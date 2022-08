Clayton Rossmann wins at Wilmot

(Wilmot, Wis., Saturday, July 30, 2022)–Clayton Rossmann of Wadsworth, IL added to his Wilmot Raceway early racing legacy by capturing his second 20-lap AutoMeter/Brewington Electric Wisconsin WingLESS Sprints feature of his career on Wm. J. Meyer & Son of Libertyville, IL Night Saturday, July 30.

Rossmann, who won his first ever feature at age 15 last summer, took the lead following a caution on a restart with 11 laps remaining. Ryan Marshall of Kansasville, who held top spot through three early cautions, suddenly lost power with 12 laps remaining while leading bringing out a yellow and retiring to the pits. On the restart, Ryan Zielski of Oconomowoc, who inherited the lead, also lost power retiring to the pits and bringing out another yellow.

Rossmann took over the point on the restart with one final yellow coming with four laps remaining. The now 16-year-old second generation driver became the second youngest sprint car feature winner in Wilmot’s history. Nathan Crane of Waukegan, IL was second. Bristol’s Chris Klemko came from 10th starting spot to finish third. Greg Olsen of Round Lake Heights, IL was fourth. Tim Cox of Park City, IL came from 11th to finish fifth.

“I really wish that I could have battled Ryan (Marshall) and Ryan (Zielski), who both had mechanical woes,” said Rossmann, joined by his family in victory lane. Rossmann’s win in 2021 made him the youngest ever sprint car feature winner ever. “The first one was when I was 15 and now I’m only 16 and have a second one. It feels great.”

Media Results for 7/30/2022 at Wilmot Raceway – Wilmot, WI

Wisconsin wingLESS Sprints 43 Entries

A Feature 1 20 Laps | 00:48:09.497

1. 09-Clayton Rossmann[3]; 2. 89-Nathan Crane[5]; 3. 70-Chris Klemko[10]; 4. 9-Greg Olsen[8]; 5. 40-Tim Cox[11]; 6. 6-

Jake Kouba[7]; 7. 14AJ-Davey Ray[20]; 8. 99J-Seth Johnson[13]; 9. 50-Rusty Egan[12]; 10. 38-Allen Hafford[9]; 11. 13-CJ

Malueg[15]; 12. 54-Scott Grissom[14]; 13. 23Z-Zach Raidart[17]; 14. 9X-Mike Sullivan[21]; 15. 52-Craig Lager[22]; 16. 0-

John Fahl[18]; 17. 91-Jimmy Sivia[6]; 18. 24-Eric Wilke[23]; 19. 70H-Tate Hensley[19]; 20. 11D-Daniel Graumenz[2]; 21. 22-

Greg Alt[16]; 22. 52M-David Mikulski[24]; 23. 14Z-Ryan Zielski[4]; 24. 7X-Ryan Marshall[1]

B Feature 1 12 Laps | 00:09:21.849

1. 23Z-Zach Raidart[1]; 2. 70H-Tate Hensley[3]; 3. 9X-Mike Sullivan; 4. 24-Eric Wilke[6]; 5. 7L-Ellie Hensley[5]; 6. 47-

Chance Ciskowski[4]; 7. 29J-Ralph Johnson[10]; 8. 17-Bryce Andrews[9]; 9. 41-Dennis Spitz[11]; 10. 20-Natalie Klemko[8];

11. 4-Jordan Paulsen[7]; 12. 00-Jason Young[13]; 13. (DNS) 11-Austin Hansen

B Feature 2 12 Laps | 00:09:54.997

1. 0-John Fahl[1]; 2. 14AJ-Davey Ray[8]; 3. 52-Craig Lager[2]; 4. 52M-David Mikulski[5]; 5. 15-Dan Wade[4]; 6. 7-Trinity

Uttech[3]; 7. 29OG-Tom Eller[10]; 8. 7D-Josh Davidson[12]; 9. 4G-George Gaertner III[9]; 10. 13A-Dave Wallace[6]; 11. 48-

Tanner McDonald[14]; 12. 96-Travis Mahoney[13]; 13. 39-William Huck[11]; 14. 99X-Tom Brown[7]

Heat 1 8 Laps | 00:06:30.206

1. 70-Chris Klemko[1]; 2. 40-Tim Cox[2]; 3. 14Z-Ryan Zielski[3]; 4. 91-Jimmy Sivia[4]; 5. 9X-Mike Sullivan[5]; 6. 47-Chance

