Dewease Wins Allen Tribute Feature at Williams Grove

MECHANICSBURG, PA (May 29, 2026) – Lance Dewease picked up his second feature victory of the 2026 season Friday night during the Bobby and Joey Allen Tribute Race at Williams Grove Speedway.
60 year old Dewease from Fayetteville, Pennsylvania led all 25-laps in route to the victory. Chase Dietz moved up from fifth starting position to claim the runner up position while Danny Dietrich, Brent Schearer, and Troy Wagaman Jr. rounded out the top five.
PA Posse 410 Sprint Car Series
Bobby & Joey Allen Tribute Raceway
Williams Grove Speedway
Mechanicsburg, Pennsylvania
Friday, May 29, 2026
Fast Tees 410 Qualifying Flight A
1. 23-Chase Dietz, 17.357[13]
2. 12-Brent Shearer, 17.366[6]
3. 48-Danny Dietrich, 17.396[7]
4. 8-Lance Dewease, 17.399[4]
5. 10X-Ryan Smith, 17.489[1]
6. 41-Logan Rumsey, 17.542[5]
7. X-Dallas Schott, 17.596[2]
8. 11-TJ Stutts, 17.610[3]
9. 66-Ryan Newton, 17.623[14]
10. 95-Kody Hartlaub, 17.654[15]
11. 27S-Dylan Cisney, 17.739[11]
12. 11M-Mike Thompson, 17.801[10]
13. 27H-Bryce Lucius, 17.828[9]
14. 98-James Roselli, 18.037[8]
15. 10-Matt Campbell, 18.218[12]
16. 00-Chris Frank, 18.798[16]
Fast Tees 410 Qualifying Flight B
1. 3Z-Brock Zearfoss, 17.678[3]
2. 27-Troy Wagaman Jr, 17.743[15]
3. 1A-Cameron Smith, 17.785[11]
4. 1X-Chad Trout, 17.826[7]
5. 1W-Buddy Schweibinz, 17.869[9]
6. 91-Preston Lattomus, 17.873[5]
7. 22E-Nash Ely, 17.953[2]
8. 22-Doug Hammaker, 17.959[1]
9. 67-Justin Whittall, 18.083[13]
10. 51-Freddie Rahmer, 18.135[12]
11. 11A-Austin Bishop, 18.183[16]
12. 39-JJ Loss, 18.188[10]
13. 45S-Samuel Miller, 18.286[4]
14. 6-Cole Knopp, 18.394[8]
15. 17B-Steve Buckwalter, 18.405[14]
16. 22M-Matt Miller, 18.452[6]
Harrys U Pull It 410 Heat Race #1 (8 Laps)
1. 48-Danny Dietrich[1]
2. 23-Chase Dietz[4]
3. 10X-Ryan Smith[2]
4. 10-Matt Campbell[8]
5. 66-Ryan Newton[5]
6. 27S-Dylan Cisney[6]
7. X-Dallas Schott[3]
8. 27H-Bryce Lucius[7]
Walter Laudermilch Concrete 410 Heat Race #2 (8 Laps)
1. 8-Lance Dewease[1]
2. 41-Logan Rumsey[2]
3. 12-Brent Shearer[4]
4. 11-TJ Stutts[3]
5. 95-Kody Hartlaub[5]
6. 00-Chris Frank[8]
7. 98-James Roselli[7]
8. 11M-Mike Thompson[6]
Ollies Bargain Outlet 410 Heat Race #3 (8 Laps)
1. 1A-Cameron Smith[1]
2. 1W-Buddy Schweibinz[2]
3. 3Z-Brock Zearfoss[4]
4. 67-Justin Whittall[5]
5. 22E-Nash Ely[3]
6. 11A-Austin Bishop[6]
7. 17B-Steve Buckwalter[8]
8. 45S-Samuel Miller[7]
410 Heat Race #4 (8 Laps)
1. 1X-Chad Trout[1]
2. 91-Preston Lattomus[2]
3. 27-Troy Wagaman Jr[4]
4. 22-Doug Hammaker[3]
5. 51-Freddie Rahmer[5]
6. 39-JJ Loss[6]
7. 6-Cole Knopp[7]
DNS: 22M-Matt Miller
410 B-Main (8 Laps)
1. 11A-Austin Bishop[2]
2. X-Dallas Schott[1]
3. 00-Chris Frank[4]
4. 39-JJ Loss[5]
5. 27S-Dylan Cisney[3]
6. 17B-Steve Buckwalter[6]
7. 6-Cole Knopp[8]
8. 27H-Bryce Lucius[9]
9. 45S-Samuel Miller[10]
10. 98-James Roselli[11]
DNS: 11M-Mike Thompson
Thrivent Fusion Financial Group 410 A-Main (25 Laps)
1. 8-Lance Dewease[1]
2. 23-Chase Dietz[5]
3. 48-Danny Dietrich[6]
4. 12-Brent Shearer[4]
5. 27-Troy Wagaman Jr[8]
6. 1X-Chad Trout[3]
7. 1A-Cameron Smith[7]
8. 41-Logan Rumsey[10]
9. 1W-Buddy Schweibinz[9]
10. 67-Justin Whittall[14]
11. 10X-Ryan Smith[12]
12. 91-Preston Lattomus[11]
13. 95-Kody Hartlaub[19]
14. 51-Freddie Rahmer[20]
15. 10-Matt Campbell[13]
16. 22-Doug Hammaker[16]
17. 66-Ryan Newton[17]
18. 22E-Nash Ely[18]
19. 11A-Austin Bishop[21]
20. 11-TJ Stutts[15]
21. 3Z-Brock Zearfoss[2]
22. 00-Chris Frank[23]
23. X-Dallas Schott[22]
24. 39-JJ Loss[24]