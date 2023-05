Balog Wins IRA Feature at Angell Park

SUN PRARIE, Wi. (May 21, 2023) — Bill Balog won the Bumper to Bumper Interstate Racing Association feature Sunday night at Angell Park Speedway. Zach Hampton, Saturday IRA feature winner at Plymouth Jordan Goldesberry, Mike Reinke, and Scotty Neitzel rounded out the top five.

Brandon Waelti charged from 15th starting position to win the Badger Midget Auto Racing Association main event.

Angell Park Speedway

Sun Prairie, Wisconsin

Sunday, May 21, 2023

Bumper to Bumper Interstate Racing Association

Qualifying

1. 10W-Mike Reinke, 12.002[23]

2. 9K-Kyle Schuett, 12.006[17]

3. 23-Russel Borland, 12.036[14]

4. 3N-Jake Neuman, 12.106[19]

5. 25-Danny Schlafer, 12.116[21]

6. 17B-Bill Balog, 12.160[15]

7. 96-Jake Blackhurst, 12.178[16]

8. 65-Jordan Goldesberry, 12.180[20]

9. 35-Zach Hampton, 12.204[13]

10. 87A-Austin Hartmann, 12.260[1]

11. 25T-Travis Arenz, 12.322[27]

12. 1-Brenham Crouch, 12.332[4]

13. 79-Blake Nimee, 12.342[9]

14. 4K-Kris Spitz, 12.392[10]

15. 2W-Scott Neitzel, 12.405[8]

16. 29-Hunter Custer, 12.470[2]

17. 26R-Preston Ruh, 12.487[26]

18. 10V-Kurt Davis, 12.556[6]

19. 21-Will Gerrits, 12.557[3]

20. U2-Jack Vanderboom, 12.598[5]

21. 99-Tyler Brabant, 12.625[24]

22. 68-Dave Uttech, 12.670[12]

23. 38-Allen Hafford, 12.923[11]

24. 3B-Shelby Bosie, 12.960[7]

25. 88-Christopher Flick, 13.096[25]

26. 24-Scott Conger, 13.275[18]

27. 39V-William Huck, 13.788[22]

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 96-Jake Blackhurst[2]

2. 87A-Austin Hartmann[1]

3. 10W-Mike Reinke[4]

4. 3N-Jake Neuman[3]

5. 79-Blake Nimee[5]

6. 68-Dave Uttech[8]

7. 88-Christopher Flick[9]

8. 21-Will Gerrits[7]

9. 29-Hunter Custer[6]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 65-Jordan Goldesberry[2]

2. 25T-Travis Arenz[1]

3. 9K-Kyle Schuett[4]

4. 25-Danny Schlafer[3]

5. 4K-Kris Spitz[5]

6. 26R-Preston Ruh[6]

7. U2-Jack Vanderboom[7]

8. 38-Allen Hafford[8]

9. 24-Scott Conger[9]

Heat Race #3 (8 Laps)

1. 1-Brenham Crouch[1]

2. 35-Zach Hampton[2]

3. 17B-Bill Balog[3]

4. 2W-Scott Neitzel[5]

5. 23-Russel Borland[4]

6. 10V-Kurt Davis[6]

7. 3B-Shelby Bosie[8]

8. 99-Tyler Brabant[7]

9. 39V-William Huck[9]

Dash #1 (4 Laps)

1. 9K-Kyle Schuett[2]

2. 25-Danny Schlafer[1]

3. 35-Zach Hampton[4]

4. 65-Jordan Goldesberry[3]

5. 23-Russel Borland[5]

Dash #2 (4 Laps)

1. 17B-Bill Balog[2]

2. 96-Jake Blackhurst[1]

3. 1-Brenham Crouch[4]

4. 3N-Jake Neuman[3]

5. 10W-Mike Reinke[5]

B-Main (10 Laps)

1. 21-Will Gerrits[2]

2. U2-Jack Vanderboom[3]

3. 3B-Shelby Bosie[4]

4. 99-Tyler Brabant[6]

5. 88-Christopher Flick[5]

6. 24-Scott Conger[8]

7. 38-Allen Hafford[7]

8. 39V-William Huck[9]

9. 29-Hunter Custer[1]

A-Main (30 Laps)

1. 17B-Bill Balog[2]

2. 35-Zach Hampton[5]

3. 65-Jordan Goldesberry[7]

4. 10W-Mike Reinke[10]

5. 2W-Scott Neitzel[13]

6. 25-Danny Schlafer[3]

7. 25T-Travis Arenz[12]

8. 1-Brenham Crouch[6]

9. 23-Russel Borland[9]

10. 79-Blake Nimee[14]

11. 3B-Shelby Bosie[21]

12. 3N-Jake Neuman[8]

13. 4K-Kris Spitz[15]

14. U2-Jack Vanderboom[20]

15. 10V-Kurt Davis[17]

16. 99-Tyler Brabant[22]

17. 87A-Austin Hartmann[11]

18. 26R-Preston Ruh[16]

19. 24-Scott Conger[24]

