Dietrich Wins the Lou Blaney Memorial

HARTFORD, OH (August 3, 2025) — Danny Dietrich made a stop at Sharon Speedway Saturday night on his way to the Knoxville Nationals in Iowa worthwhile by picking up the victory during the Lou Blaney Memorial.

Dietrich moved up from seventh starting spot to take the lead from Cale Thomas on lap 24. Dietrich stretched his advantage to 3.004 seconds at the finish. Dale Blaney, Thomas, Nate Dussel, and Zane DeVault rounded out the top five.

Lou Blaney Memorial

Sharon Speedway

Hartford, Ohio

Saturday, August 3, 2025

Winged 410 Sprint Cars

Premier Pallet Qualifying Flight A

1. 4-Zane DeVault, 14.887[5]

2. 48-Danny Dietrich, 15.164[8]

3. 22D-Cole Duncan, 15.295[4]

4. 08-Danny Kuriger, 15.434[6]

5. 11-Carl Bowser, 15.745[1]

6. 76-Davey Jones, 16.016[9]

7. 38-Leyton Wagner, 16.086[7]

8. 3J-Jacob Begenwald, 16.088[3]

9. 4W-Eric L Williams, 16.391[10]

10. 7T-David Kalb, 16.436[2]

Premier Pallet Qualifying Flight B

1. 1-Nate Dussel, 15.310[1]

2. 5-Jeremy Weaver, 15.510[7]

3. 6D-Ryan Smith, 15.530[9]

4. 3-John Jerich, 15.664[8]

5. 15K-Creed Kemenah, 15.781[2]

6. 83X-Nate Reeser, 16.090[3]

7. 47L-Dusty Larson, 16.173[4]

8. 21P-Carmen Perigo Jr, 16.249[5]

9. 17X-Cory Turner, 16.397[6]

10. 33-Brent Matus, 16.473[10]

Premier Pallet Qualifying Flight C

1. 29-Logan McCandless, 15.227[6]

2. 79-Jordan Thomas, 15.278[8]

3. 32B-Brandon Spithaler, 15.331[2]

4. 5K-Adam Kekich, 15.599[5]

5. 45-Devon Borden, 15.832[9]

6. 18-Arnie Kent, 15.868[3]

7. 3V-Chris Verda, 15.879[1]

8. 21N-Andy Priest, 16.076[4]

9. 47-Brett Brunkenhoefer, 16.363[10]

10. 99-Cameron Nastasi, 17.005[7]

Premier Pallet Qualifying 4 (2 Laps)

1. 10-Dale Blaney, 15.305[7]

2. 20B-Cody Bova, 15.356[4]

3. 49X-Cale Thomas, 15.380[5]

4. 13-Brandon Matus, 15.487[2]

5. 2-AJ Flick, 15.664[9]

6. 27K-Jeremy Kornbau, 15.761[8]

7. 10W-Jake Waters, 15.794[1]

8. 81-Rayce Jacobs, 16.100[6]

9. 16-Jim Morris, 16.245[3]

Hovis Auto Truck Supply Heat Race #1 (8 Laps)

1. 08-Danny Kuriger[1]

2. 48-Danny Dietrich[3]

3. 4-Zane DeVault[4]

4. 38-Leyton Wagner[7]

5. 22D-Cole Duncan[2]

6. 11-Carl Bowser[5]

7. 3J-Jacob Begenwald[8]

8. 7T-David Kalb[10]

9. 76-Davey Jones[6]

10. 4W-Eric L Williams[9]

Hovis Auto Truck Supply Heat Race #2 (8 Laps)

1. 6D-Ryan Smith[2]

2. 1-Nate Dussel[4]

3. 5-Jeremy Weaver[3]

4. 3-John Jerich[1]

5. 15K-Creed Kemenah[5]

6. 21P-Carmen Perigo Jr[8]

7. 47L-Dusty Larson[7]

8. 17X-Cory Turner[9]

9. 83X-Nate Reeser[6]

10. 33-Brent Matus[10]

Hovis Auto Truck Supply Heat Race #3 (8 Laps)

1. 5K-Adam Kekich[1]

2. 32B-Brandon Spithaler[2]

3. 79-Jordan Thomas[3]

4. 45-Devon Borden[5]

5. 29-Logan McCandless[4]

6. 21N-Andy Priest[8]

7. 47-Brett Brunkenhoefer[9]

8. 3V-Chris Verda[7]

9. 99-Cameron Nastasi[10]

10. 18-Arnie Kent[6]

Hovis Auto Truck Supply Heat Race #4 (8 Laps)

1. 49X-Cale Thomas[2]

2. 10-Dale Blaney[4]

3. 13-Brandon Matus[1]

4. 2-AJ Flick[5]

5. 20B-Cody Bova[3]

6. 27K-Jeremy Kornbau[6]

7. 16-Jim Morris[9]

8. 10W-Jake Waters[7]

9. 81-Rayce Jacobs[8]

Hovis Auto Truck Supply B Main (12 Laps)

1. 11-Carl Bowser[1]

2. 21P-Carmen Perigo Jr[2]

3. 3J-Jacob Begenwald[5]

4. 47L-Dusty Larson[6]

5. 27K-Jeremy Kornbau[4]

6. 3V-Chris Verda[11]

7. 21N-Andy Priest[3]

8. 17X-Cory Turner[10]

9. 7T-David Kalb[9]

10. 16-Jim Morris[8]

11. 47-Brett Brunkenhoefer[7]

12. 83X-Nate Reeser[14]

13. 99-Cameron Nastasi[15]

14. 33-Brent Matus[18]

15. 4W-Eric L Williams[17]

16. 10W-Jake Waters[12]

17. 81-Rayce Jacobs[16]

18. 76-Davey Jones[13]

19. 18-Arnie Kent[19]

Hovis Auto Truck Supply A-Main (35 Laps)

1. 48-Danny Dietrich[7]

2. 10-Dale Blaney[4]

3. 49X-Cale Thomas[5]

4. 1-Nate Dussel[1]

5. 4-Zane DeVault[3]

6. 5-Jeremy Weaver[11]

7. 32B-Brandon Spithaler[2]

8. 6D-Ryan Smith[6]

9. 79-Jordan Thomas[12]

10. 08-Danny Kuriger[8]

11. 22D-Cole Duncan[18]

12. 15K-Creed Kemenah[19]

13. 13-Brandon Matus[13]

14. 2-AJ Flick[17]

15. 20B-Cody Bova[20]

16. 5K-Adam Kekich[10]

17. 21P-Carmen Perigo Jr[22]

18. 29-Logan McCandless[9]

19. 45-Devon Borden[16]

20. 3-John Jerich[15]

21. 47L-Dusty Larson[24]

22. 38-Leyton Wagner[14]

23. 11-Carl Bowser[21]

24. 3J-Jacob Begenwald[23]