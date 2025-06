Lucius takes second win of Ohio Speedweek at Wayne County

Orrville,OH (June 15,2025)- Bryce Lucius made it two in a row after winning round #2 of NAPA All Star Circuit of Champions Ohio Speedweek Monday night at Wayne County Speedway.

Lucius started third and led all 35 laps but for the second night was pressured by Cap Henry, keeping Lucius in his sights. Lucius held strong and survived red flags and cautions to capture the victory in his Brian Kemenah prepared #32.

Following Lucius and Henry was Danny Dietrich, Danny Mumaw and Brock Zearfoss. Ohio Speedweek continues Tuesday at Eldora Speedway.

NAPA All Star Circuit of Champions

Duffy Smith Memorial A Feature (35 Laps): 1. 32-Bryce Lucius[3]; 2. 33W-Cap Henry[1]; 3. 48-Danny Dietrich[4]; 4. 16-Danny Mumaw[11]; 5. 3Z-Brock Zearfoss[5]; 6. 4-Zane DeVault[6]; 7. 20B-Cody Bova[8]; 8. 49X-Cale Thomas[7]; 9. 19-TJ Michael[13]; 10. 98-Ricky Peterson[12]; 11. 17GP-Tim Shaffer[18]; 12. 101-Kalib Henry[25]; 13. 15C-Chris Andrews[15]; 14. 5AU-Brock Hallett[20]; 15. 15K-Creed Kemenah[21]; 16. 22-Brandon Spithaler[19]; 17. 45-Devon Borden[26]; 18. 38-Leyton Wagner[14]; 19. 7N-Darin Naida[17]; 20. 34-Sterling Cling[16]; 21. 27H-Steven Snyder Jr[22]; 22. 5E-Bobby Elliott[24]; 23. 14-Sean Rayhall[23]; 24. 38K-Tyler Gunn[9]; 25. 11N-Kasey Jedrzejek[10]; 26. 7*-Tyler Street[2]

Gates Corporation B Feature (12 Laps): 1. 22-Brandon Spithaler[3]; 2. 15K-Creed Kemenah[5]; 3. 5AU-Brock Hallett[2]; 4. 27H-Steven Snyder Jr[8]; 5. 5E-Bobby Elliott[9]; 6. 14-Sean Rayhall[1]; 7. 40X-Caleb Helms[4]; 8. 17-Dylan Norris[7]; 9. 40-Howard Moore[12]; 10. 45-Devon Borden[11]; 11. 101-Kalib Henry[10]; 12. 5-Kody Brewer[6]; 13. 29-Zeth Sabo[17]; 14. 6J-Jonah Aumend[15]; 15. 70-Henry Malcuit[16]; 16. 71M-Karter Sarff[18]; 17. 35-Stuart Brubaker[13]; 18. 6-Ryan Smith[14]

C Feature (10 Laps): 1. 29-Zeth Sabo[1]; 2. 71M-Karter Sarff[10]; 3. 7DK-Dylan Kingan[3]; 4. W20-Greg Wilson[7]; 5. 25R-Jordan Ryan[8]; 6. 81-Rayce Jacobs[6]; 7. 21-Larry Kingseed Jr[4]; 8. 2-Joe Adorjan[9]; 9. 3J-Trey Jacobs[2]; 10. 2MD-Aiden Price[5]

Level Utilities Dash (6 Laps): 1. 33W-Cap Henry[2]; 2. 7*-Tyler Street[1]; 3. 32-Bryce Lucius[3]; 4. 48-Danny Dietrich[5]; 5. 3Z-Brock Zearfoss[6]; 6. 4-Zane DeVault[4]

Premier Planning Heat 1 (10 Laps): 1. 32-Bryce Lucius[3]; 2. 98-Ricky Peterson[2]; 3. 17GP-Tim Shaffer[7]; 4. 15K-Creed Kemenah[1]; 5. 21-Larry Kingseed Jr[8]; 6. 29-Zeth Sabo[6]; 7. 70-Henry Malcuit[5]; 8. 5AU-Brock Hallett[4]

All Pro Heat 2 (10 Laps): 1. 11N-Kasey Jedrzejek[2]; 2. 48-Danny Dietrich[4]; 3. 38K-Tyler Gunn[3]; 4. 27H-Steven Snyder Jr[5]; 5. 17-Dylan Norris[1]; 6. 3J-Trey Jacobs[6]; 7. 2MD-Aiden Price[7]

