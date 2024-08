Cory Day Dominates Gold Cup Finale

CHICO, CA (August 24, 2024) — Corey Day won the 70th Mike Curb NOS Energy Drink Gold Cup Race of Champions presented by Napa Auto Parts finale Saturday night at Silver Dollar Speedway in dominating fashion. Day led all 40-laps in route to his second consecutive Gold Cup title and a payday worth $100,070.

Rico Abreu, Chris Windom, Shane Golobic, and Cory Eliason rounded out the top five.

70th Mike Curb NOS Energy Drink Gold Cup Race of Champions presented by Napa Auto Parts

Kubota High Limit Sprint Car Series

Silver Dollar Speedway

Chico, California

Saturday, August 24, 2024

TJ Forged Heat Race #1 (8 Laps)

1. 2X-Justin Sanders[2]

2. 83-James McFadden[1]

3. 13-Justin Peck[5]

4. 26-Zeb Wise[3]

5. 49-Brad Sweet[4]

6. X1-Michael Faccinto[7]

7. 21S-Jesse Schlotfeldt[8]

8. 73-Ryan Bernal[6]

9. 15-Nick Parker[10]

10. 41-Dominic Scelzi[11]

11. 2XM-Max Mittry[9]

12. 9F-Dustin Freitas[12]

13. 56C-Carson Hammes[13]

14. 5S-RC Smith[15]

15. 77-Ryan Lippincott[14]

DMI Heat Race #2 (8 Laps)

1. 17W-Shane Golobic[2]

2. 24C-Chase Johnson[1]

3. 92-Andy Forsberg[4]

4. 17-Kalib Henry[5]

5. 94-Chase Randall[3]

6. 42X-Justyn Cox[6]

7. 57W-Jock Goodyer[7]

8. 1A-Jacob Allen[11]

9. 10-Dominic Gorden[10]

10. 2K-Gauge Garcia[9]

11. 12-Jarrett Soares[12]

12. 24K-Koa Crane[14]

13. 21-Cole Macedo[8]

14. 55D-Dawson Hammes[13]

BR Motorsports Heat Race #3 (8 Laps)

1. 55-Chris Windom[1]

2. 88N-DJ Netto[2]

3. 1C-Chance Grasty[6]

4. 18-Dylan Bloomfield[4]

5. 83T-Tanner Carrick[7]

6. 0-Tim Kaeding[5]

7. 45M-Jake Morgan[10]

8. 29-Willie Croft[12]

9. 18T-Tanner Holmes[9]

10. 88A-Joey Ancona[11]

11. 87-Ashlyn Rodriguez[14]

12. 45-Landon Brooks[8]

13. 57B-Bobby Butler[13]

14. 7BC-Tyler Courtney[3]

Winters Performance Heat Race #4 (8 Laps)

1. 8-Cory Eliason[1]

2. 35KM-Tyler Thompson[2]

3. 7B-Sean Becker[3]

4. 17AU-Jamie Veal[5]

5. 21P-Robbie Price[7]

6. 9-Kasey Kahne[4]

7. 5V-Colby Copeland[9]

8. 9P-Parker Price Miller[8]

9. 19-Brent Marks[6]

10. 3-Kaleb Montgomery[14]

11. 1-Brenham Crouch[10]

12. 76-Jennifer Osborne[11]

13. 12J-John Clark[12]

14. 15S-Michael Sellers[13]

FK Rod Ends Dash (7 Laps)

1. 14-Corey Day[1]

2. 24-Rico Abreu[2]

3. 88-Tanner Thorson[3]

4. 55-Chris Windom[4]

5. 17W-Shane Golobic[6]

6. 5-Spencer Bayston[8]

7. 2X-Justin Sanders[7]

8. 8-Cory Eliason[5]

D-Main (8 Laps)

1. 9F-Dustin Freitas[1]

2. 24K-Koa Crane[2]

3. 76-Jennifer Osborne[4]

4. 21-Cole Macedo[6]

5. 56C-Carson Hammes[5]

6. 57B-Bobby Butler[7]

7. 55D-Dawson Hammes[10]

8. 15S-Michael Sellers[11]

9. 12J-John Clark[8]

10. 5S-RC Smith[9]

11. 77-Ryan Lippincott[12]

12. 45-Landon Brooks[3]

C-Main (10 Laps)

1. 1A-Jacob Allen[2]

2. 29-Willie Croft[3]

3. 73-Ryan Bernal[1]

4. 18T-Tanner Holmes[7]

5. 15-Nick Parker[5]

6. 19-Brent Marks[8]

7. 41-Dominic Scelzi[9]

8. 3-Kaleb Montgomery[12]

9. 10-Dominic Gorden[6]

10. 12-Jarrett Soares[14]

11. 87-Ashlyn Rodriguez[15]

12. 9F-Dustin Freitas[17]

13. 24K-Koa Crane[18]

14. 2K-Gauge Garcia[10]

15. 2XM-Max Mittry[13]

16. 88A-Joey Ancona[11]

17. 9P-Parker Price Miller[4]

18. 1-Brenham Crouch[16]

B-Main (15 Laps)

1. 7BC-Tyler Courtney[2]

2. 83T-Tanner Carrick[4]

3. 49-Brad Sweet[3]

4. 0-Tim Kaeding[8]

5. 94-Chase Randall[1]

6. 21P-Robbie Price[5]

7. 42X-Justyn Cox[7]

8. 57W-Jock Goodyer[11]

9. 29-Willie Croft[15]

10. 9-Kasey Kahne[9]

11. 73-Ryan Bernal[16]

12. 18T-Tanner Holmes[17]

13. 1A-Jacob Allen[14]

14. 5V-Colby Copeland[13]

15. 21S-Jesse Schlotfeldt[10]

16. 45M-Jake Morgan[12]

17. X1-Michael Faccinto[6]

Kubota A-Main (40 Laps)

1. 14-Corey Day[1]

2. 24-Rico Abreu[2]

3. 55-Chris Windom[4]

4. 17W-Shane Golobic[5]

5. 8-Cory Eliason[8]

6. 83-James McFadden[9]

7. 88N-DJ Netto[11]

8. 13-Justin Peck[13]

9. 35KM-Tyler Thompson[12]

10. 92-Andy Forsberg[14]

11. 17AU-Jamie Veal[20]

12. 5-Spencer Bayston[6]

13. 0-Tim Kaeding[24]

14. 7B-Sean Becker[16]

15. 83T-Tanner Carrick[22]

16. 18-Dylan Bloomfield[19]

17. 49-Brad Sweet[23]

18. 17-Kalib Henry[18]

19. 1C-Chance Grasty[15]

20. 2X-Justin Sanders[7]

21. 7BC-Tyler Courtney[21]

22. 26-Zeb Wise[17]

23. 88-Tanner Thorson[3]

24. 24C-Chase Johnson[10]