Westbrook Wins on Back to School Night at Ohsweken

OHSWEKEN, ONT (August 29, 2025) — Dylan Westbrook was head of the class on back to school night winning the 360 sprint car feature Friday night at Ohsweken Speedway.
Westbrook took the lead from Josh Hansen and held off Ryan Turner for the victory. Nick Sheridan from 12th starting position, Tyler Powless, and Hansen rounded out the top five.
Keegan Baker won the crate sprint car feature.
Ohsweken Speedway
Ohsweken, Ontario
Friday, August 29, 2025
Winged 360 Sprint Cars
Qualifying Flight A
1. 47X-Dylan Westbrook, 13.596[1]
2. 17X-Cory Turner, 13.788[2]
3. 68-Aaron Turkey, 13.939[3]
4. 21K-Kyle Phillips, 13.941[5]
5. 77E-Ashton VanEvery, 13.967[7]
6. 87XS-Skyler Evans[6]
DNS: 90-Travis Cunningham
Qualifying Flight B
1. 15-Ryan Turner, 13.505[1]
2. 94-Todd Hoddick, 13.780[7]
3. 0C-Cole MacDonald, 13.996[3]
4. 77T-Tyeller Powless, 14.074[4]
5. 0-Glenn Styres, 14.834[6]
6. 29W-Tyler Ward, 15.209[2]
7. 43-Scott Sherk, 16.726[5]
Qualifying Flight C
1. 9-Liam Martin, 13.653[3]
2. 12DD-Darren Dryden, 13.688[2]
3. 88H-Josh Hansen, 13.809[7]
4. 84L-Mike Lichty, 13.834[6]
5. 5-DJ Christie, 13.846[4]
6. 19D-Allan Downey, 15.010[5]
7. 45-Nick Sheridan, 28.441[1]
Heat Race #1 (8 Laps)
1. 17X-Cory Turner[1]
2. 47X-Dylan Westbrook[4]
3. 21K-Kyle Phillips[3]
4. 68-Aaron Turkey[2]
5. 87XS-Skyler Evans[6]
6. 77E-Ashton VanEvery[5]
DNS: 90-Travis Cunningham
Heat Race #2 (8 Laps)
1. 15-Ryan Turner[4]
2. 77T-Tyeller Powless[3]
3. 94-Todd Hoddick[1]
4. 0C-Cole MacDonald[2]
5. 29W-Tyler Ward[6]
6. 43-Scott Sherk[7]
7. 0-Glenn Styres[5]
Heat Race #3 (8 Laps)
1. 88H-Josh Hansen[2]
2. 9-Liam Martin[4]
3. 5-DJ Christie[5]
4. 45-Nick Sheridan[7]
5. 19D-Allan Downey[6]
6. 84L-Mike Lichty[3]
7. 12DD-Darren Dryden[1]
A-Main (25 Laps)
1. 47X-Dylan Westbrook[3]
2. 15-Ryan Turner[4]
3. 45-Nick Sheridan[12]
4. 77T-Tyeller Powless[6]
5. 88H-Josh Hansen[2]
6. 9-Liam Martin[1]
7. 17X-Cory Turner[5]
8. 68-Aaron Turkey[10]
9. 5-DJ Christie[9]
10. 77E-Ashton VanEvery[15]
11. 94-Todd Hoddick[8]
12. 87XS-Skyler Evans[13]
13. 21K-Kyle Phillips[7]
14. 0-Glenn Styres[20]
15. 0C-Cole MacDonald[11]
16. 29W-Tyler Ward[14]
17. 84L-Mike Lichty[17]
18. 43-Scott Sherk[16]
19. 12DD-Darren Dryden[19]
20. 90-Travis Cunningham[18]
Winged Crate Sprint Cars
Heat Race #1 (8 Laps)
1. 16X-Keegan Baker[2]
2. 53-Logan Shwedyk[4]
3. 5-Tom Pellizzari[1]
4. 52-Jesse Costa[7]
5. 24K-Kiana Teal[3]
6. 2-Travis Hofstetter[6]
7. 26X-Campbell Baker[5]
8. 8-Kurtis Connell[8]
9. 55-Cory Whittam[10]
10. 44-Connor Ross[9]
Heat Race #2 (8 Laps)
1. 1-Holly Porter[1]
2. 2M-Steve Murdock[2]
3. BS39-Brett Stratford[6]
4. 28T-Cameron Thomson[4]
5. 3S-Austin Roes[7]
6. 74-Rob Neely[5]
7. 51-Trevor Young[3]
8. 85C-Cam MacKinnon[8]
9. 88R-Riley Mercer[10]
10. 26-John Verney[9]
Heat Race #3 (8 Laps)
1. 5D-Jacob Dykstra[4]
2. 9C-Brian Nanticoke[2]
3. 88-Lance Erskine[8]
4. 45-Curtis Gartly[3]
5. 72-Tanner Podwinski[9]
6. 24A-AJ Lewis[7]
7. 20-Johnny Miller[1]
8. 11W-Brennen Hagar[6]
9. 69K-Ken Hamilton[5]
A-Main (20 Laps)
1. 16X-Keegan Baker[3]
2. 52-Jesse Costa[6]
3. 3S-Austin Roes[12]
4. 1-Holly Porter[4]
5. 88-Lance Erskine[8]
6. 53-Logan Shwedyk[5]
7. 45-Curtis Gartly[14]
8. 28T-Cameron Thomson[13]
9. 2M-Steve Murdock[1]
10. 9C-Brian Nanticoke[9]
11. 24A-AJ Lewis[15]
12. 26X-Campbell Baker[19]
13. 74-Rob Neely[18]
14. 5-Tom Pellizzari[11]
15. 20-Johnny Miller[23]
16. 85C-Cam MacKinnon[22]
17. 72-Tanner Podwinski[10]
18. 24K-Kiana Teal[16]
19. 8-Kurtis Connell[21]
20. 51-Trevor Young[20]
21. 2-Travis Hofstetter[17]
22. 69K-Ken Hamilton[25]
23. BS39-Brett Stratford[7]
24. 26-John Verney[27]
25. 11W-Brennen Hagar[24]
26. 5D-Jacob Dykstra[2]
27. 55-Cory Whittam[28]
28. 44-Connor Ross[26]
29. 88R-Riley Mercer[29]