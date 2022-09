Reutzel Wins Richert Memorial at Cedar Lake

NEW RICHMOND, Wisc. (September 10, 2022) — Aaron Reutzel won the Jerry Richert Memorial Saturday at Cedar Lake Speedway with the Bumper to Bumper Interstate Racing Association. Ian Madsen, Riley Goodno, Don Droud Jr, and Jake Blackhurst rounded out the top five.

Jerry Richert Memorial

Cedar Lake Speedway

New Richmond, Wisconsin

Saturday, September 10, 2022

Bumper to Bumper Interstate Racing Association

Qualifying

1. 8-Aaron Reutzel, 11.776[24]

2. 22-Riley Goodno, 11.798[3]

3. 39-Jake Blackhurst, 11.848[10]

4. 11M-Brendan Mullen, 11.886[23]

5. 1M-Don Droud Jr, 11.909[11]

6. 2KS-Ian Madsen, 11.974[28]

7. 7TAZ-Tasker Phillips, 12.004[22]

8. 16-Brooke Tatnell, 12.017[30]

9. 25-Danny Schlafer, 12.058[20]

10. 27-Carson McCarl, 12.097[16]

11. 9K-Kyle Schuett, 12.104[4]

12. 2W-Scott Neitzel, 12.112[8]

13. 23-Russel Borland, 12.161[13]

14. 05-Kaleb Johnson, 12.161[26]

15. 5J-Jeremy Schultz, 12.185[5]

16. 85M-Steve Meyer, 12.296[17]

17. 26-Tyler Tischendorf, 12.346[19]

18. 87A-Austin Hartmann, 12.384[18]

19. 68-Dave Uttech, 12.404[9]

20. 3N-Jake Neuman, 12.420[29]

21. 44-Chris Martin, 12.463[21]

22. U2-Jack Vanderboom, 12.469[25]

23. 97-Alan Gilbertson, 12.516[12]

24. 15C-Carter Chevalier, 12.532[7]

25. 4K-Kris Spitz, 12.534[14]

26. 24-Scott Conger, 12.848[2]

27. 19B-Jack Berger, 12.878[27]

28. 19CW-Ion Stear, 12.916[1]

29. 29-Hunter Custer[6]

30. 65-Jordan Goldesberry[15]

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 27-Carson McCarl[1]

2. 7TAZ-Tasker Phillips[2]

3. 8-Aaron Reutzel[4]

4. 11M-Brendan Mullen[3]

5. 85M-Steve Meyer[6]

6. 23-Russel Borland[5]

7. U2-Jack Vanderboom[8]

8. 4K-Kris Spitz[9]

9. 68-Dave Uttech[7]

10. 19CW-Ion Stear[10]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 1M-Don Droud Jr[3]

2. 05-Kaleb Johnson[5]

3. 9K-Kyle Schuett[1]

4. 3N-Jake Neuman[7]

5. 22-Riley Goodno[4]

6. 26-Tyler Tischendorf[6]

7. 97-Alan Gilbertson[8]

8. 24-Scott Conger[9]

9. 16-Brooke Tatnell[2]

10. 29-Hunter Custer[10]

Heat Race #3 (8 Laps)

1. 2KS-Ian Madsen[3]

2. 25-Danny Schlafer[2]

3. 39-Jake Blackhurst[4]

4. 2W-Scott Neitzel[1]

5. 5J-Jeremy Schultz[5]

6. 44-Chris Martin[7]

7. 65-Jordan Goldesberry[10]

8. 19B-Jack Berger[9]

9. 87A-Austin Hartmann[6]

10. 15C-Carter Chevalier[8]

Dash #1 (4 Laps)

1. 22-Riley Goodno[1]

2. 8-Aaron Reutzel[4]

3. 27-Carson McCarl[3]

4. 9K-Kyle Schuett[2]

5. 2KS-Ian Madsen[5]

Dash #2 (4 Laps)

1. 25-Danny Schlafer[2]

2. 7TAZ-Tasker Phillips[5]

3. 11M-Brendan Mullen[1]

4. 39-Jake Blackhurst[4]

5. 1M-Don Droud Jr[3]

