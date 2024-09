Kerry Madsen Wins the Stuart Alley Memorial

EAGLE, NE (September 8, 2024) — Kerry Madsen made the 468 mile jaunt from Cedar Lake Speedway to Eagle Raceway overnight worthwhile by winning the Stuart Alley Memorial Sunday night at Eagle Raceway with the Malvern Bank 360 Sprint Car Series / MSTS 360 Sprint Car Series.

After coming from the tail of the field to finish second with the Interstate Racing Association Saturday night at Cedar Lake, Madsen started on the front row and held off Chase Randall for the victory at Eagle. Sam Hafertepe Jr, Kaleb Johnson, and Hank Davis rounded out the top five.

Stuart Alley Memorial

Malvern Bank 360 Sprint Car Series / MSTS 360 Sprint Car Series

Eagle Raceway

Eagle, Nebraska

Sunday, September 8, 2024

Qualifying

1. 99-Tony Rost, 11.772[1]

2. 6K-Kaleb Johnson, 12.012[11]

3. 27B-Jake Bubak, 12.042[19]

4. 55X-Chase Brown, 12.070[13]

5. 44-Chris Martin, 12.150[5]

6. 100-Clint Benson, 12.176[3]

7. 8B-Jake Galusha, 12.177[6]

8. 2C-Hank Davis, 12.401[2]

9. 1TAZ-Tasker Phillips, 12.433[24]

10. 18E-Corbin Erickson, 12.491[10]

11. 2J-Zach Blurton, 12.569[22]

12. 1M-Don Droud Jr, 12.581[21]

13. 11-Colton Fisher, 12.584[7]

14. 52-Blake Hahn, 12.587[16]

15. 5A-Alex Vande Voort, 12.681[14]

16. 86-Jacob Hughes, 12.684[12]

17. 45X-Kyler Johnson, 12.702[25]

18. 57-Cam Sorrels, 12.713[23]

19. 25-Gunnar Pike, 12.720[4]

20. 23S-Stuart Snyder, 12.753[17]

21. 20-Brant O’Banion, 12.845[26]

22. 91-Terry McCarl, 12.866[8]

23. 35L-Cole Wayman, 12.932[18]

24. 17B-Ryan Bickett, 13.220[15]

25. 99D-Tucker Daly, 13.275[20]

26. 92J-JR Topper, 13.370[9]

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 11-Colton Fisher[2]

2. 86-Jacob Hughes[1]

3. 55X-Chase Brown[5]

4. 99-Tony Rost[6]

5. 8B-Jake Galusha[4]

6. 25-Gunnar Pike[7]

7. 18E-Corbin Erickson[3]

8. 91-Terry McCarl[8]

9. 99D-Tucker Daly[9]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 52-Blake Hahn[2]

2. 2C-Hank Davis[4]

3. 45X-Kyler Johnson[1]

4. 6K-Kaleb Johnson[6]

5. 44-Chris Martin[5]

6. 2J-Zach Blurton[3]

7. 23S-Stuart Snyder[7]

8. 35L-Cole Wayman[8]

9. 92J-JR Topper[9]

Heat Race #3 (8 Laps)

1. 5A-Alex Vande Voort[2]

2. 57-Cam Sorrels[1]

3. 1M-Don Droud Jr[3]

4. 20-Brant O’Banion[7]

5. 1TAZ-Tasker Phillips[4]

6. 27B-Jake Bubak[6]

7. 100-Clint Benson[5]

8. 17B-Ryan Bickett[8]

Heat Race #4 (8 Laps)

1. 55H-Sam Henderson[1]

2. 87-Aaron Reutzel[6]

3. 53-Jack Dover[4]

4. 22X-Riley Goodno[5]

5. 23-Lance Moss[2]

6. 55B-Brandon Anderson[7]

7. 1B-Brandon Horton[8]

8. 18-Ryan Roberts[3]

9. 36-Jason Martin[9]

Heat Race #5 (8 Laps)

1. 7-Tyler Lee[2]

2. 35-Trevor Grossenbacher[1]

3. 55M-Kerry Madsen[6]

4. 4-Cameron Martin[5]

5. 40-Clint Garner[4]

6. 4G-Cole Garner[3]

7. 13V-Seth Brahmer[7]

8. 03-Shayle Bade[8]

9. 51-Mike Boston[9]

Heat Race #6 (8 Laps)

1. 15H-Sam Hafertepe Jr[5]

2. 7B-Ben Brown[1]

3. 14-Joey Danley[3]

4. 12X-Chase Randall[6]

5. 3Z-Cole Vanderheiden[2]

6. 2-Chase Porter[4]

7. 2D-Dylan Opdahl[7]

8. 23J-Ethan Jones[8]

9. 22D-Daniel Nekolite[9]

B-Main #1 (10 Laps)

1. 27B-Jake Bubak[1]

2. 20-Brant O’Banion[5]

3. 40-Clint Garner[2]

4. 7B-Ben Brown[3]

5. 100-Clint Benson[4]

6. 99D-Tucker Daly[11]

7. 13V-Seth Brahmer[8]

8. 3Z-Cole Vanderheiden[6]

9. 51-Mike Boston[12]

10. 18-Ryan Roberts[7]

11. 1B-Brandon Horton[9]

12. 03-Shayle Bade[10]

B-Main #2 (10 Laps)

1. 44-Chris Martin[1]

2. 1M-Don Droud Jr[2]

3. 1TAZ-Tasker Phillips[3]

4. 2-Chase Porter[5]

5. 86-Jacob Hughes[4]

6. 4G-Cole Garner[6]

7. 55B-Brandon Anderson[8]

8. 2J-Zach Blurton[7]

9. 17B-Ryan Bickett[11]

10. 91-Terry McCarl[10]

11. 2D-Dylan Opdahl[9]

12. 92J-JR Topper[12]

13. 22D-Daniel Nekolite[13]

B-Main #3 (10 Laps)

1. 14-Joey Danley[1]

2. 57-Cam Sorrels[4]

3. 23-Lance Moss[6]

4. 23S-Stuart Snyder[9]

5. 8B-Jake Galusha[2]

6. 45X-Kyler Johnson[5]

7. 35-Trevor Grossenbacher[3]

8. 25-Gunnar Pike[8]

9. 35L-Cole Wayman[10]

10. 18E-Corbin Erickson[7]

11. 23J-Ethan Jones[11]

12. 36-Jason Martin[12]

Stewart Alley Memorial A-Main (40 Laps)

1. 55M-Kerry Madsen[2]

2. 12X-Chase Randall[6]

3. 15H-Sam Hafertepe Jr[4]

4. 6K-Kaleb Johnson[1]

5. 2C-Hank Davis[8]

6. 53-Jack Dover[11]

7. 87-Aaron Reutzel[5]

8. 22X-Riley Goodno[9]

9. 52-Blake Hahn[14]

10. 27B-Jake Bubak[17]

11. 44-Chris Martin[18]

12. 14-Joey Danley[19]

13. 55X-Chase Brown[7]

14. 57-Cam Sorrels[22]

15. 5A-Alex Vande Voort[15]

16. 99-Tony Rost[3]

17. 20-Brant O’Banion[20]

18. 11-Colton Fisher[13]

19. 1M-Don Droud Jr[21]

20. 55H-Sam Henderson[16]

21. 7-Tyler Lee[12]

22. 4-Cameron Martin[10]