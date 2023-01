Thorson Dominates Thursday Program at the 37th Chili Bowl Nationals

TULSA, Okla. (January 12, 2022) — Tanner Thorson started his quest to win back-to-back editions of the Lucas Oil Chili Bowl Nationals presented by General Tire dominating Thursday’s preliminary event on his way to victory. Thorson led every lap, driving away from Emerson Axsom for the victory.

Thorson and Axsom started on the front row with Thorson getting out front and opening up a commanding lead. Axsom drew close to Thorson’s back bumper once in slower traffic only to have a caution flag appear with seven laps to go. That gave Thorson a clear track on his way to victory. Axsom also punched his ticket to lock into Saturday’s finale while Brady Bacon, Tim Buckwalter, and Tanner Carrick rounded out the top five.

37th Lucas Oil Chili Bowl Nationals presented by General Tire

John Christner Trucking Qualifying Night

Tulsa Expo Raceway

Thursday, January 12, 2022

OERB Heat Race #1 (8 Laps)

1. 40-Max Adams[2]

2. 3N-Jake Neuman[6]

3. 29-Tim Buckwalter[7]

4. 77W-Joe Wirth[8]

5. 71T-Keith Rauch[4]

6. 20H-Noah Harris[9]

7. 11K-Joey Klemish[5]

8. 84J-Jesse Shapel[3]

9. 78M-Merle Scherb[1]

OERB Heat Race #2 (8 Laps)

1. 86-Chase Johnson[1]

2. 2D-Matt Sherrell[6]

3. 7MF-Chance Morton[3]

4. 1A-Jacob Allen[5]

5. 4C-Cody Jessop[9]

6. 17C-Devin Camfield[7]

7. 14T-Dylan Bloomfield[4]

8. 45-Kyle Hammer[2]

9. 2MD-Conner Morrell[8]

OERB Heat Race #3 (8 Laps)

1. 88-Tanner Thorson[2]

2. 98B-Joe Boyles[1]

3. 7M-Shane Cockrum[6]

4. 55D-Nick Drake[9]

5. 17K-Garth Kasiner[4]

6. 91-Jeff Stasa[8]

7. 83T-Herman Carrier[3]

8. 4M-Brody Fuson[5]

9. 55V-CJ Leary[7]

OERB Heat Race #4 (8 Laps)

1. 19T-Emerson Axsom[3]

2. 75-Mario Clouser[4]

3. 22T-Don Droud Jr[2]

4. 82-Landon Crawley[7]

5. 37T-Chet Gehrke[1]

6. 72X-Caden McCreary[5]

7. 47W-Dylan Westbrook[9]

8. 27J-Frank Beck III[6]

9. 21D-Justin Dickerson[8]

OERB Heat Race #5 (8 Laps)

1. 58-Dillon Welch[2]

2. 7G-Gavin Miller[4]

3. 21H-Brady Bacon[6]

4. 3B-Zach Blurton[5]

5. 25B-Steve Buckwalter[7]

6. 22L-Lucas Scherb[8]

7. 15C-Carter Chevalier[3]

8. 7-Frankie Guerrini[9]

9. 139-Todd Bertrand[1]

OERB Heat Race #6 (8 Laps)

1. 15D-Andrew Deal[1]

2. 57R-Daniel Robinson[4]

3. 00-Anton Hernandez[6]

4. 87W-Ryan Bernal[7]

5. 51Z-Zach Boden[2]

6. 3F-Tim Barber[3]

7. 15M-Shane Morgan[8]

8. 5K-Ben Worth[5]

9. 4R-Ryan Bickett[9]

OERB Heat Race #7 (8 Laps)

1. 51J-RJ Johnson[1]

2. 98-Tanner Carrick[2]

3. 21S-Karter Sarff[7]

4. 51X-Joe Walker[3]

5. 4A-Kyle Steffens[6]

6. 2G-JJ Yeley[9]

7. 35L-Cody Ledger[4]

8. 17X-Jadon Rogers[8]

9. 33B-Mike Bitner[5]

OERB Heat Race #8 (8 Laps)

1. 32W-Casey Shuman[1]

2. 71K-Dominic Gorden[3]

3. 53R-Sean Robbins[4]

4. 4-Taylor Ferns[5]

5. 51B-Joe B Miller[9]

6. 93-Kyle Bellm[8]

7. 10X-Trevor Serbus[6]

8. 14E-Tom Dunkel[2]

9. 2E-Whit Gastineau[7]

C-Main #1 (12 Laps)

1. 47W-Dylan Westbrook[3]

2. 17K-Garth Kasiner[2]

3. 10X-Trevor Serbus[6]

4. 11K-Joey Klemish[7]

5. 37T-Chet Gehrke[4]

6. 35L-Cody Ledger[8]

7. 2E-Whit Gastineau[15]

8. 5K-Ben Worth[11]

9. 15M-Shane Morgan[5]

10. 15C-Carter Chevalier[9]

11. 21D-Justin Dickerson[13]

12. 14E-Tom Dunkel[14]

13. 27J-Frank Beck III[10]

14. 84J-Jesse Shapel[12]

15. 93-Kyle Bellm[1]

C-Main #2 (12 Laps)