Adaptive One Heat 3 (10 Laps): 1. 19-TJ Michael[2]; 2. 33W-Cap Henry[4]; 3. 7N-Darin Naida[6]; 4. 101-Kalib Henry[5]; 5. 22-Brandon Spithaler[3]; 6. 45-Devon Borden[1]; 7. W20-Greg Wilson[7]

Bazell Race Fuels Heat 4 (10 Laps): 1. 20B-Cody Bova[2]; 2. 3Z-Brock Zearfoss[4]; 3. 49X-Cale Thomas[3]; 4. 5-Kody Brewer[1]; 5. 35-Stuart Brubaker[6]; 6. 40-Howard Moore[5]; 7. 71M-Karter Sarff[8]; 8. 2-Joe Adorjan[7]

Computer Man Heat 5 (10 Laps): 1. 38-Leyton Wagner[1]; 2. 4-Zane DeVault[4]; 3. 16-Danny Mumaw[3]; 4. 5E-Bobby Elliott[5]; 5. 40X-Caleb Helms[2]; 6. 7DK-Dylan Kingan[6]; 7. 81-Rayce Jacobs[7]

Heat 6 (10 Laps): 1. 34-Sterling Cling[1]; 2. 7*-Tyler Street[4]; 3. 15C-Chris Andrews[2]; 4. 14-Sean Rayhall[3]; 5. 6J-Jonah Aumend[6]; 6. 6-Ryan Smith[5]; 7. 25R-Jordan Ryan[7]

Capital Renegade Qualifying 1 (2 Laps): 1. 5AU-Brock Hallett, 00:14.143[4]; 2. 48-Danny Dietrich, 00:14.361[6]; 3. 33W-Cap Henry, 00:14.371[9]; 4. 32-Bryce Lucius, 00:14.517[5]; 5. 38K-Tyler Gunn, 00:14.581[1]; 6. 22-Brandon Spithaler, 00:14.777[7]; 7. 98-Ricky Peterson, 00:14.796[17]; 8. 11N-Kasey Jedrzejek, 00:14.827[11]; 9. 19-TJ Michael, 00:14.860[10]; 10. 15K-Creed Kemenah, 00:14.876[2]; 11. 17-Dylan Norris, 00:14.883[3]; 12. 45-Devon Borden, 00:14.926[13]; 13. 70-Henry Malcuit, 00:14.928[21]; 14. 27H-Steven Snyder Jr, 00:14.974[22]; 15. 101-Kalib Henry, 00:15.011[16]; 16. 29-Zeth Sabo, 00:15.051[20]; 17. 3J-Trey Jacobs, 00:15.056[19]; 18. 7N-Darin Naida, 00:15.078[14]; 19. 17GP-Tim Shaffer, 00:15.107[15]; 20. 2MD-Aiden Price, 00:15.155[18]; 21. W20-Greg Wilson, 00:15.442[12]; 22. 21-Larry Kingseed Jr, 00:15.622[8]

Capital Renegade Qualifying 2 (2 Laps): 1. 3Z-Brock Zearfoss, 00:14.810[4]; 2. 4-Zane DeVault, 00:15.092[18]; 3. 7*-Tyler Street, 00:15.206[8]; 4. 49X-Cale Thomas, 00:15.301[12]; 5. 16-Danny Mumaw, 00:15.304[9]; 6. 14-Sean Rayhall, 00:15.333[14]; 7. 20B-Cody Bova, 00:15.378[20]; 8. 40X-Caleb Helms, 00:15.425[11]; 9. 15C-Chris Andrews, 00:15.496[10]; 10. 5-Kody Brewer, 00:15.514[22]; 11. 38-Leyton Wagner, 00:15.553[17]; 12. 34-Sterling Cling, 00:15.681[2]; 13. 40-Howard Moore, 00:15.703[1]; 14. 5E-Bobby Elliott, 00:15.712[6]; 15. 6-Ryan Smith, 00:15.825[5]; 16. 35-Stuart Brubaker, 00:15.976[21]; 17. 7DK-Dylan Kingan, 00:16.031[15]; 18. 6J-Jonah Aumend, 00:16.047[7]; 19. 2-Joe Adorjan, 00:16.259[19]; 20. 81-Rayce Jacobs, 00:16.731[13]; 21. 25R-Jordan Ryan, 00:59.900[3]; 22. 71M-Karter Sarff, 00:59.910[16]