Bud Kaeding Wins Key Kick Off Race at Watsonville

WATSONVILLE, Ca. (August 19, 2022) — Bud Kaeding started off the Johnny Key Classic weekend at Ocean Speedway in victory lane after winning Friday’s main event during the Key Kick Off Race. Caeden Steele, Dominic Scelzi, Justin Sanders, and Mitchell Faccinto rounded out the top five.

Key Kick Off Race

Ocean Speedway

Watsonville, California

Friday, August 19, 2022

Winged 360 Sprint Cars

Qualifying

1. 92-Andy Forsberg, 10.968[1]

2. 21-Mitchell Faccinto, 11.035[17]

3. 69-Bud Kaeding, 11.050[11]

4. 121-Caeden Steele, 11.081[16]

5. 41-Dominic Scelzi, 11.118[23]

6. 38-Colby Johnson, 11.270[13]

7. 2X-Justin Sanders, 11.279[14]

8. 2XM-Max Mittry, 11.292[27]

9. 28-Chase Johnson, 11.314[10]

10. 4-Jodie Robinson, 11.325[28]

11. 115-Nick Parker, 11.361[6]

12. 21X-Gauge Garcia, 11.361[18]

13. 72S-Bradley Dillard, 11.387[24]

14. 2K-Kaleb Montgomery, 11.423[19]

15. 17-Rickey Sanders, 11.426[7]

16. 7P-Jake Andreotti, 11.429[30]

17. 25Z-Jason Chisum, 11.448[4]

18. 88A-Joey Ancona, 11.490[21]

19. 88-Koen Shaw, 11.522[12]

20. 29T-Ryan Timmons, 11.542[8]

21. 6C-Travis Coelho, 11.549[15]

22. 72W-Kurt Nelson, 11.562[3]

23. 19-Colby Thornhill, 11.631[2]

24. 5-Mark Chaves Jr, 11.632[9]

25. 33H-Eric Humphries, 11.655[25]

26. 61-Travis Labat, 11.718[29]

27. 63D-Jon De Wees, 12.202[26]

28. 56Z-Don Hart, 12.251[22]

29. 34B-Glenn Bryan, 12.604[20]

30. 72JR-Chris Nelson, 24.721[5]

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 72S-Bradley Dillard[1]

2. 41-Dominic Scelzi[3]

3. 28-Chase Johnson[2]

4. 92-Andy Forsberg[4]

5. 25Z-Jason Chisum[5]

6. 6C-Travis Coelho[6]

7. 33H-Eric Humphries[7]

8. 34B-Glenn Bryan[8]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 2K-Kaleb Montgomery[1]

2. 4-Jodie Robinson[2]

3. 72W-Kurt Nelson[6]

4. 21-Mitchell Faccinto[4]

5. 88A-Joey Ancona[5]

6. 38-Colby Johnson[3]

7. 61-Travis Labat[7]

8. 72JR-Chris Nelson[8]

Heat Race #3 (8 Laps)

1. 17-Rickey Sanders[1]

2. 69-Bud Kaeding[4]

3. 2X-Justin Sanders[3]

4. 115-Nick Parker[2]

5. 88-Koen Shaw[5]

6. 63D-Jon De Wees[7]

7. 19-Colby Thornhill[6]

Heat Race #4 (8 Laps)

1. 7P-Jake Andreotti[1]

2. 121-Caeden Steele[4]

3. 2XM-Max Mittry[3]

4. 21X-Gauge Garcia[2]

5. 29T-Ryan Timmons[5]

6. 5-Mark Chaves Jr[6]

7. 56Z-Don Hart[7]

Dash #1 (6 Laps)

1. 121-Caeden Steele[1]

2. 69-Bud Kaeding[2]

3. 2K-Kaleb Montgomery[6]

4. 21-Mitchell Faccinto[3]

5. 92-Andy Forsberg[4]

6. 17-Rickey Sanders[7]

7. 7P-Jake Andreotti[8]

8. 72S-Bradley Dillard[5]

B-Main (12 Laps)

1. 38-Colby Johnson[1]

2. 88A-Joey Ancona[3]

3. 6C-Travis Coelho[6]

4. 25Z-Jason Chisum[2]

5. 88-Koen Shaw[4]

6. 5-Mark Chaves Jr[8]

7. 33H-Eric Humphries[9]

8. 61-Travis Labat[10]

9. 63D-Jon De Wees[11]

10. 34B-Glenn Bryan[13]

11. 29T-Ryan Timmons[5]

12. 56Z-Don Hart[12]

13. 72JR-Chris Nelson[14]

DNS: 19-Colby Thornhill

A-Main (30 Laps)

1. 69-Bud Kaeding[2]

2. 121-Caeden Steele[1]

3. 41-Dominic Scelzi[9]

4. 2X-Justin Sanders[11]

5. 21-Mitchell Faccinto[4]

6. 92-Andy Forsberg[5]

7. 28-Chase Johnson[13]

8. 2K-Kaleb Montgomery[3]

9. 7P-Jake Andreotti[7]

10. 2XM-Max Mittry[12]

11. 17-Rickey Sanders[6]

12. 88A-Joey Ancona[17]

13. 72W-Kurt Nelson[18]

14. 4-Jodie Robinson[14]

15. 72S-Bradley Dillard[8]

16. 115-Nick Parker[15]

17. 25Z-Jason Chisum[20]

18. 5-Mark Chaves Jr[22]

19. 88-Koen Shaw[21]

20. 38-Colby Johnson[10]

21. 6C-Travis Coelho[19]

22. 21X-Gauge Garcia[16]