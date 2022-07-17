Trevin Littleton Wins the Crossroads Classic

INDIANAPOLIS, Ind. (July 16, 2022) — Trevin Littleton won the Crossroads Classic Saturday night at Circle City Raceway. Ethan Barrow, Rod Henning, Bradley Galedrige, and Kevin Newton rounded out the top five.
Allegheny Sprint Tour / Indiana RaceSaver Sprint Car Series / Ohio Thunder RaceSaver Sprint Car Series
Crossroads Classic
Circle City Raceway
Indianapolis, Indiana
Saturday, July 16, 2022
Indiana RaceSaver Sprint Car Series
Qualifying
1. 22H-Rod Henning, 12.478[2]
2. 78-Justin Clark, 12.487[10]
3. 14C-Danny Clark, 12.513[16]
4. 23-John Paynter Jr, 12.590[21]
5. 4T-Dylan Troyer, 12.691[15]
6. 17P-Austin Powell, 12.704[4]
7. 19-Bradley Galedrige, 12.736[27]
8. 87-Nate Franklin, 12.754[28]
9. 15J-Jeff Wimmenauer, 12.780[20]
10. 9K-Kyle Kruger, 12.801[7]
11. 1-Trevin Littleton, 12.868[3]
12. 83-Carson Dillion, 12.925[22]
13. 60-John Wolfarth, 12.942[17]
14. 79-Chris Miller, 12.951[24]
15. 14-Ethan Barrow, 12.953[8]
16. 00H-Michael Helterbran, 12.963[23]
17. 75-Richie Gaines, 13.029[25]
18. 37-Bryce Norris, 13.045[11]
19. 18N-Alex Nalon, 13.071[14]
20. 33$-Shane O’Banion, 13.249[9]
21. 81-Alan Brown, 13.253[29]
22. 83N-Kevin Newton, 13.269[13]
23. 11M-Kayla Martin, 13.374[26]
24. 14S-Jacob Stickle, 13.449[12]
25. 16E-Caleb Erwin, 13.459[18]
26. 11R-Blayne Ridgley, 13.589[6]
27. 88-James Ross, 13.760[19]
28. 10B-Nicholas Byrd, 13.793[1]
29. 24X-Levi Winget, 14.241[30]
DNS: 67-Tyler Miller
Heat Race #1
1. 15J-Jeff Wimmenauer[2]
2. 22H-Rod Henning[4]
3. 83N-Kevin Newton[6]
4. 37-Bryce Norris[5]
5. 4T-Dylan Troyer[3]
6. 11R-Blayne Ridgley[7]
DNS: 67-Tyler Miller
Heat Race #2
1. 79-Chris Miller[1]
2. 78-Justin Clark[4]
3. 9K-Kyle Kruger[2]
4. 17P-Austin Powell[3]
5. 18N-Alex Nalon[5]
6. 88-James Ross[7]
7. 11M-Kayla Martin[6]
Heat Race #3
1. 1-Trevin Littleton[2]
2. 14-Ethan Barrow[1]
3. 19-Bradley Galedrige[3]
4. 14C-Danny Clark[4]
5. 33$-Shane O’Banion[5]
6. 14S-Jacob Stickle[6]
7. 10B-Nicholas Byrd[7]
Heat Race #4
1. 83-Carson Dillion[2]
2. 00H-Michael Helterbran[1]
3. 23-John Paynter Jr[4]
4. 87-Nate Franklin[3]
5. 16E-Caleb Erwin[6]
6. 81-Alan Brown[5]
7. 24X-Levi Winget[7]
A-Main (30 Laps)
1. 1-Trevin Littleton[4]
2. 14-Ethan Barrow[9]
3. 22H-Rod Henning[2]
4. 19-Bradley Galedrige[11]
5. 83N-Kevin Newton[6]
6. 15J-Jeff Wimmenauer[3]
7. 37-Bryce Norris[14]
8. 17P-Austin Powell[15]
9. 14S-Jacob Stickle[19]
10. 23-John Paynter Jr[5]
11. 9K-Kyle Kruger[13]
12. 83-Carson Dillion[7]
13. 87-Nate Franklin[16]
14. 33$-Shane O’Banion[17]
15. 88-James Ross[22]
16. 14C-Danny Clark[12]
17. 11M-Kayla Martin[21]
18. 78-Justin Clark[1]
19. 00H-Michael Helterbran[10]
20. 24X-Levi Winget[20]
21. 79-Chris Miller[8]
22. 4T-Dylan Troyer[18]