Doney Wins POWRi Feature at 34 Raceway

BURLINGTON, IA (August 29, 2025) — Xavier Doney won the POWRi 410 Sprint Car Series feature Friday night at 34 Raceway. Joe B Miller from seventh starting spot, Ayrton Gennetten, Gage Montgomery from 18th, and John Barnard from 16th rounded out the top five.
POWRi 410 Sprint Car Series
34 Raceway
West Burlington, Iowa
Friday, August 29, 2025
Start2Finish Qualifying
1. 88-Austin McCarl, 12.862[17]
2. 44-Chris Martin, 12.899[10]
3. 2KS-Jack Anderson, 12.954[19]
4. 27-Carson McCarl, 12.958[21]
5. 51B-Joe B Miller, 12.965[14]
6. 3-Ayrton Gennetten, 13.080[18]
7. 74-Xavier Doney, 13.106[13]
8. 14-Sean Rayhall, 13.155[16]
9. 97-Scotty Milan, 13.300[5]
10. 63-JJ Hickle, 13.307[11]
11. 15JR-Cole Mincer, 13.356[4]
12. 49-Josh Schneiderman, 13.407[20]
13. 79-Gage Montgomery, 13.407[8]
14. B8-John Barnard, 13.411[12]
15. 4-Cruz Dickerson, 13.421[15]
16. 99-Zach Daum, 13.499[6]
17. 42P-Preston Perlmutter, 13.533[2]
18. 31-McCain Richards, 13.655[7]
19. 74N-Natalie Doney, 13.846[3]
20. 44B-Cory Bruns, 13.882[1]
21. 17-Dillan Baldwin, 14.002[9]
Flying A Motorsports Heat Race #1 (8 Laps)
1. 74-Xavier Doney[2]
2. 88-Austin McCarl[4]
3. 63-JJ Hickle[1]
4. 27-Carson McCarl[3]
5. 99-Zach Daum[6]
6. 74N-Natalie Doney[7]
7. 79-Gage Montgomery[5]
Eibach Racing Heat Race #2 (8 Laps)
1. 15JR-Cole Mincer[1]
2. 14-Sean Rayhall[2]
3. 51B-Joe B Miller[3]
4. 44-Chris Martin[4]
5. 42P-Preston Perlmutter[6]
6. B8-John Barnard[5]
7. 44B-Cory Bruns[7]
Auto Meter Heat Race #3 (8 Laps)
1. 49-Josh Schneiderman[1]
2. 3-Ayrton Gennetten[3]
3. 2KS-Jack Anderson[4]
4. 97-Scotty Milan[2]
5. 4-Cruz Dickerson[5]
6. 17-Dillan Baldwin[7]
7. 31-McCain Richards[6]
Honest Abe Roofing A-Main (30 Laps)
1. 74-Xavier Doney[2]
2. 51B-Joe B Miller[7]
3. 3-Ayrton Gennetten[3]
4. 79-Gage Montgomery[18]
5. B8-John Barnard[16]
6. 63-JJ Hickle[11]
7. 99-Zach Daum[13]
8. 27-Carson McCarl[10]
9. 49-Josh Schneiderman[8]
10. 97-Scotty Milan[12]
11. 88-Austin McCarl[1]
12. 2KS-Jack Anderson[4]
13. 44-Chris Martin[9]
14. 15JR-Cole Mincer[5]
15. 4-Cruz Dickerson[15]
16. 74N-Natalie Doney[17]
17. 31-McCain Richards[20]
18. 44B-Cory Bruns[21]
19. 42P-Preston Perlmutter[14]
20. 14-Sean Rayhall[6]
21. 17-Dillan Baldwin[19]