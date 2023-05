Colagiovanni Wins ESS Feature at Utica-Rome

VERNON, N.Y. (May 12, 2023) — Paulie Colagiovanni won the Empire Super Sprints feature Friday at Utica-Rome Speedway. Colagiovanni moved up from fifth starting spot for the victory over Danny Varin, Shawn Donath, Jordan Poirier, and Jeff Cook.

Empire Super Sprints

Utica-Rome Speedway

Vernon, New York

Friday, May 12, 2023

Qualifying Flight A (3 Laps)

1. #01-Danny Varin, 15.786[7]

2. #87-Jason Barney, 16.100[1]

3. #22-Jonathan Preston, 16.248[2]

4. #45-Chuck Hebing, 16.251[5]

5. #41-Dalton Rombough, 16.291[8]

6. #10-Jeff Cook, 16.455[9]

7. #3-Parker Evans, 16.477[4]

8. #56-Billy VanInwegen Jr, 16.698[10]

9. #36-Logan Crisafulli, 16.869[3]

DNS: #33X-Matt Janczuk

Qualifying Flight B (3 Laps)

1. #28F-Davie Franek, 15.886[9]

2. 28-Jordan Poirier, 15.959[10]

3. #79-Jordan Thomas, 16.043[5]

4. #53-Shawn Donath, 16.109[7]

5. 11J-Chris Jones, 16.171[1]

6. #98-Joe Trenca, 16.202[8]

7. #4P-Chase Moran, 16.253[4]

8. 90T-Travis Cunningham, 16.294[6]

9. #7C-Dylan Swiernik, 16.301[3]

10. #66-Jordan Hutton, 16.480[2]

Qualifying Flight C (3 Laps)

1. #10C-Paulie Colagiovanni, 15.877[5]

2. #7NY-Matt Farnham, 15.956[1]

3. #32-Kyle Smith, 16.199[2]

4. #90-Matt Tanner, 16.219[3]

5. #23-Tyler Cartier, 16.280[8]

6. #17-Sammy Reakes IV, 16.307[9]

7. #21-Steve Glover, 16.365[4]

8. #10H-Kelly Hebing, 16.379[10]

9. #33-Lacey Hanson, 16.697[6]

10. #13-Keith Granholm, 17.526[7]

Heat Race #1 (10 Laps)

1. #01-Danny Varin[2]

2. #87-Jason Barney[1]

3. #45-Chuck Hebing[4]

4. #10-Jeff Cook[6]

5. #41-Dalton Rombough[5]

6. #56-Billy VanInwegen Jr[8]

7. #3-Parker Evans[7]

8. #33X-Matt Janczuk[10]

9. #22-Jonathan Preston[3]

DNS: #36-Logan Crisafulli

Heat Race #2 (10 Laps)

1. 28-Jordan Poirier[1]

2. #28F-Davie Franek[2]

3. #53-Shawn Donath[4]

4. #79-Jordan Thomas[3]

5. #98-Joe Trenca[6]

6. #7C-Dylan Swiernik[9]

7. 11J-Chris Jones[5]

8. #4P-Chase Moran[7]

9. 90T-Travis Cunningham[8]

DNS: #66-Jordan Hutton

Heat Race #3 (10 Laps)

1. #10C-Paulie Colagiovanni[2]

2. #7NY-Matt Farnham[1]

3. #90-Matt Tanner[4]

4. #17-Sammy Reakes IV[6]

5. #32-Kyle Smith[3]

6. #21-Steve Glover[7]

7. #10H-Kelly Hebing[8]

8. #33-Lacey Hanson[9]

9. #23-Tyler Cartier[5]

10. #13-Keith Granholm[10]

Dash #1 (4 Laps)

1. #41-Dalton Rombough[1]

2. #98-Joe Trenca[2]

3. #56-Billy VanInwegen Jr[4]

4. #32-Kyle Smith[3]

5. #21-Steve Glover[6]

6. #7C-Dylan Swiernik[5]

B-Main (10 Laps)

1. #3-Parker Evans[1]

2. #10H-Kelly Hebing[3]

3. #33-Lacey Hanson[6]

4. 11J-Chris Jones[2]

5. #33X-Matt Janczuk[4]

6. 90T-Travis Cunningham[8]

7. #4P-Chase Moran[5]

8. #23-Tyler Cartier[9]

9. #13-Keith Granholm[10]

10. #66-Jordan Hutton[11]

DNS: #22-Jonathan Preston

DNS: #36-Logan Crisafulli

A-Main (25 Laps)

1. #10C-Paulie Colagiovanni[5]

2. #01-Danny Varin[4]

3. #53-Shawn Donath[9]

4. 28-Jordan Poirier[10]

5. #10-Jeff Cook[1]

6. #87-Jason Barney[8]

7. #90-Matt Tanner[2]

8. #7NY-Matt Farnham[3]

9. #17-Sammy Reakes IV[6]

10. #79-Jordan Thomas[7]

11. #98-Joe Trenca[14]

12. #45-Chuck Hebing[11]

13. #56-Billy VanInwegen Jr[15]

14. #28F-Davie Franek[12]

15. #7C-Dylan Swiernik[18]

16. #41-Dalton Rombough[13]

17. #10H-Kelly Hebing[20]

18. #32-Kyle Smith[16]

19. #3-Parker Evans[19]

20. #33-Lacey Hanson[21]

21. 90T-Travis Cunningham[24]

22. 11J-Chris Jones[22]

23. #33X-Matt Janczuk[23]

24. #21-Steve Glover[17]