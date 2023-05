Spithaler Wins FAST Feature at Knox Raceway

KNOX, Penn. (May 14, 2023) — Brandon Spithaler won the FAST on Dirt sprint car feature Sunday evening at Knox Raceway. Greg Wilson, Justin Clark, Jack Sodeman Jr, and Ricky Peterson rounded out the top five.

FAST on Dirt Sprint Car Series

Knox Raceway

Knox, Pennsylvania

Sunday, May 14, 2023

Feature:

1. 22-Brandon Spithaler

2. W20-Greg Wilson

3. 78-Justin Clark

4. 23JR-Jack Sodeman Jr.

5. 2P-Ricky Peterson

6. 19-Sean Rayhall

7. 46-Michael Bower

8. 2-A.J. Flick

9. 6-Bob Felmlee

10. 40-George Houghbaugh

11. 12-Kasey Jedrezek

12. 13-Brandon Matus

13. 11-Carl Bower

14. 35-Jeremy Weaver

15. 15-Mitch Harble

16. 12G-Darin Gallagher

17. 25R-Jordan Ryan

18. X7-Andy Cananaugh

19. 86-Michael Lutz

20. 33-Brent Matus

21. 21X-Brandon Mazaros