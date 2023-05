Lewis Charges from 10th to Win GLTS Feature at Crystal

CRYSTAL, Mi. (May 13, 2023) — Ricky Lewis completed a sweep of the Great Lakes Traditional Sprints opening weekend with his victory Saturday night at Crystal Motor Speedway. Lewis, from Oxnard, California, moved up from 10th starting position to back up his win Friday at I-96 Speedway. Steve Irwin, Parker Fredrickson, Keith Sheffer Jr, and Max Frank rounded out the top five.

Great Lakes Traditional Sprints

Crystal Motor Speedway

Crystal, Michigan

Saturday, May 13, 2023

Qualifying

1. 41-Ricky Lewis, 14.915[9]

2. 34-Parker Frederickson, 15.059[13]

3. 0-Steve Irwin, 15.069[2]

4. 86-Keith Sheffer Jr, 15.115[1]

5. 25-Max Frank, 15.185[10]

6. 3A-Mike Astrauskas, 15.206[12]

7. 85-Dustin Daggett, 15.265[20]

8. 33F-Jason Ferguson, 15.308[19]

9. 54-Joel Hummel, 15.744[4]

10. 10G-Kent Gardner, 15.768[15]

11. 00G-Mike Galadja, 15.773[3]

12. 3T-Ralph Brakenberry, 16.060[5]

13. 9-Gary Hayward, 16.095[11]

14. 00-Joseph (Joey) Irwin, 16.200[7]

15. 56-Mark Irwin, 16.226[14]

16. 13-Ian Hunter, 16.287[8]

17. 23T-Tank Brakenberry, 16.298[6]

18. 31-Terry Harrington, 19.082[16]

19. 33-RJ Payne, 19.083[17]

DNS: 10S-Jay Steinebach, 19.084

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 85-Dustin Daggett[2]

2. 86-Keith Sheffer Jr[3]

3. 10G-Kent Gardner[1]

4. 41-Ricky Lewis[4]

5. 9-Gary Hayward[5]

6. 13-Ian Hunter[6]

DNS: 33-RJ Payne

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 25-Max Frank[3]

2. 33F-Jason Ferguson[2]

3. 34-Parker Frederickson[4]

4. 10S-Jay Steinebach[7]

5. 00G-Mike Galadja[1]

6. 00-Joseph (Joey) Irwin[5]

7. 23T-Tank Brakenberry[6]

Heat Race #3 (8 Laps)

1. 0-Steve Irwin[4]

2. 54-Joel Hummel[2]

3. 3A-Mike Astrauskas[3]

4. 56-Mark Irwin[5]

5. 3T-Ralph Brakenberry[1]

6. 31-Terry Harrington[6]

A-Main (25 Laps)

1. 41-Ricky Lewis[10]

2. 0-Steve Irwin[2]

3. 34-Parker Frederickson[8]

4. 86-Keith Sheffer Jr[4]

5. 25-Max Frank[3]

6. 33F-Jason Ferguson[1]

7. 00G-Mike Galadja[14]

8. 85-Dustin Daggett[5]

9. 13-Ian Hunter[16]

10. 9-Gary Hayward[13]

11. 33-RJ Payne[19]

12. 00-Joseph (Joey) Irwin[17]

13. 3A-Mike Astrauskas[9]

14. 3T-Ralph Brakenberry[15]

15. 23T-Tank Brakenberry[20]

16. 56-Mark Irwin[12]

17. 10S-Jay Steinebach[11]

18. 10G-Kent Gardner[7]

19. 31-Terry Harrington[18]

20. 54-Joel Hummel[6]