1. 55V-CJ Leary[14]

2. 17C-Devin Camfield[2]

3. 72X-Caden McCreary[4]

4. 7-Frankie Guerrini[6]

5. 51Z-Zach Boden[3]

6. 4R-Ryan Bickett[11]

7. 71T-Keith Rauch[1]

8. 4M-Brody Fuson[10]

9. 14T-Dylan Bloomfield[7]

10. 45-Kyle Hammer[13]

11. 139-Todd Bertrand[16]

12. 2MD-Conner Morrell[12]

13. 3F-Tim Barber[5]

14. 33B-Mike Bitner[15]

15. 17X-Jadon Rogers[9]

16. 83T-Herman Carrier[8]

Toyota Qualifier #1 (10 Laps)

1. 71K-Dominic Gorden[1]

2. 21S-Karter Sarff[5]

3. 7MF-Chance Morton[8]

4. 3N-Jake Neuman[6]

5. 4C-Cody Jessop[7]

6. 7M-Shane Cockrum[3]

7. 55D-Nick Drake[4]

8. 15D-Andrew Deal[2]

9. 4-Taylor Ferns[9]

10. 51X-Joe Walker[10]

Toyota Qualifier #2 (10 Laps)

1. 82-Landon Crawley[1]

2. 21H-Brady Bacon[3]

3. 51J-RJ Johnson[2]

4. 51B-Joe B Miller[7]

5. 75-Mario Clouser[4]

6. 2D-Matt Sherrell[6]

7. 25B-Steve Buckwalter[9]

8. 22T-Don Droud Jr[8]

9. 4A-Kyle Steffens[10]

10. 40-Max Adams[5]

Toyota Qualifier #3 (10 Laps)

1. 88-Tanner Thorson[5]

2. 19T-Emerson Axsom[6]

3. 87W-Ryan Bernal[1]

4. 00-Anton Hernandez[3]

5. 32W-Casey Shuman[2]

6. 7G-Gavin Miller[4]

7. 1A-Jacob Allen[8]

8. 20H-Noah Harris[9]

9. 91-Jeff Stasa[10]

10. 98B-Joe Boyles[7]

Toyota Qualifier #4 (10 Laps)

1. 98-Tanner Carrick[1]

2. 86-Chase Johnson[3]

3. 77W-Joe Wirth[2]

4. 29-Tim Buckwalter[6]

5. 2G-JJ Yeley[9]

6. 58-Dillon Welch[5]

7. 57R-Daniel Robinson[4]

8. 3B-Zach Blurton[8]

9. 22L-Lucas Scherb[10]

10. 53R-Sean Robbins[7]

Davecom B-Main #1 (15 Laps)

1. 87W-Ryan Bernal[1]

2. 15D-Andrew Deal[7]

3. 47W-Dylan Westbrook[13]

4. 40-Max Adams[9]

5. 7G-Gavin Miller[4]

6. 75-Mario Clouser[2]

7. 25B-Steve Buckwalter[6]

8. 11K-Joey Klemish[16]

9. 98B-Joe Boyles[11]

10. 22T-Don Droud Jr[8]

11. 4A-Kyle Steffens[10]

12. 10X-Trevor Serbus[15]

13. 55D-Nick Drake[5]

DNS: 17K-Garth Kasiner

DNS: 53R-Sean Robbins

DNS: 58-Dillon Welch

Davecom B-Main #2 (15 Laps)

1. 4C-Cody Jessop[1]

2. 32W-Casey Shuman[3]

3. 2G-JJ Yeley[2]

4. 57R-Daniel Robinson[5]

5. 4-Taylor Ferns[9]

6. 7M-Shane Cockrum[4]

7. 72X-Caden McCreary[15]

8. 20H-Noah Harris[7]

9. 22L-Lucas Scherb[11]

10. 1A-Jacob Allen[6]

11. 51X-Joe Walker[12]

12. 7-Frankie Guerrini[16]

13. 17C-Devin Camfield[14]

14. 91-Jeff Stasa[10]

15. 3B-Zach Blurton[8]

16. 55V-CJ Leary[13]

Smileys Racing Products A-Main (30 Laps)

1. 88-Tanner Thorson[1]

2. 19T-Emerson Axsom[2]

3. 21H-Brady Bacon[5]

4. 29-Tim Buckwalter[9]

5. 98-Tanner Carrick[11]

6. 21S-Karter Sarff[3]

7. 86-Chase Johnson[7]

8. 87W-Ryan Bernal[17]

9. 71K-Dominic Gorden[6]

10. 51B-Joe B Miller[12]

11. 4C-Cody Jessop[18]

12. 82-Landon Crawley[10]

13. 2G-JJ Yeley[22]

14. 2D-Matt Sherrell[16]

15. 51J-RJ Johnson[13]

16. 00-Anton Hernandez[15]

17. 77W-Joe Wirth[14]

18. 47W-Dylan Westbrook[21]

19. 7MF-Chance Morton[8]

20. 40-Max Adams[23]

21. 57R-Daniel Robinson[24]

22. 32W-Casey Shuman[20]

23. 3N-Jake Neuman[4]

24. 15D-Andrew Deal[19]