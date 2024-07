Schuchart and Scelzi Win During the Double Down Duels at Eldora

ROSSBURG, Ohio (July 17, 2024) — Logan Schuchart and Giovanni Scelzi were victorious during the Double Down Duels Wednesday night at Eldora Speedway with the Kubota High Limit Sprint Car Series. Schuchart won a thrilling battle between himself, Donny Schatz, Brad Sweet, and Justin Peck for the victory in the first feature event. The second main event saw Scelzi’s 5.374 second lead over Kyle Larson shrink to 1.408 seconds, but held on for his first career Eldora Speedway victory.

Rico Abreu was the fastest overall in qualifying turning a lap of 12.985 seconds. Kerry Madsen was the fastest in the second group of cars in the split field format with a lap of 13.084 seconds.

Bryce Lucius, Gary Taylor, Daison Pursley, and Brock Zearfoss won heat races for Flight A while Jacob Allen, Kraig Kinser, Tanner Holmes, and Cory Eliason won heat races for Flight B.

The B-Main events were won by Carson Macedo and Emerson Axsom.

Double Down Duels

Kubota High Limit Sprint Car Series

Eldora Speedway

Rossburg, Ohio

Wednesday, July 17, 2024

Capital Custom Trailers Qualifying – Group A

1. 24-Rico Abreu, 12.985[23]

2. 87-Aaron Reutzel, 13.040[27]

3. 41-Carson Macedo, 13.048[30]

4. 39M-Anthony Macri, 13.067[7]

5. 15-Donny Schatz, 13.092[20]

6. 49-Brad Sweet, 13.101[6]

7. 14-Corey Day, 13.116[15]

8. 13-Justin Peck, 13.122[11]

9. 83JR-Michael Kofoid, 13.123[22]

10. 1S-Logan Schuchart, 13.125[14]

11. 101-Kalib Henry, 13.135[21]

12. 11-Hunter Schuerenberg, 13.166[17]

13. 1-Brenham Crouch, 13.203[12]

14. 7S-Landon Crawley, 13.206[31]

15. 23-Garet Williamson, 13.219[10]

16. 24D-Danny Sams III, 13.223[28]

17. 5TP-Travis Philo, 13.233[13]

18. 88-Tanner Thorson, 13.241[19]

19. 2KS-Chase Randall, 13.274[16]

20. 26-Zeb Wise, 13.277[25]

21. 15K-Creed Kemenah, 13.318[32]

22. 50YR-Gary Taylor, 13.326[5]

23. 25-Daison Pursley, 13.346[18]

24. 99-Skylar Gee, 13.361[2]

25. 32-Bryce Lucius, 13.378[4]

26. 23B-Devon Borden, 13.391[9]

27. 16T-Cole Macedo, 13.402[26]

28. 3Z-Brock Zearfoss, 13.407[3]

29. 55-Chris Windom, 13.429[1]

30. 2MD-Darin Naida, 13.508[29]

31. 70M-Henry Malcuit, 13.517[8]

32. W20-Greg Wilson, 13.634[24]

TJ Forged Heat Race #1 – Group A (10 Laps)

1. 32-Bryce Lucius[1]

2. 15-Donny Schatz[6]

3. 83JR-Michael Kofoid[5]

4. 24-Rico Abreu[7]

5. 1-Brenham Crouch[4]

6. 15K-Creed Kemenah[2]

7. 55-Chris Windom[8]

8. 5TP-Travis Philo[3]

DMI Heat Race #2 – Group A (10 Laps)

1. 50YR-Gary Taylor[2]

2. 87-Aaron Reutzel[7]

3. 23B-Devon Borden[1]

4. 49-Brad Sweet[6]

5. 1S-Logan Schuchart[5]

6. 88-Tanner Thorson[3]

7. 2MD-Darin Naida[8]

8. 7S-Landon Crawley[4]

BR Motorsports Heat Race #3 – Group A (10 Laps)

1. 25-Daison Pursley[2]

2. 16T-Cole Macedo[1]

3. 23-Garet Williamson[4]

4. 101-Kalib Henry[5]

5. 2KS-Chase Randall[3]

6. 14-Corey Day[6]

7. 41-Carson Macedo[7]

8. 70M-Henry Malcuit[8]

Winters Performance Heat Race #4 – Group A (10 Laps)

1. 3Z-Brock Zearfoss[1]

2. 99-Skylar Gee[2]

3. 39M-Anthony Macri[7]

4. 13-Justin Peck[6]

5. 24D-Danny Sams III[4]

6. 11-Hunter Schuerenberg[5]

7. 26-Zeb Wise[3]

8. W20-Greg Wilson[8]

Winters Performance B-Main – Group A (12 Laps)

1. 41-Carson Macedo[1]

2. 11-Hunter Schuerenberg[3]

3. 14-Corey Day[2]

4. 88-Tanner Thorson[5]

5. 26-Zeb Wise[8]

6. 55-Chris Windom[9]

7. 15K-Creed Kemenah[7]

8. 5TP-Travis Philo[6]

9. W20-Greg Wilson[12]

10. 70M-Henry Malcuit[11]

11. 2MD-Darin Naida[10]

12. 7S-Landon Crawley[4]

Kubota A-Main – Group A (25 Laps)

1. 1S-Logan Schuchart[2]

2. 15-Donny Schatz[8]

3. 49-Brad Sweet[6]

4. 13-Justin Peck[4]

5. 39M-Anthony Macri[7]

6. 101-Kalib Henry[3]

7. 41-Carson Macedo[21]

8. 23-Garet Williamson[1]

9. 11-Hunter Schuerenberg[22]

10. 24D-Danny Sams III[12]