B-Main (12 Laps)

1. 87A-Austin Hartmann[1]

2. 65-Jordan Goldesberry[5]

3. 68-Dave Uttech[2]

4. 97-Alan Gilbertson[4]

5. 19B-Jack Berger[8]

6. U2-Jack Vanderboom[3]

7. 4K-Kris Spitz[6]

8. 24-Scott Conger[7]

9. 15C-Carter Chevalier[9]

10. 19CW-Ion Stear[10]

11. 29-Hunter Custer[11]

12. 16-Brooke Tatnell[12]

A-Main (30 Laps)

1. 8-Aaron Reutzel[3]

2. 2KS-Ian Madsen[9]

3. 22-Riley Goodno[1]

4. 1M-Don Droud Jr[10]

5. 39-Jake Blackhurst[8]

6. 27-Carson McCarl[5]

7. 11M-Brendan Mullen[6]

8. 65-Jordan Goldesberry[20]

9. 3N-Jake Neuman[13]

10. 25-Danny Schlafer[2]

11. 23-Russel Borland[16]

12. 7TAZ-Tasker Phillips[4]

13. 2W-Scott Neitzel[12]

14. 9K-Kyle Schuett[7]

15. 5J-Jeremy Schultz[14]

16. 85M-Steve Meyer[15]

17. 05-Kaleb Johnson[11]

18. 44-Chris Martin[18]

19. 97-Alan Gilbertson[22]

20. 26-Tyler Tischendorf[17]

21. 87A-Austin Hartmann[19]

22. 19B-Jack Berger[23]

23. 68-Dave Uttech[21]

24. U2-Jack Vanderboom[24]

Midwest Power Series

GRP Motorsports Heat Race #1 (10 Laps)

1. 83-Justin Henderson[4]

2. 14-Brooke Tatnell[6]

3. 64-Ian Madsen[9]

4. 24T-Christopher Thram[2]

5. 199-Ryan Bowers[8]

6. 50-Chase Viebrock[5]

7. 83H-Sam Henderson[3]

8. 3-Tony Kaus[1]

9. 07-Zack Nelson[7]

GRP Motorsports Heat Race #2 (10 Laps)

1. 22X-Riley Goodno[7]

2. 18-Tyler Rabenberg[4]

3. 5-Javen Ostermann[6]

4. 33B-Scott Broty[9]

5. 105-Cody Ihlen[1]

6. 03-Jamey Ogston[2]

7. 22-Blake Anderson[3]

8. 08-Katelyn Krebsbach[8]

DNS: 53-Joe Beaver

GRP Motorsports Heat Race #3 (10 Laps)

1. 22K-Kaleb Johnson[1]

2. 20G-Chris Graf[2]

3. 4-Cameron Martin[5]

4. 66-Nick Daywalt[4]

5. 33-James Broty[7]

6. 6K-Kurt Davis[6]

7. 16-Rob Rawson[3]

8. 47-Doug Wondra[8]

9. 68T-Tyler Davis[9]

A-Main (25 Laps)

1. 83-Justin Henderson[3]

2. 14-Brooke Tatnell[1]

3. 64-Ian Madsen[6]

4. 22X-Riley Goodno[4]

5. 24T-Christopher Thram[14]

6. 4-Cameron Martin[9]

7. 20G-Chris Graf[10]

8. 5-Javen Ostermann[7]

9. 6K-Kurt Davis[16]

10. 18-Tyler Rabenberg[5]

11. 83H-Sam Henderson[19]

12. 33-James Broty[12]

13. 105-Cody Ihlen[15]

14. 50-Chase Viebrock[17]

15. 47-Doug Wondra[22]

16. 68T-Tyler Davis[23]

17. 16-Rob Rawson[20]

18. 66-Nick Daywalt[13]

19. 03-Jamey Ogston[18]

20. 199-Ryan Bowers[11]

21. 33B-Scott Broty[2]

22. 3-Tony Kaus[24]

23. 08-Katelyn Krebsbach[21]

24. 53-Joe Beaver[25]

25. 22K-Kaleb Johnson[8]

DNS: 22-Blake Anderson

DNS: 07-Zack Nelson