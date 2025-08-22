Sanders Continues to Shine With Chico Victory

CHICO, CA (August 22, 2025) — Justin Sanders charged from seventh starting position to win the preliminary feature during the 71st Mike Curb Gold Cup Race of Champions presented by NOS Energy Drink Friday night at Silver Dollar Speedway. Sanders took the lead on lap 21 and held on through a green/white/checkered restart for the victory.
The victory was Sanders second win driving the Ridge and Sons Racing entry filling in for the injured Aaron Reutzel.
Giovanni Scelzi, Tanner Thorson, James McFadden, and Spencer Bayston rounded out the top five.
71st Mike Curb Gold Cup Race of Champions presented by NOS Energy Drink
Kubota High Limit Sprint Car Series
Silver Dollar Speedway
Chico, California
Friday, August 22, 2025
Capital Custom Trailers Qualifying
1. 13-Daison Pursley, 11.573[19]
2. 87-Justin Sanders, 11.599[18]
3. W-Spencer Bayston, 11.603[21]
4. 7BC-Giovanni Scelzi, 11.713[1]
5. 35KM-Tyler Thompson, 11.715[2]
6. 21S-Jesse Schlotfeldt, 11.732[12]
7. 42-Sye Lynch, 11.741[10]
8. 21-James McFadden, 11.741[13]
9. X1-Chance Grasty, 11.752[9]
10. 88-Tanner Thorson, 11.756[24]
11. 3-Kaleb Montgomery, 11.799[5]
12. 0-Tim Kaeding, 11.886[7]
13. 9F-Dustin Freitas, 11.889[11]
14. 41-Dominic Scelzi, 11.906[4]
15. 17S-Jace Park, 11.936[3]
16. 24-Rico Abreu, 11.947[23]
17. 121-Caeden Steele, 11.961[14]
18. 73-Ryan Bernal, 12.003[26]
19. 7C-Tony Gomes, 12.022[15]
20. 14E-Mariah Ede, 12.088[16]
21. 21W-Jake Wheeler, 12.093[17]
22. 5-Brenham Crouch, 12.126[25]
23. 9L-Luke Hayes, 12.226[20]
24. 76-Jennifer Osborne, 12.231[6]
25. 21X-Shane Hopkins, 12.405[8]
26. 7W-Dennis Scherer, 12.427[22]
TJ Forged Heat Race #1 (10 Laps)
1. 121-Caeden Steele[2]
2. X1-Chance Grasty[4]
3. 21W-Jake Wheeler[1]
4. 35KM-Tyler Thompson[5]
5. 13-Daison Pursley[6]
6. 9F-Dustin Freitas[3]
7. 21X-Shane Hopkins[7]
DMI Heat Race #2 (10 Laps)
1. 5-Brenham Crouch[1]
2. 73-Ryan Bernal[2]
3. 88-Tanner Thorson[4]
4. 87-Justin Sanders[6]
5. 21S-Jesse Schlotfeldt[5]
6. 41-Dominic Scelzi[3]
7. 7W-Dennis Scherer[7]
BR Motorsports Heat Race #3 (10 Laps)
1. 17S-Jace Park[3]
2. W-Spencer Bayston[6]
3. 9L-Luke Hayes[1]
4. 42-Sye Lynch[5]
5. 7C-Tony Gomes[2]
6. 3-Kaleb Montgomery[4]
Rod End Supply Heat Race #4 (10 Laps)
1. 0-Tim Kaeding[4]
2. 21-James McFadden[5]
3. 7BC-Giovanni Scelzi[6]
4. 24-Rico Abreu[3]
5. 14E-Mariah Ede[2]
6. 76-Jennifer Osborne[1]
Winters Performance B-Main (10 Laps)
1. 3-Kaleb Montgomery[1]
2. 41-Dominic Scelzi[3]
3. 9F-Dustin Freitas[2]
4. 76-Jennifer Osborne[4]
5. 21X-Shane Hopkins[5]
6. 7W-Dennis Scherer[6]
Kubota A-Main (30 Laps)
1. 87-Justin Sanders[7]
2. 7BC-Giovanni Scelzi[5]
3. 88-Tanner Thorson[11]
4. 21-James McFadden[1]
5. W-Spencer Bayston[6]
6. 0-Tim Kaeding[10]
7. 42-Sye Lynch[2]
8. 41-Dominic Scelzi[22]
9. X1-Chance Grasty[9]
10. 121-Caeden Steele[13]
11. 73-Ryan Bernal[14]
12. 35KM-Tyler Thompson[4]
13. 13-Daison Pursley[8]
14. 7C-Tony Gomes[18]
15. 24-Rico Abreu[15]
16. 5-Brenham Crouch[16]
17. 14E-Mariah Ede[20]
18. 9L-Luke Hayes[19]
19. 17S-Jace Park[12]
20. 3-Kaleb Montgomery[21]
21. 76-Jennifer Osborne[23]
22. 21S-Jesse Schlotfeldt[3]
23. 21W-Jake Wheeler[17]
24. 9F-Dustin Freitas[24]