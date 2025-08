Henry, Calderwood, and Miller Master Millstream

FINDLAY, OH (August 1, 2025) — Cap Henry, Logan Calderwood, and Jamie Miller won sprint car feature events Friday night at Millstream Speedway.

Henry won the FAST 410 Sprint Car Series feature moving up from fifth starting position over T.J. Michael, Sean Rayhall, Trey Jacobs, and ninth starting Miller.

Calderwood, from Goodyear, Arizona, also started in the fifth position and held off ninth starting Max Adams for the Buckeye Outlaw Sprint Series feature victory. Korbyn Hayslett, Steve Irwin, and Tyler Gunn rounded out the top five.

Miller won the Attica Fremont Championship Series 305 sprint car feature over Dustin Dinan and Jimmy McGrath.

Millstream Speedway

Findlay, Ohio

Friday, August 1, 2025

FAST 410 Sprint Car Series

Qualifying Flight A

1. 33W-Cap Henry, 14.207[4]

2. 98-Ricky Peterson, 14.540[6]

3. 46-Michael Bauer, 14.653[1]

4. 15K-Creed Kemenah, 14.740[2]

5. 86-Michael Lutz Jr, 15.938[3]

6. 0J-Jeremy Atchison, 15.938[5]

Qualifying Flight B

1. 25R-Jordan Ryan, 14.373[3]

2. 19M-TJ Michael, 14.863[5]

3. 28N-Trey Jacobs, 14.929[6]

4. 9-Lance Heinberger, 16.121[1]

5. 1S-James Saam, 16.902[4]

DNS: 26-Jamie Miller, 16.902

Qualifying Flight C

1. 14R-Sean Rayhall, 14.556[4]

2. 22M-Dan McCarron, 14.765[6]

3. 35-Stuart Brubaker, 15.052[5]

4. 68G-Tyler Gunn, 15.056[3]

5. 13-Van Gurley Jr, 15.160[2]

6. 14-Luke Daugherty, 16.423[1]

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 46-Michael Bauer[2]

2. 33W-Cap Henry[4]

3. 98-Ricky Peterson[1]

4. 15K-Creed Kemenah[3]

5. 86-Michael Lutz Jr[5]

DNS: 0J-Jeremy Atchison

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 19M-TJ Michael[1]

2. 28N-Trey Jacobs[2]

3. 26-Jamie Miller[6]

4. 25R-Jordan Ryan[4]

5. 9-Lance Heinberger[3]

DNS: 1S-James Saam

Heat Race #3 (8 Laps)

1. 14R-Sean Rayhall[4]

2. 22M-Dan McCarron[1]

3. 68G-Tyler Gunn[3]

4. 35-Stuart Brubaker[2]

5. 13-Van Gurley Jr[5]

6. 14-Luke Daugherty[6]

A-Main (30 Laps)

1. 33W-Cap Henry[5]

2. 19M-TJ Michael[1]

3. 14R-Sean Rayhall[3]

4. 28N-Trey Jacobs[6]

5. 26-Jamie Miller[9]

6. 15K-Creed Kemenah[11]

7. 46-Michael Bauer[4]

8. 68G-Tyler Gunn[10]

9. 98-Ricky Peterson[8]

10. 22M-Dan McCarron[7]

11. 35-Stuart Brubaker[12]

12. 86-Michael Lutz Jr[13]

13. 9-Lance Heinberger[14]

14. 13-Van Gurley Jr[15]

15. 14-Luke Daugherty[18]

16. 25R-Jordan Ryan[2]

DNS: 1S-James Saam

DNS: 0J-Jeremy Atchison

Buckeye Outlaw Sprint Series

Qualifying Flight A

1. 6-Logan Calderwood, 16.597[1]

2. 14-Sean Rayhall, 17.252[7]

3. 2DI-Dustin Ingle, 17.374[6]

4. 73-Blake Vermillion, 17.895[3]

5. 99J-Kyle Johnson, 18.065[2]

6. 5A-Toby Alfrey, 18.466[5]

DNS: 86-Michael Lutz Jr, 18.466

Qualifying Flight B

1. 0-Steve Irwin, 16.699[6]

2. 9X-Tyler Gunn, 17.436[5]

3. 53-Steve Little, 17.901[1]

4. 19-Matt Cooley, 18.176[7]

5. 5-Jesse Vermillion, 18.335[3]

6. 97XB-Reed Hurst, 19.422[2]

DNS: 28N-Trey Jacobs, 19.422

Qualifying Flight C

1. 33-Mike Miller, 17.231[3]

2. 23S-Max Adams, 17.248[4]

3. 1H-Korbyn Hayslett, 17.717[5]

4. 16-Jackson Slone, 17.779[1]

5. 33M-Derek Hastings, 18.461[6]

6. 71-Stratton Briggs, 18.488[2]

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 6-Logan Calderwood[4]

2. 2DI-Dustin Ingle[2]

3. 14-Sean Rayhall[3]

4. 99J-Kyle Johnson[5]

5. 73-Blake Vermillion[1]

6. 5A-Toby Alfrey[6]

