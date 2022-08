Colagiovanni and Bowman Go Two for Tuesday at Ohsweken

OHSWEKEN, Ont. (August 16, 2022) — Paulie Colagiovanni and Mike Bowman picked up their second feature victories in two days Tuesday night at Ohsweken Speedway in the Knights of Thunder Sprint Car Series and Action Sprint Tour. Colagiovanni charged from 8th starting spot for the victory, holding off Ryan Turner’s charge from 14th for the victory. Mitch Brown, Nick Sheridan, and Dylan Westbrook rounded out the top five.

Bowman won the Action Sprint Tour main over Darren Dryden, Brett Stratford, Lucas Smith, and Luke Stewart.

Ohsweken Speedway

Ohsweken, Ontario

Tuesday, August 16, 2022

Knights of Thunder Sprint Car Series

A-Main (25 Laps)

1. 10C-Paulie Colagiovanni[8]

2. 15-Ryan Turner[14]

3. 10-Mitch Brown[5]

4. 45-Nick Sheridan[4]

5. 47X-Dylan Westbrook[1]

6. 52-Stewart Friesen[17]

7. 13-Cory Turner[9]

8. 20AU-Brayden Cooley[10]

9. 17X-Mack DeMan[3]

10. 28-Jordan Poirier[15]

11. 90-Travis Cunningham[12]

12. 88H-Josh Hansen[7]

13. 84-Tyler Rand[20]

14. 9-Liam Martin[22]

15. 5D-Jacob Dykstra[2]

16. 68-Aaron Turkey[19]

17. 70-Baily Heard[24]

18. 0-Glenn Styres[13]

19. 1-Holly Porter[21]

20. 79-Jordan Thomas[11]

21. 14H-Jim Huppunen[23]

22. 1 10-Jake Brown[6]

23. 01K-Mikey Kruchka[18]

24. 87-Jason Barney[16]

Action Sprint Tour

A-Main (25 Laps)

1. 71-Mike Bowman[3]

2. 12DD-Darren Dryden[7]

3. BS39-Brett Stratford[10]

4. 49L-Lucas Smith[11]

5. 9-Luke Stewart[9]

6. 19-Mathieu Bardier[6]

7. 19D-Allan Downey[2]

8. 7-Eric Gledhill[17]

9. 52-Matt Billings[8]

10. 74-Rob Neely[13]

11. 2M-Steve Murdock[24]

12. 08-Steven Beckett[19]

13. 77T-Tyeller Powless[12]

14. 4-Jesse Costa[16]

15. 94-Ryan Fraser[18]

16. 4B-Darrell Pelletier[15]

17. 88-Lance Erskine[21]

18. 50LS-Adrian Stahle[1]

19. 7W-Caleb Wood[5]

20. 99-Joshua Hill[22]

21. 51-Trevor Young[4]

22. 5C-Conor Mahoney[20]

23. 39-Jonah Mutton[23]

DNS: 5D-Jacob Dykstra