Chase Johnson Speeds to Victory at Mohave Valley

From Lance Jennings

Mohave Valley, Arizona (4-1-23)-Chase Johnson won the USAC/CRA feature at Mohave Valley Raceway Saturday night over Brody Roa, R.J. Johnson, Charles Davis Jr. and Cody Williams.

AMSOIL USAC/CRA SPRINT CAR SERIES RACE RESULTS: April 1, 2023 – Mohave Valley Raceway – Mohave Valley, Arizona

WOODLAND AUTO DISPLAY QUALIFICATIONS: 1. Cody Williams, 44, Williams-13.923 (New Track Record); 2. Brody Roa, 17R, Dunkel/BR-13.966; 3. Eddie Tafoya Jr., 51T, Tafoya-14.219; 4. Austin Williams, 2, Williams-14.253; 5. Chase Johnson, 73, Ford-14.304; 6. Charles Davis Jr., 47, Davis-14.304; 7. Ricky Lewis, 41, Lewis-14.305; 8. R.J. Johnson, 2J, Yeley/Petty-14.306; 9. Dustin Cormany, 29X, Holloway-14.320; 10. Matt Mitchell, 37, Mitchell-14.429; 11. A.J. Bender, 21, Bender-14.435; 12. Austin Grabowski, 72, Grabowski-14.468; 13. Tommy Malcolm, 5X, Napier-14.478; 14. Brody Fuson, 51, Van Meter-14.487; 15. Grant Sexton, 22, Sexton-14.550; 16. Logan Calderwood, 6, Calderwood-14.618; 17. Jake Helsel, 8, Ream-14.627; 18. Verne Sweeney, 98, Guerrero-14.635; 19. Brent Owens, 71, Martin-14.663; 20. James Turnbull II, 2JT, Turnbull-14.677; 21. Chris Bonneau, 15, Bonneau-14.731; 22. Shon Deskins, 20, Deskins-14.731; 23. Brody Wake, 78B, Wake-14.752; 24. Andrew Sweeney, 98A, Guerrero-14.846; 25. Braden Chiaramonte, 73B, Chiaramonte-15.039; 26. Richard McCormick, 71T, Luport-15.089; 27. Jim Vanzant, 3V, Vanzant-15.312; 28. Tom Dunkel, 17A, Dunkel/BR-15.513; 29. Camie Bell, 29C, Bell-16.477; 30. A.J. Hernandez, 72A, Hernandez-NT.

FLOWDYNAMICS INCORPORATED FIRST HEAT: (10 laps) 1. Bonneau, 2. Cormany, 3. Davis, 4. Malcolm, 5. C.Williams, 6. Helsel, 7. Bell, 8. Chiaramonte. NT.

BILLSJERKY.NET SECOND HEAT: (10 laps) 1. Roa, 2. Mitchell, 3. Deskins, 4. C.Johnson, 5. Fuson, 6. V.Sweeney, 7. McCormick, 8. Hernandez. NT.

IN MEMORY OF JIM & CHET GARDNER THIRD HEAT: (10 laps) 1. Bender, 2. Wake, 3. Tafoya, 4. Lewis, 5. Sexton, 6. Owens, 7. Vanzant. NT.

WC FRIEND COMPANY FOURTH HEAT: (10 laps) 1. Calderwood, 2. A.Williams, 3. Grabowski, 4. RJ.Johnson, 5. A.Sweeney, 6. Turnbull, 7. Dunkel. NT

FACTORY WRAPS SEMI: (12 laps) 1. C.Williams, 2. Helsel, 3. Fuson, 4. V.Sweeney, 5. Turnbull, 6. McCormick, 7. Owens, 8. Hernandez, 9. Dunkel, 10. Bell, 11. Vanzant, 12. A.Sweeney, 13. Sexton. NT.

FEATURE: (30 laps, With Starting Positions) 1. Chase Johnson (2), 2. Brody Roa (6), 3. R.J. Johnson (8), 4. Charles Davis Jr. (3), 5. Cody Williams (7), 6. Tommy Malcolm (13), 7. Ricky Lewis (1), 8. A.J. Bender (11), 9. Matt Mitchell (10), 10. Logan Calderwood (15), 11. Dustin Cormany (9), 12. Eddie Tafoya Jr. (5), 13. Chris Bonneau (19), 14. Shon Deskins (20), 15. Austin Grabowski (12), 16. James Turnbull II (18), 17. Verne Sweeney (17), 18. Brody Fuson (14), 19. Austin Williams (4), 20. Richard McCormick (22), 21. Brody Wake (21), 22. Jake Helsel (16). NT.

FEATURE LAP LEADERS: Laps 1-9 Davis, Laps 10-30 C.Johnson

IN MEMORY OF JIM & CHET GARDNER HARD CHARGER: Tommy Malcolm (13th to 6th)

WILWOOD DISC BRAKES LUCKY 13 AWARD: Chris Bonneau

NEXT AMSOIL USAC/CRA SPRINT CAR RACE: April 15 – Perris Auto Speedway – Perris, California