Dale Gosselin Wins Labour Day Classic Opener at Brighton

BRIGHTON, Ont. (September 3, 2022) — Dale Gosselin won the opening night of the Labour Day Classic Saturday at Brighton Speedway with the Knights of Thunder Sprint Car Series. Josh Hansen, Tyler Rand, Nick Sheridan, and Ryan Turner from 13th starting position rounded out the top five.

Labour Day Classic

Brighton Speedway

Brighton, Ontario

Saturday, September 3, 2022

Knights of Thunder Sprint Car Series

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 88H-Josh Hansen[1]

2. 3G-Dale Gosselin[2]

3. 45-Nick Sheridan[6]

4. 68-Aaron Turkey[5]

5. 15-Ryan Turner[3]

6. 5-DJ Christie[4]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 42W-Rick Wilson[1]

2. 10-Mitch Brown[3]

3. 9-Liam Martin[6]

4. 11J-Chris Jones[5]

5. 46-Kevin Pauls[2]

6. 87X-Shone Evans[4]

Heat Race #3 (8 Laps)

1. 84-Tyler Rand[1]

2. 1 10-Jake Brown[3]

3. 21K-Kyle Phillips[2]

4. 0-Glenn Styres[5]

5. 11T-Jamie Turner[4]

A-Main (25 Laps)

1. 3G-Dale Gosselin[1]

2. 88H-Josh Hansen[3]

3. 84-Tyler Rand[2]

4. 45-Nick Sheridan[5]

5. 15-Ryan Turner[13]

6. 9-Liam Martin[6]

7. 10-Mitch Brown[7]

8. 21K-Kyle Phillips[9]

9. 1 10-Jake Brown[4]

10. 11J-Chris Jones[11]

11. 68-Aaron Turkey[10]

12. 11-Cory Turner[17]

13. 0-Glenn Styres[12]

14. 87X-Shone Evans[16]

15. 46-Kevin Pauls[14]

16. 42W-Rick Wilson[8]

17. 5-DJ Christie[15]