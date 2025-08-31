Jadon Rogers Wins Midwest Thunder Feature at Red Hill

SUMNER, IL (August 30, 2025) — Jadon Rogers won the Midwest Thunder 410 Sprint Car feature Saturday night at Red Hill Raceway. J.J. Hughes, Trey Osborne, Mario Clouser, and Travis Berryhill rounded out the top five.
Midwest Thunder 410 Sprint Car Series
Red Hill Raceway
Sumner, Illinois
Saturday, August 30, 2025
Qualifying Flight A
1. 6-Mario Clouser, 15.350[6]
2. 2B-Kale Drake, 15.453[4]
3. 77S-Travis Berryhill, 15.701[3]
4. 14-Jadon Rogers, 15.831[8]
5. 12-Adyn Schmidt, 15.962[1]
6. 10-Aric Gentry, 15.963[7]
7. 5W-Kyle Willis, 16.641[2]
8. 25V-Brett Morley, 17.172[5]
DNS: 77SS-Trey McGranahan
Qualifying Flight B
1. 16B-Harley Burns, 14.940[2]
2. 87-Tony Helton, 15.090[8]
3. 13P-Cameron La Rose, 15.461[1]
4. 10G-Gabriel Gilbert, 15.514[6]
5. 4B-Donny Brackett, 15.693[4]
6. 7S-Sam Scott, 15.952[3]
7. 00-Austin Cory, 16.266[7]
DNS: 43-Owen Barr
Qualifying Flight C
1. 76-JJ Hughes, 15.208[1]
2. 6T-Trey Osborne, 15.232[2]
3. 14C-Nathan Carle, 15.862[3]
4. 3M-Tres Mehler, 16.198[6]
5. 36-Collin Ambrose, 16.279[5]
6. 16-James Boyd, 16.764[4]
7. 78-Donnie Gentry, 16.976[7]
8. 11-Scott Plew, 17.391[8]
Heat Race #1 (8 Laps)
1. 14-Jadon Rogers[1]
2. 6-Mario Clouser[4]
3. 77SS-Trey McGranahan[9]
4. 77S-Travis Berryhill[2]
5. 12-Adyn Schmidt[5]
6. 10-Aric Gentry[6]
7. 25V-Brett Morley[8]
8. 5W-Kyle Willis[7]
9. 2B-Kale Drake[3]
Heat Race #2 (8 Laps)
1. 16B-Harley Burns[4]
2. 13P-Cameron La Rose[2]
3. 10G-Gabriel Gilbert[1]
4. 87-Tony Helton[3]
5. 43-Owen Barr[8]
6. 00-Austin Cory[7]
7. 7S-Sam Scott[6]
8. 4B-Donny Brackett[5]
Heat Race #3 (8 Laps)
1. 76-JJ Hughes[4]
2. 3M-Tres Mehler[1]
3. 14C-Nathan Carle[2]
4. 6T-Trey Osborne[3]
5. 78-Donnie Gentry[7]
6. 36-Collin Ambrose[5]
7. 16-James Boyd[6]
8. 11-Scott Plew[8]
B Main (8 Laps)
1. 10-Aric Gentry[1]
2. 36-Collin Ambrose[3]
3. 25V-Brett Morley[4]
4. 4B-Donny Brackett[8]
5. 00-Austin Cory[2]
6. 11-Scott Plew[9]
7. 5W-Kyle Willis[7]
8. 16-James Boyd[6]
DNS: 7S-Sam Scott
DNS: 2B-Kale Drake
A-Main (25 Laps)
1. 14-Jadon Rogers[1]
2. 76-JJ Hughes[3]
3. 6T-Trey Osborne[12]
4. 6-Mario Clouser[4]
5. 77S-Travis Berryhill[10]
6. 16B-Harley Burns[2]
7. 87-Tony Helton[11]
8. 78-Donnie Gentry[15]
9. 12-Adyn Schmidt[13]
10. 10G-Gabriel Gilbert[8]
11. 36-Collin Ambrose[17]
12. 43-Owen Barr[14]
13. 4B-Donny Brackett[19]
14. 16-James Boyd[21]
15. 00-Austin Cory[20]
16. 77SS-Trey McGranahan[7]
17. 3M-Tres Mehler[6]
18. 10-Aric Gentry[16]
19. 14C-Nathan Carle[9]
20. 13P-Cameron La Rose[5]
21. 25V-Brett Morley[18]