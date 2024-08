A.J. Flick Wins Jeff Gilliland Memorial at Mercer

MERCER, PA (August 23, 2024) — A.J. Flick won the Jeff Gilliland Memorial Friday night at Mercer Raceway Park with the FAST 410 Sprint Car Series. Flick, making his first start in Bernie Stuebgen’s Indy Race Parts entry, picked up over $8,000 in prize and lap money with his ninth feature victory of the 2024 season.

Corror Morrell, Logan McCandless, Dale Blaney, and Tim Shaffer rounded out the top five.

The FAST 410 Sprint Car Series continues Saturday night at Waynesfield Raceway Park as part of the Nickles Brothers Memorial event.

Jeff Gilliland Memorial

Mercer Raceway Park

Mercer, Pennsylvania

Friday, August 23, 2024

FAST 410 Srint Car Series

Qualifying Flight A

1. 49X-Tim Shaffer, 14.018

2. 46-Michael Bauer, 14.097

3. 5E-Bobby Elliott, 14.205

4. 13-Brandon Matus, 14.230

5. 35-Jared Zimbardi, 14.231

6. 86-Michael Lutz Jr, 14.597

7. 55-Matt Sherlock III, 14.693

8. 33-Brent Matus, 14.803

9. 3J-Jacob Begenwald, 14.928

DNS: 22-Brandon Spithaler

DNS: 28M-Conner Morrell

DNS: 24D-Danny Sams III

DNS: 38-Leyton Wagner

DNS: 29M-Logan McCandless

DNS: 16-Jim Morris

DNS: 6-Bob Felmlee

DNS: 7T-Brett Brunkenhoefer

DNS: 27K-Jeremy Kornbau

DNS: M1-Mark Smith

DNS: M4-Louie Mattes

DNS: 20B-Cody Bova

DNS: 31C-Chase Metheney

DNS: 11J-David Kalb

DNS: 47-Dusty Larson

DNS: 32-Dale Blaney

Qualifying Flight B

1. 49X-Tim Shaffer, 13.819[10]

2. 4-Zane DeVault, 13.836[2]

3. 5-Jeremy Weaver, 13.875[4]

4. 71-AJ Flick, 13.889[6]

5. 23JR-Jack Sodeman Jr, 13.929[8]

6. 46-Michael Bauer, 14.028[9]

7. 08-Danny Kuriger, 14.104[5]

8. 5E-Bobby Elliott, 14.145[13]

9. 13-Brandon Matus, 14.205[3]

10. 5K-Adam Kekich, 14.245[7]

11. 35-Jared Zimbardi, 14.374[12]

12. 86-Michael Lutz Jr, 14.386[11]

13. 55-Matt Sherlock III, 14.450[14]

14. 3J-Jacob Begenwald, 14.543[15]

15. 3V-Chris Verda, 14.818[1]

16. 33-Brent Matus, 14.885[16]

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 28M-Conner Morrell[1]

2. M1-Mark Smith[2]

3. 20B-Cody Bova[3]

4. 29M-Logan McCandless[4]

5. 27K-Jeremy Kornbau[6]

6. 16-Jim Morris[5]

7. 7T-Brett Brunkenhoefer[8]

8. 47-Dusty Larson[7]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 22-Brandon Spithaler[4]

2. 24D-Danny Sams III[2]

3. 32-Dale Blaney[3]

4. 6-Bob Felmlee[1]

5. 38-Leyton Wagner[5]

6. 11J-David Kalb[6]

7. 31C-Chase Metheney[7]

8. M4-Louie Mattes[8]

Heat Race #3 (8 Laps)

1. 23JR-Jack Sodeman Jr[2]

2. 5-Jeremy Weaver[1]

3. 49X-Tim Shaffer[4]

4. 08-Danny Kuriger[3]

5. 35-Jared Zimbardi[6]

6. 13-Brandon Matus[5]

7. 3V-Chris Verda[8]

8. 55-Matt Sherlock III[7]

Heat Race #4 (8 Laps)

1. 71-AJ Flick[1]

2. 46-Michael Bauer[2]

3. 4-Zane DeVault[4]