11. 87-Aaron Reutzel[10]

12. 2KS-Chase Randall[15]

13. 83JR-Michael Kofoid[5]

14. 24-Rico Abreu[9]

15. 99-Skylar Gee[17]

16. 88-Tanner Thorson[24]

17. 3Z-Brock Zearfoss[18]

18. 23B-Devon Borden[20]

19. 32-Bryce Lucius[16]

20. 25-Daison Pursley[14]

21. 1-Brenham Crouch[11]

22. 50YR-Gary Taylor[13]

23. 14-Corey Day[23]

24. 16T-Cole Macedo[19]

Capital Custom Trailers Qualifying – Group B

1. 55V-Kerry Madsen, 13.084[4]

2. 2-David Gravel, 13.143[10]

3. 9P-Parker Price Miller, 13.160[2]

4. 17-Sheldon Haudenschild, 13.187[7]

5. 27-Emerson Axsom, 13.198[24]

6. 7BC-Tyler Courtney, 13.208[9]

7. 57-Kyle Larson, 13.217[3]

8. 1K-Kelby Watt, 13.217[1]

9. 21-Brian Brown, 13.220[11]

10. 83-James McFadden, 13.249[23]

11. 18-Giovanni Scelzi, 13.288[13]

12. 42-Sye Lynch, 13.296[12]

13. 9-Kasey Kahne, 13.296[14]

14. 5-Spencer Bayston, 13.301[31]

15. 21H-Brady Bacon, 13.328[22]

16. 17B-Bill Balog, 13.328[16]

17. 19-Brent Marks, 13.332[27]

18. 23J-Cale Thomas, 13.347[26]

19. 49X-Tim Shaffer, 13.369[5]

20. 8-Cory Eliason, 13.397[18]

21. 1A-Jacob Allen, 13.401[29]

22. 5T-Ryan Timms, 13.418[21]

23. 18T-Tanner Holmes, 13.446[6]

24. 29-Logan McCandless, 13.484[17]

25. 55T-McKenna Haase, 13.505[15]

26. 70-Kraig Kinser, 13.537[19]

27. 45-Landon Brooks, 13.573[30]

28. 25R-Jordan Ryan, 13.613[8]

29. 19H-Joel Myers Jr, 13.760[28]

30. 81-Lee Jacobs, 13.836[20]

31. 16TH-Kevin Newton, 13.968[32]

32. 7T-Brett Brunkenhoefer, 14.305[25]

TJ Forged Heat Race #1 – Group B (10 Laps)

1. 1A-Jacob Allen[2]

2. 19-Brent Marks[3]

3. 9-Kasey Kahne[4]

4. 21-Brian Brown[5]

5. 55V-Kerry Madsen[7]

6. 19H-Joel Myers Jr[8]

7. 27-Emerson Axsom[6]

8. 55T-McKenna Haase[1]

DMI Heat Race #2 – Group B (10 Laps)

1. 70-Kraig Kinser[1]

2. 7BC-Tyler Courtney[6]

3. 5-Spencer Bayston[4]

4. 83-James McFadden[5]

5. 2-David Gravel[7]

6. 23J-Cale Thomas[3]

7. 81-Lee Jacobs[8]

8. 5T-Ryan Timms[2]

BR Motorsports Heat Race #3 – Group B (10 Laps)

1. 18T-Tanner Holmes[2]

2. 57-Kyle Larson[6]

3. 18-Giovanni Scelzi[5]

4. 45-Landon Brooks[1]

5. 9P-Parker Price Miller[7]

6. 21H-Brady Bacon[4]

7. 49X-Tim Shaffer[3]

8. 16TH-Kevin Newton[8]

Winters Performance Heat Race #4 – Group B (10 Laps)

1. 8-Cory Eliason[3]

2. 42-Sye Lynch[5]

3. 17-Sheldon Haudenschild[7]

4. 1K-Kelby Watt[6]

5. 29-Logan McCandless[2]

6. 7T-Brett Brunkenhoefer[8]

7. 25R-Jordan Ryan[1]

8. 17B-Bill Balog[4]

Winters Performance B-Main – Group B (12 Laps)

1. 27-Emerson Axsom[1]

2. 23J-Cale Thomas[3]

3. 49X-Tim Shaffer[5]

4. 5T-Ryan Timms[6]

5. 19H-Joel Myers Jr[8]

6. 55T-McKenna Haase[7]

7. 25R-Jordan Ryan[9]

8. 81-Lee Jacobs[10]

9. 16TH-Kevin Newton[12]

10. 21H-Brady Bacon[2]

11. 7T-Brett Brunkenhoefer[11]

12. 17B-Bill Balog[4]

Kubota A-Main – Group B (25 Laps)

1. 18-Giovanni Scelzi[1]

2. 57-Kyle Larson[6]

3. 7BC-Tyler Courtney[8]

4. 2-David Gravel[7]

5. 5-Spencer Bayston[13]

6. 83-James McFadden[11]

7. 19-Brent Marks[14]

8. 42-Sye Lynch[2]

9. 17-Sheldon Haudenschild[9]

10. 8-Cory Eliason[15]

11. 9P-Parker Price Miller[5]

12. 5T-Ryan Timms[24]

13. 1A-Jacob Allen[16]

14. 21-Brian Brown[3]

15. 1K-Kelby Watt[4]

16. 9-Kasey Kahne[12]

17. 27-Emerson Axsom[21]

18. 18T-Tanner Holmes[17]

19. 23J-Cale Thomas[22]

20. 55V-Kerry Madsen[10]

21. 45-Landon Brooks[20]

22. 29-Logan McCandless[19]

23. 70-Kraig Kinser[18]

24. 49X-Tim Shaffer[23]