Montgomery Wins Feature at Keller Auto Speedway

HANFORD, Cal. (September 15, 2022) — Kaleb Montgomery won the Kings of Thunder Sprint Car Series feature Thursday night at Keller Auto Speedway. D.J. Netto, Domnic Scelzi, Mitchell Faccinto, and Austin McCarl rounded out the top five.

Kings of Thunder 360 Sprint Car Series

Keller Auto Speedway

Hanford, California

Thursday, September 15, 2022

Qualifying Flight A

1. 41S-Dominic Scelzi, 13.568[8]

2. 41-Corey Day, 13.666[4]

3. 28-Chase Johnson, 13.850[5]

4. 83JR-Kerry Madsen, 13.941[2]

5. 98-Michael Pombo, 13.947[6]

6. 21X-Gauge Garcia, 14.032[1]

7. 2-Brooklyn Holland, 14.073[7]

8. 4-Tuesday Calderwood, 14.176[9]

9. 7Z-Zane Blanchard, 14.233[3]

Qualifying Flight B

1. 21-Mitchell Faccinto, 13.716[2]

2. 88N-DJ Netto, 13.895[5]

3. 19-Colby Thornhill, 14.038[6]

4. 36-Craig Stidham, 14.063[9]

5. 5R-Ryan Rocha, 14.234[3]

6. 15-Cody Key, 14.334[4]

7. 18-Grant Champlin, 14.373[8]

8. 63D-Jon De Wees, 14.924[1]

DNS: 121-Caeden Steele, 14.924

Qualifying Flight C

1. 21T-Carson Macedo, 13.656[6]

2. 67G-Grant Duinkerken, 13.887[2]

3. 3T-JJ Ringo, 13.962[4]

4. 25Z-Jason Chisum, 13.976[7]

5. 6C-Travis Coelho, 14.153[8]

6. 94TH-Austin Liggett, 14.173[3]

7. 5-Cole Danell, 14.188[1]

8. 72W-Kurt Nelson, 14.309[9]

9. 56Z-Don Hart, 15.712[5]

Qualifying Flight D

1. 2K-Kaleb Montgomery, 13.279[3]

2. 88-Austin McCarl, 13.681[9]

3. 10F-Jared Faria, 13.774[4]

4. 23T-George Tristao Jr, 13.891[2]

5. 5D-Connor Danell, 13.893[1]

6. 87-Ashlyn Rodriguez, 14.177[6]

7. 38N-Kyle Rasmussen, 14.240[5]

8. 4X-Jake Hodges, 14.316[8]

9. 12B-Dawson Faria, 14.659[7]

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 41-Corey Day[1]

2. 28-Chase Johnson[2]

3. 41S-Dominic Scelzi[4]

4. 83JR-Kerry Madsen[3]

5. 21X-Gauge Garcia[6]

6. 2-Brooklyn Holland[7]

7. 4-Tuesday Calderwood[8]

8. 7Z-Zane Blanchard[9]

9. 98-Michael Pombo[5]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 88N-DJ Netto[1]

2. 19-Colby Thornhill[2]

3. 36-Craig Stidham[3]

4. 21-Mitchell Faccinto[4]

5. 18-Grant Champlin[7]

6. 5R-Ryan Rocha[5]

7. 63D-Jon De Wees[8]

8. 15-Cody Key[6]

Heat Race #3 (8 Laps)

1. 67G-Grant Duinkerken[1]

2. 3T-JJ Ringo[2]

3. 21T-Carson Macedo[4]

4. 25Z-Jason Chisum[3]

5. 94TH-Austin Liggett[6]

6. 6C-Travis Coelho[5]

7. 5-Cole Danell[7]

8. 56Z-Don Hart[9]

9. 72W-Kurt Nelson[8]

Heat Race #4 (8 Laps)

1. 88-Austin McCarl[1]

2. 2K-Kaleb Montgomery[4]

3. 10F-Jared Faria[2]

4. 23T-George Tristao Jr[3]

5. 5D-Connor Danell[5]

6. 87-Ashlyn Rodriguez[6]

7. 4X-Jake Hodges[8]

8. 38N-Kyle Rasmussen[7]

9. 12B-Dawson Faria[9]

B-Main (12 Laps)

1. 2-Brooklyn Holland[1]

2. 6C-Travis Coelho[3]

3. 5R-Ryan Rocha[2]

4. 4-Tuesday Calderwood[5]

5. 5-Cole Danell[7]

6. 7Z-Zane Blanchard[9]

7. 87-Ashlyn Rodriguez[4]

8. 15-Cody Key[10]

9. 98-Michael Pombo[13]

10. 38N-Kyle Rasmussen[12]

11. 4X-Jake Hodges[8]

12. 12B-Dawson Faria[15]

13. 63D-Jon De Wees[6]

14. 56Z-Don Hart[11]

15. 72W-Kurt Nelson[14]

A-Main (30 Laps)

1. 2K-Kaleb Montgomery[2]

2. 88N-DJ Netto[8]

3. 41S-Dominic Scelzi[7]

4. 21-Mitchell Faccinto[5]

5. 88-Austin McCarl[6]

6. 28-Chase Johnson[9]

7. 19-Colby Thornhill[11]

8. 36-Craig Stidham[13]

9. 94TH-Austin Liggett[19]

10. 18-Grant Champlin[20]

11. 25Z-Jason Chisum[16]

12. 2-Brooklyn Holland[21]

13. 6C-Travis Coelho[22]

14. 4-Tuesday Calderwood[24]

15. 41-Corey Day[1]

16. 21T-Carson Macedo[3]

17. 3T-JJ Ringo[10]

18. 83JR-Kerry Madsen[15]

19. 67G-Grant Duinkerken[4]

20. 5D-Connor Danell[17]

21. 21X-Gauge Garcia[18]

22. 5R-Ryan Rocha[23]

23. 10F-Jared Faria[12]

24. 23T-George Tristao Jr[14]