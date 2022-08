Blackhurst and Neuman Win Features During Corn Fest at Angell Park

SUN PRAIRIE, Wisc. (August 21, 2022) — Jake Blackhurst and Jake Neuman won features during “Corn Fest” Sunday night at Angell Park Speedway with the Interstate Racing Association and Badger Midget Auto Racing Association respectively.

Blackhurst and Scotty Thiel made contact on the final lap with Thiel suffering front end damage and Blackhurst driving to victory. Zach Hampton, Neuman, Danny Schalfer, and Jordan Goldesberry rounded out the top five.

Newuman won the BMARA main over Adam Taylor, Jack Routson, Zach Boden, and Derek Doerr.

Corn Fest

Angell Park Speedway

Sun Prairie, Wisconsin

Sunday, August 21, 2022

Interstate Racing Association

Qualifying

1. 25-Danny Schlafer, 12.195[8]

2. 35-Zach Hampton, 12.319[3]

3. 9K-Kyle Schuett, 12.381[11]

4. 2W-Scott Neitzel, 12.402[10]

5. 39-Jake Blackhurst, 12.405[5]

6. 65-Jordan Goldesberry, 12.416[24]

7. 87A-Austin Hartmann, 12.433[2]

8. 3N-Jake Neuman, 12.459[6]

9. 22-Riley Goodno, 12.528[4]

10. 73-Scotty Thiel, 12.539[22]

11. 5J-Jeremy Schultz, 12.551[25]

12. 79-Blake Nimee, 12.594[23]

13. 26-Tyler Tischendorf, 12.919[18]

14. 26R-Preston Ruh, 12.974[15]

15. U2-Jack Vanderboom, 13.005[19]

16. 4K-Kris Spitz, 13.091[16]

17. 68-Dave Uttech, 13.120[13]

18. 29-Hunter Custer, 13.131[7]

19. 23-Russel Borland, 13.196[20]

20. 68T-Tyler Davis, 13.475[21]

21. 7F-Lance Fassbender, 13.500[26]

22. 21H-Tim Haddy, 13.757[17]

23. 24-Scott Conger, 13.771[14]

24. 6K-Kurt Davis, 13.789[12]

25. 5-Kevin Seidler, 14.570[9]

26. 19CW-Ion Stear, 15.344[1]

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 73-Scotty Thiel[1]

2. 2W-Scott Neitzel[3]

3. 87A-Austin Hartmann[2]

4. 25-Danny Schlafer[4]

5. 26-Tyler Tischendorf[5]

6. 23-Russel Borland[7]

7. 4K-Kris Spitz[6]

8. 21H-Tim Haddy[8]

9. 5-Kevin Seidler[9]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 5J-Jeremy Schultz[1]

2. 3N-Jake Neuman[2]

3. 39-Jake Blackhurst[3]

4. 35-Zach Hampton[4]

5. 26R-Preston Ruh[5]

6. 68-Dave Uttech[6]

7. 68T-Tyler Davis[7]

8. 24-Scott Conger[8]

DNS: 19CW-Ion Stear

Heat Race #3 (8 Laps)

1. 22-Riley Goodno[2]

2. 79-Blake Nimee[1]

3. 9K-Kyle Schuett[4]

4. U2-Jack Vanderboom[5]

5. 65-Jordan Goldesberry[3]

6. 7F-Lance Fassbender[7]

7. 29-Hunter Custer[6]

8. 6K-Kurt Davis[8]

Dash #1 (4 Laps)

1. 39-Jake Blackhurst[1]

2. 25-Danny Schlafer[2]

3. 73-Scotty Thiel[3]

4. 2W-Scott Neitzel[5]

5. 87A-Austin Hartmann[4]

Dash #2 (4 Laps)

1. 65-Jordan Goldesberry[1]

2. 9K-Kyle Schuett[3]

3. 22-Riley Goodno[4]

4. 35-Zach Hampton[5]

5. 5J-Jeremy Schultz[2]

A-Main (30 Laps)

1. 39-Jake Blackhurst[1]

2. 35-Zach Hampton[8]

3. 3N-Jake Neuman[11]

4. 25-Danny Schlafer[3]

5. 65-Jordan Goldesberry[2]

6. 2W-Scott Neitzel[7]

7. 9K-Kyle Schuett[4]

8. 79-Blake Nimee[12]

9. U2-Jack Vanderboom[13]

10. 22-Riley Goodno[6]

11. 4K-Kris Spitz[19]

12. 26-Tyler Tischendorf[14]

13. 68-Dave Uttech[16]

14. 29-Hunter Custer[20]

15. 87A-Austin Hartmann[9]

16. 68T-Tyler Davis[21]

17. 26R-Preston Ruh[15]

18. 23-Russel Borland[17]

19. 7F-Lance Fassbender[18]

20. 24-Scott Conger[23]

21. 73-Scotty Thiel[5]

22. 6K-Kurt Davis[24]

23. 5-Kevin Seidler[25]

24. 5J-Jeremy Schultz[10]

25. 21H-Tim Haddy[22]

DNS: 19CW-Ion Stear

Badger Midget Auto Racing Association

Schoenfeld Headers Schoenfeld Headers Qualifying (3 Laps)

