase Dietz

6. 5w-Lucas Wolfe

7. 45-Jeff Halligan

8. 5e-Brandon Rahmer

9. 23-Devon Borden

10. 1w-Robbie Kendall

11. 1x-Chad Trout

12. 99m-Kyle Moody

13. 19r-Matt Campbell

14. 1m-Mark Smith

15. 5-Tyler Ross

16. 35-Chad Kemenah

17. 35s-Jason Shultz

18. 22-Bryn Gohn

19. 12s-Brent Shearer

20. 5j-John Walp

21. 4l-Dwight Leppo

Winged 358 Sprint Cars

Feature:

1. 77-Derek Locke

2. 28-Matt Findley

3. 66h-Doug Hammaker

4. 84m-Chad Criswell

5. 22-Nash Ely

6. 54-Brett Wanner

7. 69-Cameron Smith

8. 66a-Cody Fletcher

9. 35-Steve Owings

10. 99a-Devin Adams

11. 21r-Tyler Brehm

12. 21t-Scott Fisher

13. 2-Kody Hartlaub

14. 59-Steve Wilbur

15. 17k-Kyle Keen

16. 00-Chris Frank

17. 70d-Frankie Herr

18. 38s-Jordan Strickler

19. 99-Zachary Cool

20. 7w-Jayden Wolf

21. 27-Jake Galloway

22. 21m-Zach Newlin

23. 28t-Tim Stallings

24. 6-Cody Phillips