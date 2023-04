Cole Macedo Charges From 9th to Win at Ocean Speedway

WATSONVILLE, Ca. (April 21, 2023) — Cole Macedo won the winged 360 sprint car feature Friday night at Ocean Speedway. Macedo charged from 9th starting position for the victory. Chase Johnson, Dylan Bloomfield, Mitchell Faccinto, and Bud Kaeding rounded out the top five.

Ocean Speedway

Watsonville, California

Friday, April 21, 2023

Winged 360 Sprint Cars

Qualifying

1. 28-Chase Johnson[1]

2. 22-Mitchell Faccinto[17]

3. 41-Dominic Scelzi[16]

4. 83V-Dylan Bloomfield[9]

5. 21T-Cole Macedo[11]

6. 121X-Caeden Steele[19]

7. 61-Travis Labat[7]

8. 2X-Justin Sanders[13]

9. 69-Bud Kaeding[2]

10. 21X-Gauge Garcia[6]

11. 72S-Bradley Dillard[8]

12. 5R-Ryan Rocha[20]

13. 83T-Tanner Carrick[23]

14. 72W-Kurt Nelson[4]

15. 72JR-Chris Nelson[18]

16. 121-Rickey Sanders[25]

17. 37-Michael Pombo[26]

18. 12J-John Clark[24]

19. 14-Mariah Ede[27]

20. 46J-Geoffrey Grimm[3]

21. 3D-Caleb Debem[21]

22. 8-Jeremy Chisum[5]

23. 56Z-Don Hart[22]

24. 07-Richard Fajardo[14]

25. 25Z-Jason Chisum[28]

26. 4X-Jake Hodges[10]

27. 3M-Adam Kaeding[12]

28. 98-Vince Giannotta[15]

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 83T-Tanner Carrick[1]

2. 69-Bud Kaeding[2]

3. 21T-Cole Macedo[3]

4. 28-Chase Johnson[4]

5. 37-Michael Pombo[5]

6. 3D-Caleb Debem[6]

7. 25Z-Jason Chisum[7]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 72W-Kurt Nelson[1]

2. 21X-Gauge Garcia[2]

3. 22-Mitchell Faccinto[4]

4. 8-Jeremy Chisum[6]

5. 12J-John Clark[5]

6. 121X-Caeden Steele[3]

7. 4X-Jake Hodges[7]

Heat Race #3 (8 Laps)

1. 72JR-Chris Nelson[1]

2. 61-Travis Labat[3]

3. 41-Dominic Scelzi[4]

4. 72S-Bradley Dillard[2]

5. 14-Mariah Ede[5]

6. 56Z-Don Hart[6]

DNS: 3M-Adam Kaeding

Heat Race #4 (8 Laps)

1. 2X-Justin Sanders[3]

2. 121-Rickey Sanders[1]

3. 83V-Dylan Bloomfield[4]

4. 5R-Ryan Rocha[2]

5. 07-Richard Fajardo[6]

6. 98-Vince Giannotta[7]

7. 46J-Geoffrey Grimm[5]

A-Main (30 Laps)

1. 21T-Cole Macedo[9]

2. 28-Chase Johnson[4]

3. 83V-Dylan Bloomfield[1]

4. 22-Mitchell Faccinto[3]

5. 69-Bud Kaeding[11]

6. 83T-Tanner Carrick[6]

7. 21X-Gauge Garcia[12]

8. 121-Rickey Sanders[15]

9. 72JR-Chris Nelson[8]

10. 37-Michael Pombo[17]

11. 72S-Bradley Dillard[13]

12. 12J-John Clark[18]

13. 3D-Caleb Debem[20]

14. 61-Travis Labat[10]

15. 25Z-Jason Chisum[21]

16. 14-Mariah Ede[19]

17. 8-Jeremy Chisum[16]

18. 72W-Kurt Nelson[7]

19. 41-Dominic Scelzi[2]

20. 2X-Justin Sanders[5]

21. 46J-Geoffrey Grimm[22]

22. 5R-Ryan Rocha[14]