DNS: 86-Michael Lutz Jr

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 0-Steve Irwin[4]

2. 19-Matt Cooley[1]

3. 5-Jesse Vermillion[5]

4. 9X-Tyler Gunn[3]

5. 53-Steve Little[2]

6. 97XB-Reed Hurst[6]

DNS: 28N-Trey Jacobs

Heat Race #3 (8 Laps)

1. 1H-Korbyn Hayslett[2]

2. 33-Mike Miller[4]

3. 23S-Max Adams[3]

4. 16-Jackson Slone[1]

5. 33M-Derek Hastings[5]

6. 71-Stratton Briggs[6]

A-Main (25 Laps)

1. 6-Logan Calderwood[5]

2. 23S-Max Adams[9]

3. 1H-Korbyn Hayslett[3]

4. 0-Steve Irwin[4]

5. 9X-Tyler Gunn[11]

6. 2DI-Dustin Ingle[1]

7. 33-Mike Miller[6]

8. 5-Jesse Vermillion[8]

9. 99J-Kyle Johnson[10]

10. 19-Matt Cooley[2]

11. 16-Jackson Slone[12]

12. 33M-Derek Hastings[15]

13. 71-Stratton Briggs[18]

14. 53-Steve Little[14]

15. 73-Blake Vermillion[13]

16. 5A-Toby Alfrey[16]

17. 97XB-Reed Hurst[17]

18. 14-Sean Rayhall[7]

DNS: 28N-Trey Jacobs

DNS: 86-Michael Lutz Jr

Attica Fremont Championship Series 305 Sprint Cars

Qualifying Flight A

1. 9R-Logan Riehl, 15.885[1]

2. 4M-Blayne Keckler, 16.058[7]

3. 8K-Zach Kramer, 16.079[8]

4. 49-John Ivy, 16.207[5]

5. 4X-Bobby Clark, 16.269[6]

6. 0-Bradley Bateson, 16.531[2]

7. 28N-Chris Nagy, 16.658[3]

DNS: 1W-Paul Weaver, 16.658

Qualifying Flight B

1. 26-Jamie Miller, 16.125[4]

2. 5JR-Jimmy Mcgrath, 16.130[8]

3. 26S-Lee Sommers, 16.375[1]

4. 63-Randy Ruble, 16.529[2]

5. 5-Brandon Riehl, 16.652[6]

6. 98-David Hoppes, 17.116[7]

7. 14T-Tim Freeman, 17.646[3]

8. 5N-Levi Nickles, 18.512[5]

Qualifying 3 (99 Laps)

1. 21S-Benji Siferd, 16.135[2]

2. 36JR-JJ Henes, 16.146[1]

3. 12W-Dylan Watson, 16.229[7]

4. 13S-Drew Siferd, 16.244[4]

5. 6-Dustin Dinan, 16.312[6]

6. 78-Austin Black, 16.730[3]

7. 55-Jim Leaser, 16.753[8]

8. 39T-Trevor St Clair, 17.244[5]

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 49-John Ivy[1]

2. 8K-Zach Kramer[2]

3. 4M-Blayne Keckler[3]

4. 9R-Logan Riehl[4]

5. 0-Bradley Bateson[6]

6. 28N-Chris Nagy[7]

7. 4X-Bobby Clark[5]

DNS: 1W-Paul Weaver

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 26-Jamie Miller[4]

2. 5JR-Jimmy Mcgrath[3]

3. 26S-Lee Sommers[2]

4. 63-Randy Ruble[1]

5. 5-Brandon Riehl[5]

6. 98-David Hoppes[6]

7. 14T-Tim Freeman[7]

8. 5N-Levi Nickles[8]

Heat Race #3 (8 Laps)

1. 12W-Dylan Watson[2]

2. 6-Dustin Dinan[5]

3. 13S-Drew Siferd[1]

4. 21S-Benji Siferd[4]

5. 36JR-JJ Henes[3]

6. 78-Austin Black[6]

7. 55-Jim Leaser[7]

8. 39T-Trevor St Clair[8]

A-Main (25 Laps)

1. 26-Jamie Miller[3]

2. 6-Dustin Dinan[8]

3. 5JR-Jimmy McGrath[4]

4. 36JR-JJ Henes[15]

5. 21S-Benji Siferd[6]

6. 49-John Ivy[2]

7. 8K-Zach Kramer[7]

8. 4M-Blayne Keckler[9]

9. 26S-Lee Sommers[10]

10. 13S-Drew Siferd[11]

11. 78-Austin Black[18]

12. 4X-Bobby Clark[19]

13. 28N-Chris Nagy[16]

14. 5-Brandon Riehl[14]

15. 98-David Hoppes[17]

16. 39T-Trevor St Clair[24]

17. 63-Randy Ruble[12]

18. 55-Jim Leaser[21]

19. 9R-Logan Riehl[5]

20. 12W-Dylan Watson[1]

21. 14T-Tim Freeman[20]

22. 0-Bradley Bateson[13]

DNS: 1W-Paul Weaver

DNS: 5N-Levi Nickles