McIntosh and Schudy Win POWRi Features at Sweet Springs

SWEEET SPRINGS, Mo. (July 17, 2022) — Cannon McIntosh and Kory Schudy won the POWRi National Midget League and POWRi War Sprint Car Series features respectively Saturday at Sweet Springs Motorsports Complex. McIntosh topped Brenham Crouch, Kyle Jones, Joe B Miller, and Chase McDermand rounded out the top five. Schudy was followed by Anthony Nicholson, Zach Daum, Braydon Cromwell, and Quinton Benson over the finish line.

POWRi National Midget League

Sweet Springs Motorsports Complex

Sweet Springs, Missouri

Sunday, July 17, 2022

Advanced Racing Suspension Heat Race #1 (8 Laps)

1. 08-Cannon McIntosh[1]

2. 51B-Joe B Miller[3]

3. 40-Chase McDermand[5]

4. 84-Jade Avedisian[6]

5. 21-Emilio Hoover[2]

6. 56-Mitchell Davis[4]

7. 19K-Riley Kreisel[7]

Auto Meter Heat Race #2 (8 Laps)

1. 97-Brenham Crouch[4]

2. 25K-Taylor Reimer[6]

3. 5-Gavan Boschele[3]

4. 87-Jace Park[5]

5. 89-Todd McVay[1]

6. 21K-Karter Sarff[2]

Schure Built Suspension Heat Race #3 (8 Laps)

1. 72-Sam Johnson[1]

2. 19M-Ethan Mitchell[6]

3. 08X-Kaylee Bryson[3]

4. 16-Garet Williamson[2]

5. 17-Kyle Jones[4]

6. 44-Branigan Roark[5]

Lucas Oil/Realty Connect A-Main (30 Laps)

1. 08-Cannon McIntosh[4]

2. 97-Brenham Crouch[1]

3. 17-Kyle Jones[13]

4. 51B-Joe B Miller[6]

5. 40-Chase McDermand[7]

6. 25K-Taylor Reimer[2]

7. 72-Sam Johnson[5]

8. 19K-Riley Kreisel[19]

9. 84-Jade Avedisian[8]

10. 87-Jace Park[11]

11. 5-Gavan Boschele[9]

12. 08X-Kaylee Bryson[10]

13. 21-Emilio Hoover[14]

14. 44-Branigan Roark[16]

15. 16-Garet Williamson[12]

16. 19M-Ethan Mitchell[3]

17. 56-Mitchell Davis[17]

18. 89-Todd McVay[15]

19. 21K-Karter Sarff[18]

POWRi WAR Sprint Car Series

Advanced Racing Suspension Heat Race #1 (8 Laps)

1. 15B-Quinton Benson[2]

2. 31-Joe B Miller[6]

3. 41-Ricky Lewis[3]

4. 2-Luke Howard[7]

5. 33W-Rece Wommack[4]

6. 33L-Mark Lane[1]

7. 30-Faron Crank[5]

Auto Meter Heat Race #2 (8 Laps)

1. 4-Braydon Cromwell[2]

2. 16-Anthony Nicholson[3]

3. 28-Kory Schudy[5]

4. 5D-Zach Daum[7]

5. 15E-Dakota Earls[4]

6. 91-Riley Kreisel[6]

7. 1JR-Steven Russell[1]

Lucas Oil A-Main (20 Laps)

1. 28-Kory Schudy[5]

2. 16-Anthony Nicholson[4]

3. 5D-Zach Daum[7]

4. 4-Braydon Cromwell[3]

5. 15B-Quinton Benson[2]

6. 31-Joe B Miller[1]

7. 91-Riley Kreisel[11]

8. 1JR-Steven Russell[14]

9. 2-Luke Howard[6]

10. 41-Ricky Lewis[8]

11. 15E-Dakota Earls[10]

12. 33W-Rece Wommack[9]

13. 30-Faron Crank[13]

14. 33L-Mark Lane[12]