Nienhiser Wins at Jacksonville

JACKSONVILLE, IL (May 29, 2026) – Paul Nienhiser won the sprint car feature Friday night at Jacksonville Speedway in convincing fashion. Nienhiser started from the pole and led all 25-laps, building up a 2.346 second advantage at the finish on the tight ¼-mile oval.
Brayton Lynch, Zach Daum, Korey Weyant, and Steven Russell rounded out the top five.
Jacksonville Speedway
Jacksonville, Illinois
Friday, May 29, 2026
Winged 410 Sprint Cars
Heat Race #1 (10 Laps)
1. 29-Brayton Lynch[2]
2. 47-Korey Weyant[3]
3. 99-Tyler Brabant[1]
4. 34-Sterling Cling[7]
5. 1JR-Steven Russell[5]
6. 44-Cory Bruns[8]
7. 2-Seth Polus[4]
8. 3B-Shelby Bosie[6]
Heat Race #2 (10 Laps)
1. 9-Tyler Duff[1]
2. 6-Corey Nelson[2]
3. 5H-Mario Clouser[4]
4. B8-John Barnard[6]
5. 83-Mitchell Davis[5]
6. 3N-Jake Neuman[7]
7. 71-Jaxton Wiggs[3]
8. 17-Paul Haley[8]
Heat Race #3 (10 Laps)
1. 3-Zach Wigal[1]
2. 9X-Paul Nienhiser[6]
3. 7A-Will Armitage[5]
4. 92-Zach Daum[7]
5. 99W-Jarrett Weyant[2]
6. 10S-Jeremy Standridge[3]
7. 52F-Logan Faucon[4]
A-Main (25 Laps)
1. 9X-Paul Nienhiser[1]
2. 29-Brayton Lynch[2]
3. 92-Zach Daum[8]
4. 47-Korey Weyant[5]
5. 1JR-Steven Russell[14]
6. 83-Mitchell Davis[15]
7. B8-John Barnard[11]
8. 3N-Jake Neuman[16]
9. 7A-Will Armitage[6]
10. 44-Cory Bruns[13]
11. 10S-Jeremy Standridge[18]
12. 17-Paul Haley[22]
13. 52F-Logan Faucon[20]
14. 71-Jaxton Wiggs[21]
15. 99W-Jarrett Weyant[17]
16. 2-Seth Polus[19]
17. 9-Tyler Duff[3]
18. 34-Sterling Cling[7]
19. 99-Tyler Brabant[12]
20. 3B-Shelby Bosie[23]
21. 6-Corey Nelson[9]
22. 3-Zach Wigal[4]
23. 5H-Mario Clouser[10]