Dobmeier Wins at River Cities Speedway

GRAND FORKS, N.D. (September 2, 2022) — Mark Dobmeier won the Buffalo Wild Wings Northern Outlaw Sprint Association feature Friday at River Cities Speedway. Jade Hastings, Tim Estenson, Brendan Mullen, and Riley Goodno rounded out the top five. Mike Mueller won the Northern Renegade Sprint Car Series main event.

River Cities Speedway

Grand Forks, North Dakota

Friday, September 2, 2022

Winged 410 Sprint Cars

Heat Race #1 (10 Laps)

1. 9N-Wade Nygaard[2]

2. 8H-Jade Hastings[1]

3. 8BALL-Jack Croaker[3]

4. 22-Riley Goodno[9]

5. 14-Tom Egeland[6]

6. 42-Rick Bates[7]

7. 41-Travis Strandell[8]

8. 17-Zach Omdahl[5]

9. 26-Blake Egeland[4]

Heat Race #2 (10 Laps)

1. 13JT-Mark Dobmeier[1]

2. 11M-Brendan Mullen[2]

3. 0-Nick Omdahl[3]

4. 31-Shane Roemeling[4]

5. 14T-Tim Estenson[8]

6. 20A-Jordan Adams[5]

7. 99-Jordan Graham[6]

8. 5-Gage Pulkrabek[7]

A-Main (25 Laps)

1. 13JT-Mark Dobmeier[2]

2. 8H-Jade Hastings[3]

3. 14T-Tim Estenson[10]

4. 11M-Brendan Mullen[4]

5. 22-Riley Goodno[7]

6. 0-Nick Omdahl[6]

7. 9N-Wade Nygaard[1]

8. 20A-Jordan Adams[12]

9. 99-Jordan Graham[14]

10. 31-Shane Roemeling[8]

11. 14-Tom Egeland[9]

12. 41-Travis Strandell[13]

13. 17-Zach Omdahl[16]

14. 42-Rick Bates[11]

15. 8BALL-Jack Croaker[5]

16. 26-Blake Egeland[17]

17. 5-Gage Pulkrabek[15]

Northern Renegade Sprint Car Series

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 78-Rob Caho Jr[6]

2. 87-Mike Mueller[4]

3. 83-Dennis Knutson[2]

4. 69S-Jon Lewerer[7]

5. 25-Eric Guyot[3]

6. 15B-Doug Mccambridge[1]

7. 17K-Mackenzie Bjorklund[5]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 52-Adam Sobolik[1]

2. 11J-Jori Hughes[3]

3. 20L-Lucas Logue[2]

4. 8-Nick DaRonco[4]

5. 22-Jeff Pellersels[6]

6. 57-Steve Nordrum[5]

7. 22P-Brandon Palm[7]

Heat Race #3 (8 Laps)

1. 2C-Brad Cunningham[6]

2. 96-Jeremy Lizakowski[2]

3. 17-Erik Bjorklund[3]

4. 46H-Ken Hron[1]

5. 30M-Chris Lewis[5]

6. 49-Kim Young[7]

7. 36-Tyler Wass[4]

A-Main (20 Laps)

1. 87-Mike Mueller[1]

2. 8-Nick DaRonco[11]

3. 78-Rob Caho Jr[4]

4. 30M-Chris Lewis[15]

5. 20L-Lucas Logue[8]

6. 69S-Jon Lewerer[10]

7. 96-Jeremy Lizakowski[2]

8. 25-Eric Guyot[13]

9. 52-Adam Sobolik[3]

10. 57-Steve Nordrum[17]

11. 22-Jeff Pellersels[14]

12. 17-Erik Bjorklund[9]

13. 17K-Mackenzie Bjorklund[19]

14. 36-Tyler Wass[18]

15. 11J-Jori Hughes[5]

16. 22P-Brandon Palm[20]

17. 15B-Doug Mccambridge[16]

18. 46H-Ken Hron[12]

19. 2C-Brad Cunningham[6]

20. 49-Kim Young[21]