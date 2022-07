Drueke Wins Feature at the Lyon County Fair

ROCK RAPIDS, Iowa (July 19, 2022) — Tyler Drueke won the winged 410 sprint car feature during the Lyon County Fair Tuesday night at Rapid Speedway. Drueke held off 10th starting Terry McCarl for the victory. Colin Smith, Justin Henderson, and Brant O’Banion rounded out the top five. Lee Goos Jr. won the winged 305 sprint car main.

Lyon County Fair Races

Rapid Speedway

Rock Rapids, Iowa

Tuesday, July 19, 2022

Winged 410 Sprint Cars

Heat Race #1 (10 Laps)

1. 35-Skylar Prochaska[2]

2. ACE-Ian Madsen[1]

3. 12-Tyler Drueke[3]

4. 22-Riley Goodno[5]

5. 105-Cody Ihlen[6]

6. 14X-Chad Schettler[8]

7. 10-Justin Jacobsma[4]

DNS: 51-Doug Martens

Heat Race #2 (10 Laps)

1. 3-Justin Henderson[1]

2. 14-Jody Rosenboom[3]

3. 5T-Ryan Timms[6]

4. 05-Colin Smith[2]

5. 24-Terry McCarl[5]

6. 47-Brant O’Banion[7]

7. 86-Donovan Peterson[8]

8. 91-Andrew Sullivan[4]

A-Main (25 Laps)

1. 12-Tyler Drueke[2]

2. 24-Terry McCarl[10]

3. 05-Colin Smith[9]

4. 3-Justin Henderson[7]

5. 47-Brant O’Banion[11]

6. 22-Riley Goodno[6]

7. 5T-Ryan Timms[1]

8. 86-Donovan Peterson[12]

9. 91-Andrew Sullivan[13]

10. 35-Skylar Prochaska[3]

11. 105-Cody Ihlen[5]

12. 14-Jody Rosenboom[4]

13. ACE-Ian Madsen[8]

14. 14X-Chad Schettler[15]

DNS: 10-Justin Jacobsma

DNS: 51-Doug Martens

Winged 305 Sprint Cars

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 45-Monty Ferriera[2]

2. 7L-Jesse Lindberg[4]

3. 7-Shane Fick[1]

4. 2D-Dusty Ballenger[3]

5. 13-Brandon Halverson[8]

6. 31-Koby Werkmeister[5]

7. 13X-Eli Hargreaves[7]

8. 17D-Dillon Bickett[6]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 12L-John Lambertz[1]

2. 4SS-Jody Rosenboom[4]

3. 23-Brandon Bosma[5]

4. 17-Lee Goos Jr[7]

5. 1K-Micah Slendy[3]

6. 55R-Ryan Serrao[2]

7. 4J-Aaron Guillaume[6]

8. 28G-Grace Masur[8]

Heat Race #3 (8 Laps)

1. 43MB-Elliot Amdahl[2]

2. 98-Nate Barger[6]

3. 33-Trevor Smith[5]

4. 81-Dylan Waxdahl[4]

5. 28-Nicholas Winter[3]

6. 96-Blaine Stegenga[7]

7. 91-Andrew Sullivan[1]

Feature (20 Laps)

1. 17-Lee Goos Jr[3]

2. 4SS-Jody Rosenboom[9]

3. 7L-Jesse Lindberg[4]

4. 33-Trevor Smith[7]

5. 12L-John Lambertz[5]

6. 13-Brandon Halverson[13]

7. 23-Brandon Bosma[2]

8. 43MB-Elliot Amdahl[11]

9. 31-Koby Werkmeister[16]

10. 91-Andrew Sullivan[22]

11. 17D-Dillon Bickett[20]

12. 4J-Aaron Guillaume[19]

13. 28-Nicholas Winter[15]

14. 28G-Grace Masur[23]

15. 7-Shane Fick[6]

16. 96-Blaine Stegenga[21]

17. 55R-Ryan Serrao[17]

18. 1K-Micah Slendy[14]

19. 13X-Eli Hargreaves[18]

20. 81-Dylan Waxdahl[8]

21. 2D-Dusty Ballenger[12]

22. 98-Nate Barger[10]

23. 45-Monty Ferriera[1]