Sunshine Wins the Lou Blaney Memorial

HARTFORD, Ohio (July 8, 2023) — Tyler Courtney won the Lou Blaney Memorial for the Tezos All Star Circuit of Champions presented by Mobil 1 Saturday at Sharon Speedway. Courtney held off multiple challenges by Chris Windom for the victory. Zeb Wise, Kerry Madsen, and Dave Blaney rounded out the top five.

Tezos All Star Circuit of Champions presented by Mobil 1

Lou Blaney Memorial

Sharon Speedway

Hartford, Ohio

Saturday, July 8, 2023

Hercules Tire Qualifying

1. 55-Kerry Madsen, 14.062[1]

2. 7BC-Tyler Courtney, 14.115[5]

3. 97-JJ Hickle, 14.445[4]

4. W20-Greg Wilson, 14.758[3]

5. 29M-Cole Macedo, 14.766[23]

6. 26-Zeb Wise, 14.782[37]

7. 23Z-Zane DeVault, 14.807[7]

8. 29-Sye Lynch, 14.829[10]

9. 32B-Dale Blaney, 14.931[14]

10. 1-Nate Dussel, 14.944[6]

11. 19R-Mark Smith, 14.953[17]

12. 23K-Zeth Sabo, 15.095[13]

13. 5-Jeremy Weaver, 15.103[18]

14. 81-Lee Jacobs, 15.175[11]

15. 45-Tim Shaffer, 15.226[20]

16. 4-Chris Windom, 15.247[31]

17. 22-Brandon Spithaler, 15.255[34]

18. 28M-Conner Morrell, 15.346[12]

19. 9P-Parker Price Miller, 15.382[27]

20. 10-Dave Blaney, 15.386[33]

21. 2-AJ Flick, 15.442[25]

22. 5K-Adam Kekich, 15.454[2]

23. 22C-Cole Duncan, 15.469[21]

24. 13-Brandon Matus, 15.600[24]

25. 12-Darin Gallagher, 15.610[42]

26. 5R-Byron Reed, 15.654[22]

27. 70-Henry Malcuit, 15.691[15]

28. 40-George Hobaugh Jr, 15.693[26]

29. 5D-Jacob Dykstra, 15.715[30]

30. 38-Leyton Wagner, 15.772[8]

31. 3V-Chris Verda, 15.900[36]

32. 09-Craig Mintz, 16.130[43]

33. 6-Bob Felmlee, 16.230[41]

34. 23-Darren Pifer, 16.300[29]

35. 11-Carl Bowser, 16.439[39]

36. 33-Brent Matus, 16.461[32]

37. 7T-Andy McKisson, 16.929[9]

38. 47-Brett Brunkenhoefer, 17.005[38]

39. 99-Cameron Nastasi, 17.033[16]

40. 21-Bryan Salisbury, 17.274[35]

41. 10A-Justin Adams, 17.428[19]

DNS: 11M-Nathen McDowell, 59.999

DNS: 11J-David Kalb Jr, 59.999

Hunt Brothers Pizza Heat Race #1 (8 Laps)

1. 7BC-Tyler Courtney[1]

2. W20-Greg Wilson[3]

3. 55-Kerry Madsen[4]

4. 1-Nate Dussel[6]

5. 5K-Adam Kekich[7]

6. 38-Leyton Wagner[8]

7. 23Z-Zane DeVault[5]

8. 7T-Andy McKisson[9]

9. 97-JJ Hickle[2]

CSI Shocks Heat Race #2 (8 Laps)

1. 81-Lee Jacobs[6]

2. 32B-Dale Blaney[1]

3. 19R-Mark Smith[2]

4. 23K-Zeth Sabo[3]

5. 29-Sye Lynch[4]

6. 70-Henry Malcuit[8]

7. 28M-Conner Morrell[7]

8. 5-Jeremy Weaver[5]

9. 99-Cameron Nastasi[9]

