Chase Randall Completes Sweep of the Hockett/McMillin Memorial

WHEATLAND, Mo. (September 17, 2022) — Chase Randall completed a sweep of the POWRi WAR Sprint Car Series portion of the 12th Annual Jesse Hockett/Daniel McMillin Memorial Saturday at Lucas Oil Speedway. Randall backed up his win on Friday by driving to victory on Saturday from the outside front row starting position over Mario Clouser, Wesley Smith, Casey Shuman, and Wyatt Burks.

12th Annual Jesse Hockett/Daniel McMillin Memorial

POWRi WAR Sprint Car Series

Lucas Oil Speedway

Wheatland, Missouri

Saturday, September 17, 2022

Last Chance Qualifier #1 (12 Laps)

1. 24X-Casey Shuman[1]

2. 91-Riley Kreisel[4]

3. 73-Samuel Wagner[5]

4. 21X-Caleb Stelzig[7]

5. 22M-Zach Daum[6]

6. 00-Broc Elliott[9]

7. 33K-Michael Merrell[11]

8. 75-Tyler Blank[13]

9. 39-Kimberly Tyre[12]

10. 77X-Colt Treharn[3]

11. 15B-Quinton Benson[2]

12. 33-Bryson Smith[8]

13. 89-Todd McVay[10]

DNS: 11X-Tom Curran

Last Chance Qualifier #2 (12 Laps)

1. 5-Jesse Vermillion[2]

2. 11-Justin Melton[3]

3. 24LCR-Chris Morgan[11]

4. 1JR-Steven Russell[6]

5. 13-Chase Howard[4]

6. 38T-Travis Oldfield[13]

7. 7R-JD Black[8]

8. 21K-Kobe Simpson[5]

9. 33L-Mark Lane[9]

10. 57-Chase Parson[10]

11. 41L-Ricky Lewis[1]

DNS: 33W-Rece Wommack

DNS: 7M-Heath Murry

Last Chance Qualifier #3 (12 Laps)

1. #1-Justin Zimmerman[2]

2. 28-Kory Schudy[1]

3. 16-Anthony Nicholson[3]

4. 73V-Blake Vermillion[4]

5. 48-Nathan Moore[5]

6. 2K-Kyle Lewis[10]

7. 52-Dean Bowers[11]

8. 45-Jesse Bebee[12]

9. 9H-Cody Baker[13]

10. 79-Ryan Hall[8]

11. 41-Brad Wyatt[7]

12. 21-Michelle Parson[6]

13. 74N-Natalie Doney[9]

Last Chance Qualifier #4 (12 Laps)

1. 52C-Isaac Chapple[1]

2. 15-Matt Sherrell[2]

3. 20-Shon Deskins[3]

4. 44P-Jason Howell[5]

5. 77K-Katlynn Leer[7]

6. 37-Brian Beebe[4]

7. 31M-Mason Smith[8]

8. 2-Jason Billups[10]

9. 26-Zach Clark[6]

10. B52-Blake Bowers[11]

11. 88G-Garrett Huls

A-Main (30 Laps)

1. 9-Chase Randall[2]

2. 6-Mario Clouser[1]

3. 44-Wesley Smith[3]

4. 24X-Casey Shuman[9]

5. 11W-Wyatt Burks[4]

6. 28-Kory Schudy[15]

7. 77-Jack Wagner[7]

8. 5-Jesse Vermillion[10]

9. 91-Riley Kreisel[13]

10. 44P-Jason Howell[24]

11. 20-Shon Deskins[20]

12. 21X-Caleb Stelzig[21]

13. 16-Anthony Nicholson[19]

14. #1-Justin Zimmerman[11]

15. 1JR-Steven Russell[22]

16. 73V-Blake Vermillion[23]

17. 24LCR-Chris Morgan[18]

18. 11-Justin Melton[14]

19. 31-Joe B Miller[6]

20. 73-Samuel Wagner[17]

21. 52C-Isaac Chapple[12]

22. 24-Landon Simon[5]

23. 15-Matt Sherrell[16]

24. 74-Xavier Doney[8]