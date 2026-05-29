Blaney Wins Round Three of Western PA Speedweek

SARVER, PA (May 29, 2026) – Dale Blaney picked up the victory during Jean Lynch Classic that served as round three of Western Pennsylvania Speedweek Friday night at Lernerville Speedway.
Blaney started in the sixth position and had the lead by lap nine, stretching his advantage to 4.172 seconds at the finish during the 30-lap feature.
Jeremy Weaver, Mark Smith, Wednesday and Thursday night feature winner during Western PA Speedweek A.J. Flick, and Dan Shetler rounded out the top five.
Western PA Speedweek
Lernerville Speedway
Sarver, Pennsylvania
Friday, May 29, 2026
Knox Bakery Qualifying Flight A
1. 10-Dale Blaney, 13.546[4]
2. 22-Brandon Spithaler, 13.733[6]
3. 35Z-Jared Zimbardi, 13.755[12]
4. 98-Ricky Peterson, 13.812[9]
5. 46-Michael Bauer, 13.827[3]
6. 32B-Jeremy Kornbau, 13.856[7]
7. 21-Carmen Perigo Jr, 13.889[15]
8. 08-Danny Kuriger, 13.977[11]
9. 19-Tyler Esh, 14.076[5]
10. 79W-Will Fleming, 14.082[10]
11. 7-Chris Smith, 14.086[1]
12. 11-Carl Bowser, 14.185[14]
13. 2-AJ Flick, 14.321[18]
14. 05-Adam Herb, 14.409[8]
15. 23J-Jack Sodeman Jr, 14.485[17]
16. X7-Andy Cavanagh, 14.697[13]
17. 4K-Bill Kiley, 15.856[2]
18. 7A-Tim Robertson, 16.141[16]
Knox Bakery Qualifying Flight B
1. 7K-Dan Shetler, 14.790[1]
2. 17K-Mark Smith, 15.034[15]
3. 13-Brandon Matus, 15.049[3]
4. 3V-Chris Verda, 15.107[14]
5. 3-John Jerich, 15.187[5]
6. 5-Jeremy Weaver, 15.280[10]
7. 5K-Adam Kekich, 15.400[12]
8. 35-Jason Shultz, 15.435[6]
9. 83X-Nate Reeser, 15.436[16]
10. 11J-David Kalb, 15.563[11]
11. 13B-John Garvin Jr, 15.699[7]
12. 8-Billy Dietrich, 15.724[17]
13. 3J-Jacob Begenwald, 15.729[13]
14. 88J-Joey Amantea, 15.879[18]
15. 33-Brent Matus, 15.972[2]
16. 11M-Nathen McDowell, 16.203[4]
17. 55-Scott Rodgers, 16.632[8]
18. M4-Louie Mattes, 16.979[9]
Mobile Bail Bonds Heat Race #1 (8 Laps)
1. 46-Michael Bauer[2]
2. 10-Dale Blaney[4]
3. 21-Carmen Perigo Jr[1]
4. 2-AJ Flick[7]
5. 35Z-Jared Zimbardi[3]
6. 23J-Jack Sodeman Jr[8]
7. 7-Chris Smith[6]
8. 19-Tyler Esh[5]
9. 4K-Bill Kiley[9]
Mobile Bail Bonds Heat Race #2 (8 Laps)
1. 32B-Jeremy Kornbau[2]
2. 22-Brandon Spithaler[4]
3. 98-Ricky Peterson[3]
4. 11-Carl Bowser[6]
5. 79W-Will Fleming[5]
6. 08-Danny Kuriger[1]
7. 05-Adam Herb[7]
8. X7-Andy Cavanagh[8]
9. 7A-Tim Robertson[9]
Mobile Bail Bonds Heat Race #3 (8 Laps)
1. 5K-Adam Kekich[1]
2. 3-John Jerich[2]
3. 7K-Dan Shetler[4]
4. 13-Brandon Matus[3]
5. 3J-Jacob Begenwald[7]
6. 83X-Nate Reeser[5]
7. 13B-John Garvin Jr[6]
8. 33-Brent Matus[8]
DNS: 55-Scott Rodgers
Mobile Bail Bonds Heat Race #4 (8 Laps)
1. 5-Jeremy Weaver[2]
2. 17K-Mark Smith[4]
3. 35-Jason Shultz[1]
4. 11J-David Kalb[5]
5. 88J-Joey Amantea[7]
6. 8-Billy Dietrich[6]
7. 11M-Nathen McDowell[8]
8. M4-Louie Mattes[9]
DNS: 3V-Chris Verda
Hobaughs Auto Parts B-Main (12 Laps)
1. 8-Billy Dietrich[4]
2. 08-Danny Kuriger[3]
3. 83X-Nate Reeser[2]
4. 3V-Chris Verda[16]
5. 19-Tyler Esh[9]
6. 23J-Jack Sodeman Jr[1]
7. 7-Chris Smith[5]
8. 33-Brent Matus[10]
9. 13B-John Garvin Jr[6]
10. 7A-Tim Robertson[15]
11. X7-Andy Cavanagh[11]
12. M4-Louie Mattes[12]
13. 4K-Bill Kiley[13]
14. 05-Adam Herb[7]
15. 11M-Nathen McDowell[8]
DNS: 55-Scott Rodgers
Western PA Speedweek Feature (30 Laps)
1. 10-Dale Blaney[6]
2. 5-Jeremy Weaver[1]
3. 17K-Mark Smith[3]
4. 2-AJ Flick[14]
5. 7K-Dan Shetler[2]
6. 98-Ricky Peterson[12]
7. 22-Brandon Spithaler[8]
8. 35Z-Jared Zimbardi[5]
9. 46-Michael Bauer[4]
10. 35-Jason Shultz[13]
11. 5K-Adam Kekich[7]
12. 11-Carl Bowser[16]
13. 32B-Jeremy Kornbau[10]
14. 79W-Will Fleming[19]
15. 21-Carmen Perigo Jr[11]
16. 88J-Joey Amantea[20]
17. 3-John Jerich[9]
18. 3J-Jacob Begenwald[18]
19. 3V-Chris Verda[24]
20. 83X-Nate Reeser[23]
21. 11J-David Kalb[17]
22. 13-Brandon Matus[15]
23. 08-Danny Kuriger[22]
24. 8-Billy Dietrich[21]