Neinhiser Wins MOWA Feature at Jacksonville

JACKSONVILLE, Ill. (September 16, 2022) — Paul Nienhiser won the Midwest Open Wheel Association feature Friday night at Jacksonville Speedway. Jake Neuman, Cory Bruns, Korey Weyant, and Corbin Gurley rounded out the top five.

Hayden Reinbold won the midget car feature event.

Midwest Open Wheel Association

Jacksonville Speedway

Jacksonville, Illinois

Friday, September 16, 2022

Midwest Open Wheel Association

Heat Race #1 (10 Laps)

1. 44-Cory Bruns[2]

2. 3N-Jake Neuman[1]

3. 9X-Paul Nienhiser[5]

4. 12-Corbin Gurley[6]

5. 9-Tyler Duff[7]

6. 79J-Jacob Patton[8]

7. 70-Eric Shelton[4]

8. 6R-Ryan Bunton[3]

Heat Race #2 (10 Laps)

1. 3B-Shelby Bosie[1]

2. 47-Korey Weyant[2]

3. 1T-Trevin Littleton[5]

4. 28V-Luke Verardi[3]

5. 83-Colton Fisher[7]

6. 10S-Jeremy Standridge[6]

7. 7A-Will Armitage[4]

8. 71-Caden Englehart[8]

Heat Race #3 (10 Laps)

1. 96-JJ Hickle[1]

2. 28-Jason Keith[4]

3. 29X-Brayton Lynch[6]

4. 52F-Logan Faucon[3]

5. 357-Ryan Edwards[5]

6. 19B-Brady Parmeley[2]

7. 31-McCain Richards[7]

A-Main (25 Laps)

1. 9X-Paul Nienhiser[1]

2. 3N-Jake Neuman[9]

3. 44-Cory Bruns[2]

4. 47-Korey Weyant[5]

5. 12-Corbin Gurley[10]

6. 96-JJ Hickle[4]

7. 10S-Jeremy Standridge[17]

8. 6R-Ryan Bunton[23]

9. 9-Tyler Duff[11]

10. 1T-Trevin Littleton[8]

11. 71-Caden Englehart[22]

12. 3B-Shelby Bosie[3]

13. 70-Eric Shelton[20]

14. 52F-Logan Faucon[14]

15. 29X-Brayton Lynch[6]

16. 19B-Brady Parmeley[18]

17. 31-McCain Richards[19]

18. 28V-Luke Verardi[13]

19. 28-Jason Keith[7]

20. 83-Colton Fisher[12]

21. 79J-Jacob Patton[15]

22. 357-Ryan Edwards[16]

DNS: 7A-Will Armitage

Midget Cars

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 19AZ-Hayden Reinbold[2]

2. 14-Cody Hays[1]

3. 86-Shane Cottle[4]

4. 3B-Brandon Waelti[6]

5. 91-Mark McMahill[5]

6. 12-Corbin Gurley[3]

7. 17C-Devin Camfield[7]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 56-Mitchell Davis[1]

2. 51R-Will Armitage[2]

3. 83-Jeff Beasley[6]

4. 7X-Korey Weyant[7]

5. 22K-Kelli Harter[3]

6. 21E-Emilio Hoover[4]

DNS: 42-Kevin Battefeld

A-Main (20 Laps)

1. 19AZ-Hayden Reinbold[1]

2. 56-Mitchell Davis[3]

3. 86-Shane Cottle[7]

4. 21E-Emilio Hoover[11]

5. 3B-Brandon Waelti[8]

6. 12-Corbin Gurley[12]

7. 14-Cody Hays[6]

8. 7X-Korey Weyant[4]

9. 91-Mark McMahill[9]

10. 51R-Will Armitage[5]

11. 17C-Devin Camfield[13]

12. 83-Jeff Beasley[2]

13. 22K-Kelli Harter[10]

14. 42-Kevin Battefeld[14]