4. 5K-Adam Kekich[5]

5. 5E-Bobby Elliott[3]

6. 33-Brent Matus[8]

7. 86-Michael Lutz Jr[6]

8. 3J-Jacob Begenwald[7]

Dash #1 (6 Laps)

1. 28M-Conner Morrell[2]

2. 29M-Logan McCandless[1]

3. 71-AJ Flick[3]

4. 49X-Tim Shaffer[4]

5. 23JR-Jack Sodeman Jr[5]

6. 4-Zane DeVault[6]

7. 22-Brandon Spithaler[7]

B-Main (12 Laps)

1. 16-Jim Morris[1]

2. 38-Leyton Wagner[2]

3. 27K-Jeremy Kornbau[3]

4. 35-Jared Zimbardi[4]

5. 11J-David Kalb[6]

6. 5E-Bobby Elliott[5]

7. 13-Brandon Matus[7]

8. 3V-Chris Verda[11]

9. 33-Brent Matus[8]

10. 7T-Brett Brunkenhoefer[9]

11. 31C-Chase Metheney[10]

12. 47-Dusty Larson[13]

13. 55-Matt Sherlock III[15]

14. 86-Michael Lutz Jr[12]

15. M4-Louie Mattes[14]

DNS: 3J-Jacob Begenwald

A-Main (30 Laps)

1. 71-AJ Flick[3]

2. 28M-Conner Morrell[1]

3. 29M-Logan McCandless[2]

4. 32-Dale Blaney[13]

5. 49X-Tim Shaffer[4]

6. 46-Michael Bauer[11]

7. 5K-Adam Kekich[16]

8. 24D-Danny Sams III[9]

9. 22-Brandon Spithaler[7]

10. 20B-Cody Bova[12]

11. 27K-Jeremy Kornbau[19]

12. 35-Jared Zimbardi[20]

13. 5E-Bobby Elliott[22]

14. 23JR-Jack Sodeman Jr[5]

15. 08-Danny Kuriger[15]

16. 38-Leyton Wagner[18]

17. 5-Jeremy Weaver[10]

18. 4-Zane DeVault[6]

19. 11J-David Kalb[21]

20. 6-Bob Felmlee[14]

21. 3V-Chris Verda[24]

22. 13-Brandon Matus[23]

23. M1-Mark Smith[8]

24. 16-Jim Morris[17]

Allegheny Sprint Tour

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 61-Jeremy Kornbau[3]

2. 82M-Rod Jones[5]

3. 32B-Dale Blaney[6]

4. 72-Mike Mathieson[1]

5. 47-Brett Brunkenhoefer[7]

6. 88-Greg Dobrosky[9]

7. 30-Jazlyn Boyles[2]

8. 71-Joe Coggin[4]

9. 34M-Aaron Marano[10]

10. 36H-Seth Harrelson[8]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 4J-Jacob Gomola[2]

2. 42-Jim Pattock[1]

3. 20M-Vivian Jones[4]

4. 25G-Nolan Groves[3]

5. 25-Jarrett Rosencrance[5]

6. 21N-Andy Priest[9]

7. 18-Arnie Kent[6]

8. 21-Hunter Hite[7]

9. CIII-Jimmy Hawley[8]

A-Main (20 Laps)

1. 20M-Vivian Jones[5]

2. 21N-Andy Priest[11]

3. 25G-Nolan Groves[3]

4. 25-Jarrett Rosencrance[1]

5. 42-Jim Pattock[6]

6. 47-Brett Brunkenhoefer[2]

7. 61-Jeremy Kornbau[8]

8. 4J-Jacob Gomola[7]

9. 82M-Rod Jones[9]

10. 18-Arnie Kent[13]

11. 88-Greg Dobrosky[10]

12. 32B-Dale Blaney[19]

13. 21-Hunter Hite[15]

14. 71-Joe Coggin[14]

15. 72-Mike Mathieson[4]

16. 36H-Seth Harrelson[18]

17. CIII-Jimmy Hawley[17]

18. 34M-Aaron Marano[16]

19. 30-Jazlyn Boyles[12]