Trevin Littleton Wins the Crossroads Classic

INDIANAPOLIS, Ind. (July 16, 2022) — Trevin Littleton won the Crossroads Classic Saturday night at Circle City Raceway. Ethan Barrow, Rod Henning, Bradley Galedrige, and Kevin Newton rounded out the top five.

Allegheny Sprint Tour / Indiana RaceSaver Sprint Car Series / Ohio Thunder RaceSaver Sprint Car Series

Crossroads Classic

Circle City Raceway

Indianapolis, Indiana

Saturday, July 16, 2022

Indiana RaceSaver Sprint Car Series

Qualifying

1. 22H-Rod Henning, 12.478[2]

2. 78-Justin Clark, 12.487[10]

3. 14C-Danny Clark, 12.513[16]

4. 23-John Paynter Jr, 12.590[21]

5. 4T-Dylan Troyer, 12.691[15]

6. 17P-Austin Powell, 12.704[4]

7. 19-Bradley Galedrige, 12.736[27]

8. 87-Nate Franklin, 12.754[28]

9. 15J-Jeff Wimmenauer, 12.780[20]

10. 9K-Kyle Kruger, 12.801[7]

11. 1-Trevin Littleton, 12.868[3]

12. 83-Carson Dillion, 12.925[22]

13. 60-John Wolfarth, 12.942[17]

14. 79-Chris Miller, 12.951[24]

15. 14-Ethan Barrow, 12.953[8]

16. 00H-Michael Helterbran, 12.963[23]

17. 75-Richie Gaines, 13.029[25]

18. 37-Bryce Norris, 13.045[11]

19. 18N-Alex Nalon, 13.071[14]

20. 33$-Shane O’Banion, 13.249[9]

21. 81-Alan Brown, 13.253[29]

22. 83N-Kevin Newton, 13.269[13]

23. 11M-Kayla Martin, 13.374[26]

24. 14S-Jacob Stickle, 13.449[12]

25. 16E-Caleb Erwin, 13.459[18]

26. 11R-Blayne Ridgley, 13.589[6]

27. 88-James Ross, 13.760[19]

28. 10B-Nicholas Byrd, 13.793[1]

29. 24X-Levi Winget, 14.241[30]

DNS: 67-Tyler Miller

Heat Race #1

1. 15J-Jeff Wimmenauer[2]

2. 22H-Rod Henning[4]

3. 83N-Kevin Newton[6]

4. 37-Bryce Norris[5]

5. 4T-Dylan Troyer[3]

6. 11R-Blayne Ridgley[7]

DNS: 67-Tyler Miller

Heat Race #2

1. 79-Chris Miller[1]

2. 78-Justin Clark[4]

3. 9K-Kyle Kruger[2]

4. 17P-Austin Powell[3]

5. 18N-Alex Nalon[5]

6. 88-James Ross[7]

7. 11M-Kayla Martin[6]

Heat Race #3

1. 1-Trevin Littleton[2]

2. 14-Ethan Barrow[1]

3. 19-Bradley Galedrige[3]

4. 14C-Danny Clark[4]

5. 33$-Shane O’Banion[5]

6. 14S-Jacob Stickle[6]

7. 10B-Nicholas Byrd[7]

Heat Race #4

1. 83-Carson Dillion[2]

2. 00H-Michael Helterbran[1]

3. 23-John Paynter Jr[4]

4. 87-Nate Franklin[3]

5. 16E-Caleb Erwin[6]

6. 81-Alan Brown[5]

7. 24X-Levi Winget[7]

A-Main (30 Laps)

1. 1-Trevin Littleton[4]

2. 14-Ethan Barrow[9]

3. 22H-Rod Henning[2]

4. 19-Bradley Galedrige[11]

5. 83N-Kevin Newton[6]

6. 15J-Jeff Wimmenauer[3]

7. 37-Bryce Norris[14]

8. 17P-Austin Powell[15]

9. 14S-Jacob Stickle[19]

10. 23-John Paynter Jr[5]

11. 9K-Kyle Kruger[13]

12. 83-Carson Dillion[7]

13. 87-Nate Franklin[16]

14. 33$-Shane O’Banion[17]

15. 88-James Ross[22]

16. 14C-Danny Clark[12]

17. 11M-Kayla Martin[21]

18. 78-Justin Clark[1]

19. 00H-Michael Helterbran[10]

20. 24X-Levi Winget[20]

21. 79-Chris Miller[8]

22. 4T-Dylan Troyer[18]