Hansen Bops to Victory at Ohsweken

OSHWEKEN, Ont. (August 5, 2022) — Josh Hansen won the winged 360 sprint car feature Friday at Ohsweken Speedway. Hansen started in fourth position and took the lead on lap nine from Nick Sheridan. Handsen then drove away to his second victory of the year. Mitch Brown, Sheridan, Jim Huppunen, and Jake Brown rounded out the top five.

Darren Dryden won the winged crate sprint car main event.

Ohsweken Speedway

Ohsweken, Ontario

Friday, August 5, 2022

Winged 360 Sprint Cars

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 9-Liam Martin[2]

2. 45-Nick Sheridan[3]

3. 88H-Josh Hansen[8]

4. 81-Derek Jonathan[1]

5. 1 10-Jake Brown[7]

6. 84-Tyler Rand[4]

7. 11-Jamie Turner[9]

8. 68-Aaron Turkey[6]

9. 17X-Mack DeMan[5]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 20-Brayden Cooley[3]

2. 13-Cory Turner[2]

3. 15-Ryan Turner[6]

4. 14H-Jim Huppunen[7]

5. 94-Todd Hoddick[4]

6. 70-Baily Heard[8]

7. 01K-Mikey Kruchka[5]

8. 27-Paul Ballantyne[9]

9. (DQ) 5D-Jacob Dykstra[1]

Heat Race #3 (8 Laps)

1. 10-Mitch Brown[5]

2. 0-Glenn Styres[2]

3. 5-DJ Christie[3]

4. 87X-Shone Evans[4]

5. 1-Holly Porter[8]

6. 90-Travis Cunningham[6]

7. 21-John Burbridge Jr[7]

8. 15N-Dan Nanticoke[1]

9. 94X-Scott Hall[9]

B-Main (12 Laps)

1. 17X-Mack DeMan[7]

2. 68-Aaron Turkey[5]

3. 5D-Jacob Dykstra[8]

4. 11-Jamie Turner[1]

5. 21-John Burbridge Jr[2]

6. 15N-Dan Nanticoke[6]

7. 27-Paul Ballantyne[3]

8. 94X-Scott Hall[9]

DNS: 01K-Mikey Kruchka

A-Main (20 Laps)

1. 88H-Josh Hansen[4]

2. 10-Mitch Brown[5]

3. 45-Nick Sheridan[2]

4. 14H-Jim Huppunen[7]

5. 1 10-Jake Brown[12]

6. 9-Liam Martin[3]

7. 20-Brayden Cooley[8]

8. 13-Cory Turner[1]

9. 15-Ryan Turner[6]

10. 5D-Jacob Dykstra[21]

11. 90-Travis Cunningham[17]

12. 1-Holly Porter[10]

13. 84-Tyler Rand[18]

14. 17X-Mack DeMan[19]

15. 68-Aaron Turkey[20]

16. 70-Baily Heard[14]

17. 94-Todd Hoddick[16]

18. 87X-Shone Evans[13]

19. 11-Jamie Turner[22]

20. 5-DJ Christie[11]

21. 81-Derek Jonathan[15]

22. 15N-Dan Nanticoke[24]

23. 21-John Burbridge Jr[23]

24. 0-Glenn Styres[9]

Winged Crate Sprint Cars

Heat Race #1 (8 Laps)

1. BS39-Brett Stratford[1]

2. 2M-Steve Murdock[5]

3. 94-Ryan Fraser[4]

4. 48-Andrew Marshall[2]

5. 77T-Tyeller Powless[6]

6. 14T-Noelle Teal[3]

7. 70MM-Gabby Darling[8]

8. (DQ) 4-Jesse Costa[7]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 49L-Lucas Smith[2]

2. 28-Jordan Hill[5]

3. MK8-Matt Hill[1]

4. 3S-Austin Roes[3]

5. 16R-Seth Roy[7]

6. 24A-AJ Lewis[6]

7. 74-Rob Neely[8]

8. 51-Trevor Young[4]

Heat Race #3 (8 Laps)

1. 12DD-Darren Dryden[2]

2. 7-Eric Gledhill[4]

3. 45-Curtis Gartly[5]

4. 19D-Allan Downey[7]

5. 9C-Brian Nanticoke[3]

6. 16X-Keegan Baker[1]

7. 99-Joshua Hill[6]

8. 97-Sheldon Bender[8]

Heat Race #4 (8 Laps)

1. 50LS-Adrian Stahle[2]

2. 77E-Ashton VanEvery[5]

3. 5C-Conor Mahoney[6]

4. 29W-Tyler Ward[4]

5. 2-Travis Hofstetter[1]

6. 14-Larry Gledhill[7]

7. 88-Lance Erskine[3]

8. 69K-Ken Hamilton[8]

B-Main (12 Laps)

1. 4-Jesse Costa[7]

2. 74-Rob Neely[2]

3. 88-Lance Erskine[4]

4. 99-Joshua Hill[3]

5. 51-Trevor Young[6]

6. 97-Sheldon Bender[5]

7. 70MM-Gabby Darling[1]

DNS: 69K-Ken Hamilton

A-Main (20 Laps)

1. 12DD-Darren Dryden[3]

2. BS39-Brett Stratford[9]

3. 2M-Steve Murdock[8]

4. 49L-Lucas Smith[6]

5. 7-Eric Gledhill[1]

6. 4-Jesse Costa[25]

7. 45-Curtis Gartly[10]

8. 74-Rob Neely[26]

9. 28-Jordan Hill[5]

10. 16R-Seth Roy[14]

11. 77T-Tyeller Powless[17]

12. 99-Joshua Hill[28]

13. 94-Ryan Fraser[12]

14. 24A-AJ Lewis[22]

15. 9C-Brian Nanticoke[20]

16. 3S-Austin Roes[16]

17. MK8-Matt Hill[13]

18. 50LS-Adrian Stahle[7]

19. 29W-Tyler Ward[15]

20. 88-Lance Erskine[27]

21. 14-Larry Gledhill[19]

22. 5C-Conor Mahoney[4]

23. 16X-Keegan Baker[24]

24. 77E-Ashton VanEvery[2]

25. 2-Travis Hofstetter[21]

26. 48-Andrew Marshall[18]

27. 14T-Noelle Teal[23]

28. 19D-Allan Downey[11]