20. 68-Dave Uttech[18]

21. 88-Christopher Flick[23]

22. 96-Jake Blackhurst[4]

23. 9K-Kyle Schuett[1]

24. 21-Will Gerrits[19]

Badger Midget Auto Racing Association

FiveOne Motorsports Fast Time Qualifying (25 Laps)

1. 55-Todd Kluever, 14.702[26]

2. 20D-Derek Doerr, 14.945[9]

3. 3W-Brandon Waelti, 15.221[20]

4. 44-Lamont Critchett, 15.226[6]

5. 2-Kyle Stark, 15.254[14]

6. 87-Jake Dohner, 15.362[31]

7. 31B-David Budres, 15.457[18]

8. 6B-Mitchell Davis, 15.459[5]

9. 38-Matt Rechek, 15.476[16]

10. 20-Cody Weisensel, 15.570[30]

11. 6-Jeremy Douglas, 15.663[21]

12. 41-Parker Jones, 15.700[3]

13. 57-Daniel Robinson, 15.705[19]

14. 40-Jace Sparks, 15.761[8]

15. 5K-Kevin Douglas, 15.766[25]

16. 15C-RJ Corson, 15.862[27]

17. 9S-Mike Stroik, 15.920[15]

18. 19E-Daltyn England, 15.975[24]

19. 10A-Tommy Colburn, 16.055[10]

20. 7-Brian Peterson, 16.103[28]

21. 68-Eric Blumer, 16.342[29]

22. 40JR-Dave Collins Jr, 16.381[7]

23. 00-John Heitzman, 16.381[17]

24. 31-Shay Sassano, 16.398[32]

25. 29-Harrison Kleven, 16.471[11]

26. 56-Charles Rufi, 16.534[13]

27. 8-Jake Goeglein, 16.570[2]

28. 59-Kyle Koch, 16.749[4]

29. 28-Jim Fuerst, 16.826[12]

30. 17-Nick Kilian, 17.674[23]

31. 45-Trey Weishoff, 18.226[22]

Auto Meter Auto Meter Heat Race #1 (8 Laps)

1. 19E-Daltyn England[2]

2. 41-Parker Jones[8]

3. 38-Matt Rechek[4]

4. 5K-Kevin Douglas[3]

5. 87-Jake Dohner[5]

6. 68-Eric Blumer[7]

7. 31-Shay Sassano[1]

DNS: 3W-Brandon Waelti

Simpson Race Products Simpson Race Products Heat Race #2 (8 Laps)

1. 6B-Mitchell Davis[6]

2. 2-Kyle Stark[7]

3. 20D-Derek Doerr[8]

4. 7-Brian Peterson[2]

5. 40-Jace Sparks[4]

6. 9S-Mike Stroik[3]

7. 6-Jeremy Douglas[5]

8. 00-John Heitzman[1]

Behlings Behlings Heat Race #3 (8 Laps)

1. 57-Daniel Robinson[4]

2. 55-Todd Kluever[8]

3. 31B-David Budres[6]

4. 44-Lamont Critchett[7]

5. 20-Cody Weisensel[5]

6. 40JR-Dave Collins Jr[1]

7. 15C-RJ Corson[3]

DNS: 10A-Tommy Colburn

High Performance Lubricants High Performance Lubricants B (12 Laps)

1. 3W-Brandon Waelti[8]

2. 15C-RJ Corson[3]

3. 9S-Mike Stroik[2]

4. 40JR-Dave Collins Jr[1]

5. 28-Jim Fuerst[11]

6. 8-Jake Goeglein[12]

7. 00-John Heitzman[7]

8. 56-Charles Rufi[9]

9. 29-Harrison Kleven[10]

10. 68-Eric Blumer[16]

11. 59-Kyle Koch[14]

12. 1W-Robby Wirth[17]

13. 17-Nick Kilian[15]

14. 6-Jeremy Douglas[4]

DNS: 10A-Tommy Colburn

DNS: 31-Shay Sassano

DNS: 45-Trey Weishoff

Advanced Fastening Supply AFS A-Main (25 Laps)

1. 3W-Brandon Waelti[15]

2. 31B-David Budres[2]

3. 20D-Derek Doerr[6]

4. 38-Matt Rechek[8]

5. 44-Lamont Critchett[5]

6. 87-Jake Dohner[3]

7. 55-Todd Kluever[7]

8. 20-Cody Weisensel[9]

9. 5K-Kevin Douglas[12]

10. 19E-Daltyn England[13]

11. 40-Jace Sparks[11]

12. 9S-Mike Stroik[17]

13. 41-Parker Jones[22]

14. 40JR-Dave Collins Jr[18]

15. 15C-RJ Corson[16]

16. 8-Jake Goeglein[20]

17. 2-Kyle Stark[4]

18. 00-John Heitzman[21]

19. 6B-Mitchell Davis[1]

20. 7-Brian Peterson[14]

21. 56-Charles Rufi

22. 28-Jim Fuerst[19]

DNS: 57-Daniel Robinson