All Pro Aluminum Cylinder Heads Heat Race #3 (8 Laps)

1. 9P-Parker Price Miller[2]

2. 45-Tim Shaffer[1]

3. 29M-Cole Macedo[4]

4. 22C-Cole Duncan[5]

5. 5R-Byron Reed[7]

6. 13-Brandon Matus[6]

7. 40-George Hobaugh Jr[8]

8. 10A-Justin Adams[9]

9. 2-AJ Flick[3]

Kistler Racing Products Heat Race #4 (8 Laps)

1. 10-Dave Blaney[2]

2. 22-Brandon Spithaler[1]

3. 5D-Jacob Dykstra[3]

4. 4-Chris Windom[4]

5. 23-Darren Pifer[5]

6. 33-Brent Matus[6]

7. 21-Bryan Salisbury[7]

DNS: 11M-Nathen McDowell

Mobil 1 Heat Race #5 (8 Laps)

1. 26-Zeb Wise[4]

2. 12-Darin Gallagher[1]

3. 3V-Chris Verda[2]

4. 11-Carl Bowser[6]

5. 6-Bob Felmlee[5]

6. 09-Craig Mintz[3]

7. 47-Brett Brunkenhoefer[7]

DNS: 11J-David Kalb Jr

Elliotts Custom Trailers and Carts Dash (6 Laps)

1. 10-Dave Blaney[1]

2. 29M-Cole Macedo[4]

3. 7BC-Tyler Courtney[8]

4. 9P-Parker Price Miller[6]

5. 4-Chris Windom[9]

6. 32B-Dale Blaney[5]

7. 55-Kerry Madsen[7]

8. 81-Lee Jacobs[2]

9. 26-Zeb Wise[3]

Classic Ink USA B-Main (12 Laps)

1. 97-JJ Hickle[1]

2. 5K-Adam Kekich[4]

3. 23-Darren Pifer[7]

4. 6-Bob Felmlee[6]

5. 29-Sye Lynch[3]

6. 09-Craig Mintz[11]

7. 13-Brandon Matus[8]

8. 33-Brent Matus[12]

9. 5-Jeremy Weaver[17]

10. 70-Henry Malcuit[9]

11. 47-Brett Brunkenhoefer[15]

12. 28M-Conner Morrell[13]

13. 5R-Byron Reed[5]

14. 7T-Andy McKisson[18]

15. 99-Cameron Nastasi[23]

16. 38-Leyton Wagner[10]

17. 21-Bryan Salisbury[16]

18. 10A-Justin Adams[19]

DNS: 23Z-Zane DeVault

DNS: 40-George Hobaugh Jr

DNS: 2-AJ Flick

DNS: 11J-David Kalb Jr

DNS: 11M-Nathen McDowell

Tezos A-Main (35 Laps)

1. 7BC-Tyler Courtney[3]

2. 4-Chris Windom[5]

3. 26-Zeb Wise[9]

4. 55-Kerry Madsen[7]

5. 10-Dave Blaney[1]

6. 45-Tim Shaffer[11]

7. 32B-Dale Blaney[6]

8. 19R-Mark Smith[14]

9. 9P-Parker Price Miller[4]

10. W20-Greg Wilson[10]

11. 97-JJ Hickle[21]

12. 6-Bob Felmlee[24]

13. 5K-Adam Kekich[22]

14. 28M-Conner Morrell[26]

15. 22-Brandon Spithaler[12]

16. 23K-Zeth Sabo[18]

17. 81-Lee Jacobs[8]

18. 3V-Chris Verda[16]

19. 11-Carl Bowser[20]

20. 70-Henry Malcuit[25]

21. 22C-Cole Duncan[19]

22. 47-Brett Brunkenhoefer

23. 23-Darren Pifer[23]

24. 29M-Cole Macedo[2]

25. 12-Darin Gallagher[13]

26. 5D-Jacob Dykstra[15]

DNS: 1-Nate Dussel