Veal Wins Opening Night Feature at Toowoomba

TOOWOOMBA, Qld. (September 24, 2022) — Jamie Veal won the opening night feature during “Thunder on the Downs” for the Ultimate Sprintcar Championship Saturday at Hi-Tec Oils Speedway. Veal picked up a $10,000 first prize for his victory over Cody Maroske, Luke Oldfield, Marcus Dumesny, and Sam Walsh rounded out the top five.

Scott Farmer won the Ultimate Speedcar Championship feature while Scott Thomsen won the wingless v6 sprint car main event.

Hi-Tec Oils Speedway

Toowoomba, Queensland

Saturday, September 24, 2022

Winged 410 Sprint Cars

Feature:

1. 35-Jamie Veal

2. 27-Cody Maroske

3. 17-Luke Oldfield

4. A1-Marcus Dumesny

5. 92-Sam Walsh

6. 66-Ryan Newton

7. 90-Anthony Lambert

8. 54-Randy Morgan

9. 91-Taylor Prosser

10. 21-Nicholas Whell

11. D2-Ben Atkinson Jnr

12. 3-Karl Hoffmans

13. 16-Jack Bell

14. 11-Brodie Boss

15. 55-Jayden Peacock

16. 7-Lachlan McHugh

17. Q2-Brent Kratzmann

18. 57-Matt Dumesny

19. 48-Blake Darcy

20. 5-Brock Hallett

Midget Cars

Feature:

1. 22-Scott Farmer

2. 6-Kaleb Currie

3. 51-Michael Stewart

4. 58-Rusty Whittaker

5. 23-Casey O’Connell

6. 35-Michael Kendall

7. 71-Troy Ware

8. 45-Tom Clauss

9. 8-Scott Doyle

10. 26-Drew Fenton

11. 81-Brad Dawson

12. 76-Reid Mackay

13. 82-Jack Bell

14. 21-Harry Stewart

15. 46-Dylan Menz

Wingless V6 Sprint Cars

Feature:

1. 8-Scott Thomsen

2. 18-Brody Thomsen

3. 9-Tim Harris

4. Q2-Jamie Usher

5. 41-Jason Bates

6. 88-Blake Darcy

7. N22-John Buettel

8. 49-Cody O’Connell

9. 12-Ben Manson

10. 75-Timothy Harris

11. 91-James Barton

12. 3-Ian Milnes

13. 82-Andrew Robinson

14. 11-Dave Sansby

15. 74-Stuart Jefferies

16. 6-Brett Russo

17. 40-James Grady

18. 37-Shane Thompson

19. 52-Jayden O’Toole

20. 72-Joshua Bartlett