1. 51-Zach Boden, 15.596[28]

2. 55-Todd Kluever, 15.705[7]

3. 44-Lamont Critchett, 15.765[31]

4. 3B-Brandon Waelti, 15.778[22]

5. 5X-Adam Taylor, 15.821[3]

6. 57-Jake Neuman, 15.920[6]

7. 2-Kyle Stark, 15.935[5]

8. 11N-Nick Baran, 15.940[14]

9. 77-Jack Vanderboom, 16.025[1]

10. 57B-Jack Routson, 16.055[15]

11. 87-Jake Dohner, 16.065[12]

12. 24M-Aaron Muhle, 16.066[20]

13. 20D-Derek Doerr, 16.068[25]

14. 15Z-Jeff Zelinski, 16.083[18]

15. 38-Matt Rechek, 16.095[26]

16. 5K-Kevin Douglas, 16.116[16]

17. 21K-Kurt Mayhew, 16.336[11]

18. 9K-Bryon Walters, 16.401[23]

19. 9S-Mike Stroik, 16.487[8]

20. 15C-RJ Corson, 16.491[29]

21. 28-Jim Fuerst, 16.534[13]

22. 6-Jeremy Douglas, 16.563[19]

23. 59-Kyle Koch, 16.588[24]

24. 00-John Heitzman, 16.672[32]

25. 56-Charles Rufi, 16.687[9]

26. 40JR-Dave Collins Jr, 16.880[27]

27. 31-Shay Sassano, 16.902[17]

28. 29-Harrison Kleven, 17.240[30]

29. 4-Brad Hensen, 17.426[2]

30. 3A-Chris Adrien, 17.778[10]

31. 39-Dwight Stefan, 19.272[21]

32. 45KW-Trey Weishoff, 19.272[4]

Madison Extinguisher Service Non-Qualifier #(8 Laps)

1. 56-Charles Rufi[7]

2. 29-Harrison Kleven[4]

3. 40JR-Dave Collins Jr[6]

4. 45KW-Trey Weishoff[8]

5. 4-Brad Hensen[3]

6. 39-Dwight Stefan[1]

7. 3A-Chris Adrien[2]

8. 31-Shay Sassano[5]

Behling Behling Heat Race #Race 3 (8 Laps)

1. 20D-Derek Doerr[4]

2. 3B-Brandon Waelti[7]

3. 51-Zach Boden[8]

4. 57B-Jack Routson[5]

5. 2-Kyle Stark[6]

6. 6-Jeremy Douglas[1]

7. 5K-Kevin Douglas[3]

8. 9S-Mike Stroik[2]

Simpson Race Products Simpson Race Products Heat Race #2 (8 Laps)

1. 5X-Adam Taylor[7]

2. 15Z-Jeff Zelinski[4]

3. 55-Todd Kluever[8]

4. 15C-RJ Corson[2]

5. 21K-Kurt Mayhew[3]

6. 87-Jake Dohner[5]

7. 59-Kyle Koch[1]

8. 11N-Nick Baran[6]

Auto Meter Auto Meter Heat Race #1 (8 Laps)

1. 38-Matt Rechek[4]

2. 57-Jake Neuman[7]

3. 9K-Bryon Walters[3]

4. 28-Jim Fuerst[2]

5. 24M-Aaron Muhle[5]

6. 77-Jack Vanderboom[6]

7. 44-Lamont Critchett[8]

8. 00-John Heitzman[1]

B-Main (10 Laps)

1. 5K-Kevin Douglas[4]

2. 44-Lamont Critchett[6]

3. 77-Jack Vanderboom[3]

4. 87-Jake Dohner[2]

5. 11N-Nick Baran[8]

6. 9S-Mike Stroik[7]

7. 56-Charles Rufi[10]

8. 6-Jeremy Douglas[1]

9. 59-Kyle Koch[5]

10. 40JR-Dave Collins Jr[12]

11. 00-John Heitzman[9]

12. 29-Harrison Kleven[11]

13. 4-Brad Hensen[14]

14. 39-Dwight Stefan[15]

DNS: 31-Shay Sassano

Advance Fastening Supply A-Main (25 Laps)

1. 57-Jake Neuman[2]

2. 5X-Adam Taylor[3]

3. 57B-Jack Routson[7]

4. 51-Zach Boden[6]

5. 20D-Derek Doerr[9]

6. 15Z-Jeff Zelinski[10]

7. 11N-Nick Baran[20]

8. 38-Matt Rechek[11]

9. 2-Kyle Stark[1]

10. 44-Lamont Critchett[17]

11. 9K-Bryon Walters[13]

12. 24M-Aaron Muhle[8]

13. 87-Jake Dohner[19]

14. 77-Jack Vanderboom[18]

15. 9S-Mike Stroik[21]

16. 55-Todd Kluever[5]

17. 5K-Kevin Douglas[16]

18. 15C-RJ Corson[14]

19. 56-Charles Rufi[22]

20. 21K-Kurt Mayhew[12]

21. 28-Jim Fuerst[15]

22. 3B-Brandon Waelti[4]