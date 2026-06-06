Carl Bowser takes Lernerville win

Lernerville,Pa (June 5,2026)- Carl Bowser picked up the 25 lap sprint car win at Lernerville Speedway Friday night. Chasing Bowser was Dan Shetler, Danny Kuriger, Jared Zimbardi and Michael Bauer.
Peoples Sprints
A Feature 1 (25 Laps): 1. 11-Carl Bowser[1]; 2. 7K-Dan Shetler[5]; 3. 08-Danny Kuriger[7]; 4. 35-Jared Zimbardi[2]; 5. 46-Michael Bauer[4]; 6. 3J-Jacob Begenwald[3]; 7. 79W-Will Fleming[6]; 8. 5-Jeremy Weaver[10]; 9. 3-John Jerich[8]; 10. 18-Arnold Kent[13]; 11. 4W-Kasey Weaver[12]; 12. 4J-John Mollick[15]; 13. 44-Pete Landram[18]; 14. 81-Rayce Jacobs[11]; 15. M4-Louie Mattes[16]; 16. 05-Adam Herb[14]; 17. 4K-Bill Kiley[17]; 18. (DNF) 76-Davey Jones[19]; 19. (DNF) 2-AJ Flick[9]
Heat 1 (8 Laps): 1. 5-Jeremy Weaver[1]; 2. 7K-Dan Shetler[2]; 3. 35-Jared Zimbardi[3]; 4. 3-John Jerich[4]; 5. 3J-Jacob Begenwald[7]; 6. 81-Rayce Jacobs[6]; 7. 18-Arnold Kent[5]; 8. 4J-John Mollick[8]; 9. 4K-Bill Kiley[9]; 10. (DNF) 76-Davey Jones[10]
Heat 2 (8 Laps): 1. 2-AJ Flick[3]; 2. 11-Carl Bowser[1]; 3. 08-Danny Kuriger[5]; 4. 46-Michael Bauer[6]; 5. 79W-Will Fleming[4]; 6. 4W-Kasey Weaver[2]; 7. 05-Adam Herb[7]; 8. M4-Louie Mattes[9]; 9. 44-Pete Landram[8]
Qualifying 1: 1. 3-John Jerich, 13.423[4]; 2. 35-Jared Zimbardi, 13.607[2]; 3. 7K-Dan Shetler, 13.611[9]; 4. 5-Jeremy Weaver, 13.862[1]; 5. 18-Arnold Kent, 13.870[10]; 6. 81-Rayce Jacobs, 13.888[6]; 7. 3J-Jacob Begenwald, 13.959[8]; 8. 4J-John Mollick, 14.221[7]; 9. 4K-Bill Kiley, 15.150[3]; 10. 76-Davey Jones, 15.206[5]
Qualifying 2: 1. 79W-Will Fleming, 13.855[1]; 2. 2-AJ Flick, 13.863[8]; 3. 4W-Kasey Weaver, 13.880[2]; 4. 11-Carl Bowser, 13.970[6]; 5. 08-Danny Kuriger, 14.016[7]; 6. 46-Michael Bauer, 14.092[5]; 7. 05-Adam Herb, 14.503[3]; 8. 44-Pete Landram, 14.792[4]; 9. M4-Louie Mattes, 15.629[9]