Cummins Wins Midwest Thunder Feature at Circle City

INDINAPOLIS, IN (August 8, 2025) — Kyle Cummins won the Midwest Thunder 410 Sprint Car Series feature Friday night at Circle City Raceway. Max Adams, J.J. Hughes, Ricky Lewis, and Jadon Rogers rounded out the top five.
Midwest Thunder 410 Sprint Car Series
Circle City Raceway
Indianapolis, Indiana
Friday, August 8, 2025
Qualifying
1. 86-Shane Cottle, 12.674[1]
2. 24P-Tye Mihocko, 12.731[2]
3. 23S-Max Adams, 12.735[5]
4. 76J-JJ Hughes, 12.816[3]
5. 77-Travis Berryhill, 12.876[9]
6. 4B-Donny Brackett, 12.947[8]
7. 61-Steve Irwin, 13.291[4]
8. 91-Aidan Salisbury, 13.354[10]
9. 87-Tony Helton, 13.601[6]
10. 43-Owen Barr, 13.716[7]
Qualifying 2
1. 81-Kole Kirkman, 12.380[6]
2. 17-Geoff Ensign, 12.442[8]
3. 96-Rylan Gray, 12.477[5]
4. 5-Jadon Rogers, 12.639[2]
5. 37-Logan Prickett, 12.668[4]
6. 8-Michael Clark, 12.726[9]
7. 22-Brandon Spencer, 12.788[7]
8. 77S-Trey McGranahan, 12.863[3]
9. 88J-Joey Amantea, 12.955[1]
10. 17L-Billy Lawless, 13.407[10]
Qualifying 3
1. 3P-Kyle Cummins, 12.131[3]
2. 16B-Harley Burns, 12.155[5]
3. 83C-Chance Crum, 12.156[9]
4. 97-Austin Nigh, 12.327[4]
5. 2J-James Turnbull, 12.431[7]
6. 9Z-Zack Pretorius, 12.439[8]
7. 6T-Trey Osborne, 12.448[2]
8. 44-Todd Hobson, 12.535[1]
9. 10-Aric Gentry, 12.941[6]
DNS: 37G-Dave Gross
Qualifying 4
1. 41-Ricky Lewis, 12.598[3]
2. 16-Anthony Nicholson, 12.665[9]
3. 13P-Cameron La Rose, 12.676[4]
4. 73C-Cody Fendley, 12.943[8]
5. 3KB-Jacob Brown, 12.953[7]
6. 16K-Wyatt Burks, 13.089[6]
7. 14-Bryan Brewer, 13.166[2]
8. 5W-Kyle Willis, 13.454[1]
9. 51-Steve Hair, 15.077[5]
Heat Race #1 (8 Laps)
1. 76J-JJ Hughes[1]
2. 23S-Max Adams[2]
3. 86-Shane Cottle[4]
4. 24P-Tye Mihocko[3]
5. 77-Travis Berryhill[5]
6. 4B-Donny Brackett[6]
7. 61-Steve Irwin[7]
8. 91-Aidan Salisbury[8]
9. 87-Tony Helton[9]
10. 43-Owen Barr[10]
Heat Race #2 (8 Laps)
1. 5-Jadon Rogers[1]
2. 96-Rylan Gray[2]
3. 17-Geoff Ensign[3]
4. 81-Kole Kirkman[4]
5. 88J-Joey Amantea[9]
6. 8-Michael Clark[6]
7. 77S-Trey McGranahan[8]
8. 37-Logan Prickett[5]
9. 17L-Billy Lawless[10]
10. 22-Brandon Spencer[7]
Heat Race #3 (8 Laps)
1. 3P-Kyle Cummins[4]
2. 16B-Harley Burns[3]
3. 83C-Chance Crum[2]
4. 6T-Trey Osborne[7]
5. 97-Austin Nigh[1]
6. 2J-James Turnbull[5]
7. 9Z-Zack Pretorius[6]
8. 44-Todd Hobson[8]
9. 37G-Dave Gross[10]
10. 10-Aric Gentry[9]
Heat Race #4 (8 Laps)
1. 41-Ricky Lewis[4]
2. 16-Anthony Nicholson[3]
3. 16K-Wyatt Burks[6]
4. 73C-Cody Fendley[1]
5. 14-Bryan Brewer[7]
6. 13P-Cameron La Rose[2]
7. 3KB-Jacob Brown[5]
8. 5W-Kyle Willis[8]
9. 51-Steve Hair[9]
B-Main (10 Laps)
1. 88J-Joey Amantea[2]
2. 77S-Trey McGranahan[6]
3. 4B-Donny Brackett[3]
4. 37-Logan Prickett[8]
5. 22-Brandon Spencer[12]
6. 8-Michael Clark[4]
7. 61-Steve Irwin[5]
8. 87-Tony Helton[9]
9. 91-Aidan Salisbury[7]
10. 43-Owen Barr[11]
11. 77-Travis Berryhill[1]
DNS: 17L-Billy Lawless
B-Main 2 (10 Laps)
1. 2J-James Turnbull[3]
2. 13P-Cameron La Rose[4]
3. 9Z-Zack Pretorius[5]
4. 97-Austin Nigh[1]
5. 44-Todd Hobson[7]
6. 14-Bryan Brewer[2]
7. 5W-Kyle Willis[8]
8. 3KB-Jacob Brown[6]
9. 37G-Dave Gross[9]
10. 51-Steve Hair[10]
DNS: 10-Aric Gentry
A-Main (25 Laps)
1. 3P-Kyle Cummins[4]
2. 23S-Max Adams[2]
3. 76J-JJ Hughes[6]
4. 41-Ricky Lewis[3]
5. 5-Jadon Rogers[5]
6. 16B-Harley Burns[7]
7. 96-Rylan Gray[1]
8. 86-Shane Cottle[9]
9. 83C-Chance Crum[11]
10. 24P-Tye Mihocko[13]
11. 6T-Trey Osborne[15]
12. 81-Kole Kirkman[14]
13. 88J-Joey Amantea[17]
14. 16K-Wyatt Burks[12]
15. 13P-Cameron La Rose[20]
16. 77-Travis Berryhill[21]
17. 17-Geoff Ensign[10]
18. 2J-James Turnbull[18]
19. 73C-Cody Fendley[16]
20. 16-Anthony Nicholson[8]
21. 77S-Trey McGranahan[19]