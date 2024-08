DeVault and Lewis Win at Millstream

FINDLAY, OH (August 25, 2024) — Zane DeVault and Ricky Lewis won feature events Sunday night at Millstream Speedway with the Great Lakes Super Sprints and Great Lakes Traditional Sprints series.

Devault led all 25-laps in route to the GLSS feature win over Greg Wilson. Kasey Jedrzejek, Chase Dunham, and Darin Naida rounded out the top five.

Lewis took the lead from Trey Osborn and drove away for his 14th feature win of the 2024 season. Korbyn Hayslett, Ryan Barr, Aidan Salisbury, and Dustin Ingle rounded out the top five.

Millstream Speedway

Findlay, Ohio

Sunday, August 25, 2024

Great Lakes Super Sprints

Qualifying Flight A

1. 66-Chase Dunham, 15.040[2]

2. 71H-Max Stambaugh, 15.362[8]

3. 2-Ricky Peterson, 15.416[4]

4. 10SR-Darin Naida, 15.458[5]

5. 50YR-Keith Sheffer Jr, 15.513[7]

6. X-Mike Keegan, 16.180[6]

7. 10BR-Jason Blonde, 16.434[1]

DNS: 31-Jac Nickles, 16.435

Qualifying Flight B

1. 24-Kobe Allison, 15.242[8]

2. W20-Greg Wilson, 15.439[1]

3. 13-Van Gurley Jr, 15.734[3]

4. 23-Devon Dobie, 15.734[5]

5. 49T-Gregg Dalman, 15.752[7]

6. 13S-Drew Siferd, 15.769[2]

7. 88N-Frank Neill, 16.027[6]

DNS: 19-Jett Mann, 31.439

Qualifying Flight C

1. 44-Zane DeVault, 14.783[3]

2. 11N-Kasey Jedrzejek, 14.915[5]

3. 85-Dustin Daggett, 14.980[4]

4. 11H-Caleb Harmon, 15.062[7]

5. 7C-Phil Gressman, 15.168[1]

6. 17-Jared Horstman, 15.515[2]

7. 20I-Kelsey Ivy, 15.756[8]

DNS: UK97-Ryan Harrison, 15.757

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 2-Ricky Peterson[2]

2. 71H-Max Stambaugh[1]

3. 66-Chase Dunham[4]

4. 50YR-Keith Sheffer Jr[5]

5. 10SR-Darin Naida[3]

6. 10BR-Jason Blonde[7]

7. X-Mike Keegan[6]

DNS: 31-Jac Nickles

Heat Race #2 (8 Laps)

1. W20-Greg Wilson[1]

2. 13-Van Gurley Jr[2]

3. 23-Devon Dobie[3]

4. 24-Kobe Allison[4]

5. 49T-Gregg Dalman[5]

6. 88N-Frank Neill[7]

7. 13S-Drew Siferd[6]

DNS: 19-Jett Mann

Heat Race #3 (8 Laps)

1. 11N-Kasey Jedrzejek[1]

2. 44-Zane DeVault[4]

3. 11H-Caleb Harmon[3]

4. 7C-Phil Gressman[5]

5. 17-Jared Horstman[6]

6. 85-Dustin Daggett[2]

7. 20I-Kelsey Ivy[7]

DNS: UK97-Ryan Harrison

A-Main (25 Laps)

1. 44-Zane DeVault[2]

2. W20-Greg Wilson[1]

3. 11N-Kasey Jedrzejek[6]

4. 66-Chase Dunham[5]

5. 10SR-Darin Naida[13]

6. 2-Ricky Peterson[3]

7. 50YR-Keith Sheffer Jr[11]

8. 71H-Max Stambaugh[7]

9. 23-Devon Dobie[9]

10. 11H-Caleb Harmon[10]

11. 13-Van Gurley Jr[8]

12. 85-Dustin Daggett[18]

13. X-Mike Keegan[19]

14. 49T-Gregg Dalman[14]

15. 24-Kobe Allison[4]

16. 88N-Frank Neill[17]

17. 7C-Phil Gressman[12]

18. 20I-Kelsey Ivy[21]

19. 13S-Drew Siferd[20]

20. 10BR-Jason Blonde[16]

21. 17-Jared Horstman[15]

Great Lakes Traditional Sprints

Qualifying

1. 1H-Korbyn Hayslett, 16.454[13]

2. 18S-Aidan Salisbury, 16.533[14]

3. 25-Max Frank, 16.645[9]

4. 87-Paul Dues, 16.725[2]

5. 41-Ricky Lewis, 16.971[20]

6. 0-Steve Irwin, 16.988[3]

7. 00-Joe Irwin, 17.008[4]

8. 49-Brian Ruhlman, 17.013[16]

9. 4J-Shawn Westerfeld, 17.103[15]

10. 24-Lee Underwood, 17.257[1]

11. 21B-Ryan Barr, 17.310[7]

12. 23D-Bryce Dues, 17.411[8]

13. 2DI-Dustin Ingle, 17.455[6]

14. 22-Brian Heitkamp, 17.543[5]

15. 56-Mark Irwin, 17.657[12]

16. 97X-Reed Hurst, 17.837[18]

17. 11T-Trey Osborne, 18.339[11]

18. 27-Evan Mosley, [22]

DNS: 53-Steve Little

DNS: 23-Luke Hall

DNS: 33M-Matt Westfall

DNS: 98-Saban Bibent

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 87-Paul Dues[3]

2. 00-Joe Irwin[2]

3. 1H-Korbyn Hayslett[4]

4. 24-Lee Underwood[1]

5. 2DI-Dustin Ingle[5]

6. 97X-Reed Hurst[6]

DNS: 98-Saban Bibent

DNS: 53-Steve Little

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 41-Ricky Lewis[3]

2. 11T-Trey Osborne[6]

3. 18S-Aidan Salisbury[4]

4. 21B-Ryan Barr[1]

5. 49-Brian Ruhlman[2]

6. 22-Brian Heitkamp[5]

DNS: 23-Luke Hall

Heat Race #3 (8 Laps)

1. 4J-Shawn Westerfeld[2]

2. 0-Steve Irwin[3]

3. 27-Evan Mosley[6]

4. 25-Max Frank[4]

5. 23D-Bryce Dues[1]

6. 56-Mark Irwin[5]

DNS: 33M-Matt Westfall

A-Main (25 Laps)

1. 41-Ricky Lewis[1]

2. 1H-Korbyn Hayslett[7]

3. 21B-Ryan Barr[11]

4. 18S-Aidan Salisbury[8]

5. 2DI-Dustin Ingle[13]

6. 25-Max Frank[12]

7. 0-Steve Irwin[6]

8. 49-Brian Ruhlman[14]

9. 27-Evan Mosley[9]

10. 24-Lee Underwood[10]

11. 00-Joe Irwin[5]

12. 4J-Shawn Westerfeld[4]

13. 11T-Trey Osborne[2]

14. 22-Brian Heitkamp[17]

15. 23D-Bryce Dues[15]

16. 87-Paul Dues[3]

17. 97X-Reed Hurst[16]

18. 56-Mark Irwin[18]

DNS: 98-Saban Bibent

DNS: 23-Luke Hall

DNS: 33M-Matt Westfall

DNS: 53-Steve Little