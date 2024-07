Dobmeier Gets Hat Trick During King of the Wings Series at River Cities

GRAND FORKS, ND (July 20, 2024) — Mark Dobmeier completed a sweep of all three Bumper to Bumper Interstate Racing Association / Northern Outlaw Sprint Association main events during the Buffalo Wild Wings King of the Wings with his victory Saturday at River Cities Speedway.

Dobmeier backed up his previous victories at Norman County Speedway on Thursday and River Cities on Friday by starting on the pole and holding off Brendan Mullen and Gage Pulrabek for the victory. Nick Omdahl and Andy Pake from 18th starting position rounded out the top five.

Marcus Rothenbacher won the Red River Sprint Association main event.

Bumper to Bumper Interstate Racing Association / Northern Outlaw Sprint Association

River Cities Speedway

Grand Forks, North Dakota

Saturday, July 20, 2024

Qualifying

1. 14T-Tim Estenson, 10.259[9]

2. 0-Nick Omdahl, 10.307[14]

3. 15-Laela Eisenschenk, 10.353[3]

4. 33B-Scott Broty, 10.471[2]

5. 74N-Luke Nellis, 10.497[6]

6. 13-Mark Dobmeier, 10.516[20]

7. 9-Dominic Dobesh, 10.579[21]

8. 1-Amelia Eisenschenk, 10.617[15]

9. 25T-Travis Arenz, 10.668[11]

10. 22-Riley Goodno, 10.688[16]

11. 78-Bill Wagner, 10.794[4]

12. 4-Colton Young, 10.808[1]

13. 96-Jake Blackhurst, 10.822[19]

14. 16C-Tylar Rankin, 10.838[18]

15. 199-Ryan Bowers, 10.881[10]

16. 99G-Jordan Graham, 10.947[8]

17. 50-Brad Flaten, 11.091[7]

18. 19-Dustin Burke, 11.153[13]

19. 52-Adam Sobolik, 11.172[12]

DNS: 73-Scotty Thiel

DNS: 52S-Cody Schlafer

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 15-Laela Eisenschenk[3]

2. 25T-Travis Arenz[5]

3. 14T-Tim Estenson[4]

4. 96-Jake Blackhurst[7]

5. 9-Dominic Dobesh[1]

6. 199-Ryan Bowers[8]

7. 52-Adam Sobolik[10]

8. 78-Bill Wagner[6]

9. 50-Brad Flaten[9]

10. 74N-Luke Nellis[2]

DNS: 52S-Cody Schlafer

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 13-Mark Dobmeier[2]

2. 0-Nick Omdahl[4]

3. 1-Amelia Eisenschenk[1]

4. 73-Scotty Thiel[10]

5. 22-Riley Goodno[5]

6. 4-Colton Young[6]

7. 16C-Tylar Rankin[7]

8. 33B-Scott Broty[3]

9. 19-Dustin Burke[9]

DNS: 99G-Jordan Graham

Heat Race #3 (8 Laps)

1. 11M-Brendan Mullen[2]

2. 8-Jack Croaker[1]

3. 8H-Jade Hastings[4]

4. 64-Andy Pake[5]

5. 65-Jordan Goldesberry[3]

6. 87A-Austin Hartmann[6]

7. 25-Danny Schlafer[7]

8. 4K-Kris Spitz[8]

9. 41T-Travis Strandell[10]

10. 91-Reed Allex[9]

11. 21-Will Gerrits[11]

Heat Race #4 (8 Laps)

1. 85J-Logan Julien[2]

2. 26E-Blake Egeland[1]

3. G5-Gage Pulkrabek[3]

4. 27-Weston Olson[4]

5. 31-Austin Pierce[7]

6. 2W-Scott Neitzel[8]

7. 17-Zach Omdahl[5]

8. 3N-Jake Neuman[6]

DNS: 14E-Tom Egeland

Dash #1 (4 Laps)

1. 13-Mark Dobmeier[1]

2. 85J-Logan Julien[2]

3. 0-Nick Omdahl[3]

4. 65-Jordan Goldesberry[4]

5. G5-Gage Pulkrabek[5]

Dash #2 (4 Laps)

1. 15-Laela Eisenschenk[2]

2. 11M-Brendan Mullen[4]

3. 9-Dominic Dobesh[1]

4. 8H-Jade Hastings[3]

5. 14T-Tim Estenson[5]

B-Main (12 Laps)

1. 3N-Jake Neuman[2]

2. 33B-Scott Broty[1]

3. 87A-Austin Hartmann[4]

4. 16C-Tylar Rankin[7]

5. 25-Danny Schlafer[10]

6. 52-Adam Sobolik[9]

7. 17-Zach Omdahl[8]

8. 2W-Scott Neitzel[6]

9. 41T-Travis Strandell[16]

10. 199-Ryan Bowers[5]

11. 50-Brad Flaten[13]

12. 4K-Kris Spitz[12]

13. 78-Bill Wagner[11]

14. 91-Reed Allex[19]

15. 19-Dustin Burke[15]

16. 4-Colton Young[3]

DNS: 14E-Tom Egeland

DNS: 74N-Luke Nellis

DNS: 99G-Jordan Graham

DNS: 52S-Cody Schlafer

DNS: 21-Will Gerrits

DNS: 99-Tyler Brabant

A-Main (35 Laps)

1. 13-Mark Dobmeier[1]

2. 11M-Brendan Mullen[4]

3. G5-Gage Pulkrabek[9]

4. 0-Nick Omdahl[5]

5. 64-Andy Pake[18]

6. 8H-Jade Hastings[8]

7. 73-Scotty Thiel[17]

8. 27-Weston Olson[16]

9. 15-Laela Eisenschenk[2]

10. 96-Jake Blackhurst[15]

11. 22-Riley Goodno[19]

12. 8-Jack Croaker[12]

13. 14T-Tim Estenson[10]

14. 16C-Tylar Rankin[24]

15. 65-Jordan Goldesberry[7]

16. 87A-Austin Hartmann[23]

17. 33B-Scott Broty[22]

18. 1-Amelia Eisenschenk[13]

19. 85J-Logan Julien[3]

20. 3N-Jake Neuman[21]

21. 26E-Blake Egeland[14]

22. 25T-Travis Arenz[11]

23. 9-Dominic Dobesh[6]

24. 31-Austin Pierce[20]

Red River Sprint Car Series

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 69R-Brandon Rekow[1]

2. 72-Tye Wilke[6]

3. 72K-Kate Taves[2]

4. 3M-Marcus Rothenbacher[3]

5. 7L-Ellie Hensley[4]

6. 28-John Breitenfeldt[5]

7. 69-Tom Cummings[7]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 07-Owen Carlson[2]

2. 13-Ty Hanten[1]

3. 39-Morgan Nyquist[3]

4. 34DD-Brady Donnohue[5]

5. 84-Joshua Johnson[6]

6. 25R-Jerzee Rosinski[4]

A-Main (20 Laps)

1. 3M-Marcus Rothenbacher[2]

2. 34DD-Brady Donnohue[4]

3. 72-Tye Wilke[7]

4. 07-Owen Carlson[8]

5. 69R-Brandon Rekow[1]

6. 7L-Ellie Hensley[5]

7. 13-Ty Hanten[10]

8. 72K-Kate Taves[9]

9. 28-John Breitenfeldt[11]

10. 39-Morgan Nyquist[6]

11. 25R-Jerzee Rosinski[12]

12. 69-Tom Cummings[13]

13. 84-Joshua Johnson[3]