Sobotka Wins ESS Feature at Brewerton

BREWERTON, NY (August 29, 2025) — Zach Sobotka won the Empire Super Sprints feature Friday night at Brewerton Speedway. Sobotka, from Parish, New York, took the lead on lap 18 from Super DIRTcar Series driver Larry Wight and drove to a 1.801 lead at the finish. Wight, Jordan Poirier from 11th starting position, Danny Varin, and Sammy Reaks IV rounded out the top five.
Empire Super Sprints
Brewerton Speedway
Brewerton, New York
Friday, August 29, 2025
Qualifying Flight A
1. 01-Danny Varin, 13.476[4]
2. 38-Zach Sobotka, 13.649[3]
3. 17-Sammy Reakes IV, 13.808[5]
4. 53-Shawn Donath, 13.912[1]
5. 66-Jordan Hutton, 13.958[2]
6. 29-Dalton Herrick, 14.040[8]
7. 79-Jordan Thomas, 14.057[7]
8. 67-Steve Glover, 14.245[6]
Qualifying Flight B
1. 98-Joe Trenca, 13.867[8]
2. 8-Dillon Paddock, 13.874[5]
3. 21-Spencer Burley, 13.935[3]
4. 28-Jordan Poirier, 13.941[2]
5. 28F-Davie Franek, 13.949[7]
6. 10V-Billy VanInwegen Jr, 14.163[1]
7. 96X-Chad Phelps, 14.449[4]
DNS: 100-Chris Hulsizer, 14.449
Qualifying Flight C
1. 7C-Dylan Swiernik, 13.309[2]
2. 5H-Chris Hile, 13.452[6]
3. 99L-Larry Wight, 13.775[5]
4. 41-Dalton Rombough, 14.088[8]
5. 87-Jason Barney, 14.399[1]
6. 13T-Trevor Years, 14.728[7]
7. 33-Lacey Hanson, 14.766[3]
8. 36-Mikey Kruchka, 14.863[4]
Heat Race #1
1. 53-Shawn Donath[1]
2. 01-Danny Varin[4]
3. 17-Sammy Reakes IV[2]
4. 38-Zach Sobotka[3]
5. 66-Jordan Hutton[5]
6. 79-Jordan Thomas[7]
7. 29-Dalton Herrick[6]
8. 67-Steve Glover[8]
Heat Race #2
1. 28-Jordan Poirier[1]
2. 98-Joe Trenca[4]
3. 8-Dillon Paddock[3]
4. 28F-Davie Franek[5]
5. 96X-Chad Phelps[7]
6. 10V-Billy VanInwegen Jr[6]
7. 21-Spencer Burley[2]
8. 100-Chris Hulsizer[8]
Heat Race #3
1. 99L-Larry Wight[2]
2. 5H-Chris Hile[3]
3. 7C-Dylan Swiernik[4]
4. 41-Dalton Rombough[1]
5. 87-Jason Barney[5]
6. 13T-Trevor Years[6]
7. 33-Lacey Hanson[7]
8. 36-Mikey Kruchka[8]
Dash #1
1. 96X-Chad Phelps[2]
2. 66-Jordan Hutton[1]
3. 79-Jordan Thomas[4]
4. 10V-Billy VanInwegen Jr[5]
5. 87-Jason Barney[3]
6. 13T-Trevor Years[6]
A-Main
1. 38-Zach Sobotka[3]
2. 99L-Larry Wight[4]
3. 28-Jordan Poirier[11]
4. 01-Danny Varin[7]
5. 17-Sammy Reakes IV[5]
6. 96X-Chad Phelps[13]
7. 87-Jason Barney[17]
8. 41-Dalton Rombough[1]
9. 98-Joe Trenca[2]
10. 21-Spencer Burley[20]
11. 100-Chris Hulsizer[23]
12. 28F-Davie Franek[8]
13. 66-Jordan Hutton[14]
14. 10V-Billy VanInwegen Jr[16]
15. 7C-Dylan Swiernik[9]
16. 79-Jordan Thomas[15]
17. 13T-Trevor Years[18]
18. 33-Lacey Hanson[21]
19. 29-Dalton Herrick[19]
20. 36-Mikey Kruchka[24]
21. 8-Dillon Paddock[6]
22. 67-Steve Glover[22]
23. 53-Shawn Donath[12]
24. 5H-Chris Hile[10]