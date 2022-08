Dykstra Scores Action Sprint Tour Victory at Merrittville

THOROLD, Ont. (August 27, 2022) — Jacob Dykstra won the Action Sprint Tour feature Saturday at Merrittville Speedway. The win was Dykstra’s third of the 2022 season. Dystrak drove up from fourth starting position for the victory over Mike Bowman, Brett Stratford, Mathieu Bardier, and Darren Dryden.

Action Sprint Tour

Merrittville Speedway

Thorold, Ontario

Saturday, August 27, 2022

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 50LS-Adrian Stahle[1]

2. 71-Mike Bowman[6]

3. 39-Jonah Mutton[2]

4. 16R-Seth Roy[5]

5. 97-Sheldon Bender[3]

6. 9C-Brian Nanticoke[4]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 19D-Allan Downey[1]

2. 77E-Ashton VanEvery[2]

3. 20-Johnny Miller[5]

4. 19-Mathieu Bardier[6]

5. 3S-Austin Roes[4]

6. 88-Lance Erskine[3]

Heat Race #3 (8 Laps)

1. 5D-Jacob Dykstra[1]

2. BS39-Brett Stratford[3]

3. 12DD-Darren Dryden[2]

4. 77T-Tyeller Powless[5]

5. 85C-Cam MacKinnon[4]

A-Main (25 Laps)

1. 5D-Jacob Dykstra[4]

2. 71-Mike Bowman[6]

3. BS39-Brett Stratford[7]

4. 19-Mathieu Bardier[3]

5. 12DD-Darren Dryden[10]

6. 50LS-Adrian Stahle[1]

7. 19D-Allan Downey[5]

8. 39-Jonah Mutton[9]

9. 77E-Ashton VanEvery[2]

10. 16R-Seth Roy[11]

11. 20-Johnny Miller[8]

12. 97-Sheldon Bender[15]

13. 9C-Brian Nanticoke[16]

14. 3S-Austin Roes[13]

15. 88-Lance Erskine[17]

16. 77T-Tyeller Powless[12]

17. 85C-Cam MacKinnon[14]