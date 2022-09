Kiser Wins CRSA Feature at Fonda

FONDA, N.Y. (September 16, 2022) — Mike Kiser won the CRSA Sprint Car Series feature Friday night at Fonda Speedway. Jeff Trombley, Jordan Hutton, Thomas Radivoy, and Dalton Herrick rounded out the top five.

CRSA Sprint Car Series

Fonda Speedway

Fonda, New York

Friday, September 16, 2022

Heat Race #1:

1. 22-Tomy Moreau

2. 66-Jordan Hutton

3. 48jr-Darryl Ruggles

4. 1q-Thomas Radivoy

5. 3a-Jeff Trombley

6. 99-Mike Kiser

7. 18-Timmy Lotz

8. 9k-Kyle Pierce

9. 5t-Mark Taylor

Heat Race #2:

1. 56v-Billy Vaninwegen

2. 29-Dalton Herrick

3. 25w-Dana Wagner

4. 13t-Trevor Years

5. 3p-Link Pettit

6. 14-James Layton

7. j27-John Cunningham

8. 22m-Aaron Shelton

9. 28-Ronnie Greek

Feature:

1. 99-Mike Kiser

2. 3a-Jeff Trombley

3. 66-Jordan Hutton

4. 1q-Thomas Radivoy

5. 29-Dalton Herrick

6. 22-Tomy Moreau

7. 9k-Kyle Pierce

8. 56v-Billy Vaninwegen

9. 25w-Dana Wagner

10. 13t-Trevor Years

11. 18-Timmy Lotz

12. 112-MikeVanPelt

13. 5t-Mark Taylor

14. 48jr-Darryl Ruggles

15. 14-James Layton

16. 3p-Link Pettit

DNS: j27-John Cunningham

DNS: 22m-Aaron Shelton

DNS: 28-Ron Greek