Boschele Wins GLSS/USCS Feature at I-75 Raceway

SWEETWATER, Tenn. (April 28, 2023) – Gavan Boschele won the Great Lakes Super Sprints / United Sprint Car Series feature Friday night at I-75 Raceway. Boschele, from Mooresville, North Carolina, charged from 6th starting position in his Bell Kemenah Racing entry for the victory. Zane Devault, Chase Dunham, Brad Lamberson from 19th starting position, and Dustin Daggett rounded out the top five.

Great Lakes Super Sprints / United Sprint Car Series

I-75 Raceway

Sweetwater, Tennessee

Friday, April 29, 2023

Engler Machine & Tool Heat Race #1 (8 Laps)

1. 21-Gavan Boschele[1]

2. 85-Dustin Daggett[2]

3. 10M-Morgan Turpen Havener[6]

4. 24D-Danny Sams III[3]

5. 7C-Phil Gressman[4]

6. 11G-Luke Griffith[5]

7. 27-Brad Lamberson[7]

8. 33-Mike Hall[8]

JJ Supply of NC Heat Race #2 (8 Laps)

1. 17-Jared Horstman[3]

2. 48-Wade Buttrey[2]

3. 10-Terry Gray[5]

4. 71H-Max Stambaugh[7]

5. 46-Ryan Coniam[6]

6. 07-Johnny Bridges[4]

7. 23M-Lance Moss[1]

DHR Heat Race #3 (8 Laps)

1. 23Z-Zane Devault[1]

2. 16C-Tylar Rankin[5]

3. 28-Jeff Willingham[2]

4. 66-Chase Dunham[7]

5. 51X-Matt Linder[4]

6. 0-Brayton Phillips[3]

7. 7E-Eric Gunderson[6]

Hoosier Speed Dash (6 Laps)

1. 17-Jared Horstman[1]

2. 16C-Tylar Rankin[2]

3. 10M-Morgan Turpen Havener[3]

4. 10-Terry Gray[6]

5. 23Z-Zane Devault[5]

6. 21-Gavan Boschele[4]

Feature (25 Laps)

1. 21-Gavan Boschele[6]

2. 23Z-Zane Devault[5]

3. 66-Chase Dunham[8]

4. 27-Brad Lamberson[19]

5. 85-Dustin Daggett[9]

6. 7C-Phil Gressman[14]

7. 71H-Max Stambaugh[7]

8. 28-Jeff Willingham[11]

9. 10M-Morgan Turpen Havener[3]

10. 10-Terry Gray[4]

11. 46-Ryan Coniam[13]

12. 16C-Tylar Rankin[2]

13. 24D-Danny Sams III[12]

14. 11G-Luke Griffith[16]

15. 48-Wade Buttrey[10]

16. 23M-Lance Moss[21]

17. 0-Brayton Phillips[18]

18. 7E-Eric Gunderson[20]

19. 33-Mike Hall[22]

20. 51X-Matt Linder[15]

21. 17-Jared Horstman[1]

22. 07-Johnny Bridges[17]