Ciskowski[7]; 7. 24-Eric Wilke[8]; 8. 20-Natalie Klemko[6]; 9. 17-Bryce Andrews[9]; 10. 11-Austin Hansen[10]

Heat 2 8 Laps | 00:06:29.184

1. 9-Greg Olsen[1]; 2. 99J-Seth Johnson[2]; 3. 13-CJ Malueg[5]; 4. 11D-Daniel Graumenz[3]; 5. 70H-Tate Hensley[7]; 6. 7L-

Ellie Hensley[9]; 7. 4-Jordan Paulsen[8]; 8. 23Z-Zach Raidart[4]; 9. 29J-Ralph Johnson[10]; 10. 41-Dennis Spitz[6]; 11. 00-

Jason Young[11]

Heat 3 8 Laps | 00:07:27.334 | 0

1. 38-Allen Hafford[2]; 2. 7X-Ryan Marshall[3]; 3. 89-Nathan Crane[4]; 4. 22-Greg Alt[1]; 5. 7-Trinity Uttech[8]; 6. 15-Dan

Wade[7]; 7. 52-Craig Lager[5]; 8. 14AJ-Davey Ray[11]; 9. 29OG-Tom Eller[10]; 10. 7D-Josh Davidson[9]; 11. 96-Travis

Mahoney[6]

Heat 4 8 Laps | 00:07:15.841

1. 6-Jake Kouba[5]; 2. 50-Rusty Egan[2]; 3. 54-Scott Grissom[1]; 4. 09-Clayton Rossmann[4]; 5. 0-John Fahl[3]; 6. 52M-

David Mikulski[9]; 7. 13A-Dave Wallace[8]; 8. 99X-Tom Brown[7]; 9. 4G-George Gaertner III[10]; 10. 39-William Huck[6]; 11.

48-Tanner McDonald[11]

Qualifying 1 | 00:02:49.000

1. 91-Jimmy Sivia, 00:15.135[16]; 2. 23Z-Zach Raidart, 00:15.181[15]; 3. 14Z-Ryan Zielski, 00:15.201[18]; 4. 11D-Daniel

Graumenz, 00:15.374[11]; 5. 40-Tim Cox, 00:15.494[13]; 6. 99J-Seth Johnson, 00:15.544[12]; 7. 70-Chris Klemko,

00:15.554[19]; 8. 9-Greg Olsen, 00:15.608[10]; 9. 9X-Mike Sullivan, 00:15.613[17]; 10. 13-CJ Malueg, 00:15.658[5]; 11. 20-

Natalie Klemko, 00:15.821[1]; 12. 41-Dennis Spitz, 00:15.845[4]; 13. 47-Chance Ciskowski, 00:15.922[20]; 14. 70H-Tate

Hensley, 00:15.949[7]; 15. 24-Eric Wilke, 00:15.955[6]; 16. 4-Jordan Paulsen, 00:15.997[2]; 17. 17-Bryce Andrews,

00:16.114[8]; 18. 7L-Ellie Hensley, 00:16.370[14]; 19. 11-Austin Hansen, 00:16.387[3]; 20. 29J-Ralph Johnson,

00:16.441[9]

Qualifying 2 | 00:06:03.000

1. 89-Nathan Crane, 00:14.947[10]; 2. 09-Clayton Rossmann, 00:15.086[18]; 3. 7X-Ryan Marshall, 00:15.111[20]; 4. 0-

John Fahl, 00:15.235[4]; 5. 38-Allen Hafford, 00:15.351[16]; 6. 50-Rusty Egan, 00:15.430[11]; 7. 22-Greg Alt,

00:15.482[12]; 8. 54-Scott Grissom, 00:15.550[1]; 9. 52-Craig Lager, 00:15.595[2]; 10. 6-Jake Kouba, 00:15.612[3]; 11. 96-

Travis Mahoney, 00:15.693[6]; 12. 39-William Huck, 00:15.838[9]; 13. 15-Dan Wade, 00:15.857[19]; 14. 99X-Tom Brown,

00:15.887[15]; 15. 7-Trinity Uttech, 00:16.061[14]; 16. 13A-Dave Wallace, 00:16.360[13]; 17. 7D-Josh Davidson,

00:16.379[5]; 18. 52M-David Mikulski, 00:16.545[7]; 19. 4G-George Gaertner III, 00:16.641[17]; 20. 29OG-Tom Eller,

00:16.965[