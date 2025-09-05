Macri Wins Opening Night of the 2025 Tuscarora Weekend at Port Royal

PORT ROYAL, PA (September 4, 2025) — Anthony Macri started off the Tuscarora 50 weekend in dominating fashion in route to winning the Kubota High Limit Racing feature event Thursday night at Port Royal Speedway
Macri, from Dillsburg, Pennsylvania, was able to take the lead from Brenham Crouch at the start and drove away to a 4.184 second advantage at the finish. Fellow Pennsylvania driver Justin Whittall claimed the runner up position with Crouch, Danny Dietrich, and Rico Abreu rounding out the top five.
During qualifying Brian Brown set the fastest time, but did not feel comfortable with the braces he had to wear on his hands following a crash last month during the Knoxville Nationals and scratched for the remainder of the event.
Kubota High Limit Racing
Port Royal Speedway
Port Royal, Pennsylvania
Thursday, September 5, 2025
FK Rod Ends Dash (7 Laps)
1. 5-Brenham Crouch[1]
2. 39M-Anthony Macri[2]
3. 48-Danny Dietrich[4]
4. 1A-Ashton Torgerson[6]
5. 67-Justin Whittall[5]
6. 14-Trey Starks[7]
7. 24-Rico Abreu[8]
8. 24D-Danny Sams III[3]
Capital Custom Trailers Qualifying – Group A (2 Laps)
1. 39M-Anthony Macri, 15.426[12]
2. 14-Trey Starks, 15.495[2]
3. 67-Justin Whittall, 15.511[1]
4. 24D-Danny Sams III, 15.513[5]
5. 49-Brad Sweet, 15.545[20]
6. 42-Sye Lynch, 15.607[21]
7. X-Matt Campbell, 15.625[8]
8. 55W-Mike Wagner, 15.704[13]
9. 10-Ryan Timms, 15.766[23]
10. 23-Chase Dietz, 15.801[10]
11. 5W-Lucas Wolfe, 15.828[6]
12. 26-Justin Peck, 15.835[18]
13. 12-Lance Dewease, 15.842[17]
14. 27S-Dylan Cisney, 15.912[14]
15. 39-Lynton Jeffrey, 15.928[3]
16. 87-Aaron Reutzel, 15.997[19]
17. 13-Daison Pursley, 16.002[16]
18. 66-Ryan Newton, 16.006[15]
19. 2-Gerard McIntyre Jr, 16.029[24]
20. 20T-Ryan Taylor, 16.070[7]
21. 99-Devin Adams, 16.101[9]
22. 77-Mike Walter II, 16.121[22]
23. 22H-Doug Hammaker, 16.143[4]
24. 47K-Kody Lehman, 16.163[25]
25. 18J-JT Ferry, 16.250[11]
Capital Custom Trailers Qualifying – Group B (2 Laps)
1. 24-Rico Abreu, 15.928[11]
2. 1A-Ashton Torgerson, 15.967[9]
3. 5-Brenham Crouch, 16.003[4]
4. 48-Danny Dietrich, 16.143[6]
5. 69K-Ryan Smith, 16.174[5]
6. 19-Brent Marks, 16.184[20]
7. 71-Parker Price Miller, 16.239[7]
8. 20-Brady Bacon, 16.265[18]
9. 8-Brock Zearfoss, 16.311[15]
10. 9-Chase Randall, 16.330[2]
11. 45-Jeff Halligan, 16.385[3]
12. 88-Tanner Thorson, 16.408[13]
13. 7BC-Giovanni Scelzi, 16.413[22]
14. 55-Logan Wagner, 16.480[16]
15. 5K-Jake Karklin, 16.487[14]
16. 11-TJ Stutts, 16.558[8]
17. 22-Jonathan Preston, 16.616[10]
18. 27-Troy Wagaman Jr, 16.619[23]
19. 12H-Blane Heimbach, 16.756[24]
20. 5J-Jeremy Weaver, 16.790[17]
21. 33-Derek Hauck, 17.004[19]
22. 45S-Samuel Miller, 17.054[21]
23. 35-Austin Bishop, [12]
24. 21-Brian Brown, [1]
TJ Forged Heat Race #1 (8 Laps)
1. 67-Justin Whittall[1]
2. 49-Brad Sweet[2]
3. 39M-Anthony Macri[4]
4. X-Matt Campbell[3]
5. 10-Ryan Timms[5]
6. 5W-Lucas Wolfe[6]
7. 12-Lance Dewease[7]
8. 39-Lynton Jeffrey[8]
9. 22H-Doug Hammaker[12]
10. 2-Gerard McIntyre Jr[10]
11. 99-Devin Adams[11]
12. 13-Daison Pursley[9]
13. 18J-JT Ferry[13]
DMI Heat Race #2 (8 Laps)
1. 24D-Danny Sams III[1]
2. 42-Sye Lynch[2]
3. 26-Justin Peck[6]
4. 14-Trey Starks[4]
5. 87-Aaron Reutzel[8]
6. 23-Chase Dietz[5]
7. 66-Ryan Newton[9]
8. 55W-Mike Wagner[3]
9. 77-Mike Walter II[11]
10. 27S-Dylan Cisney[7]
11. 20T-Ryan Taylor[10]
12. 47K-Kody Lehman[12]
BR Motorsports Heat Race #3 (8 Laps)
1. 5-Brenham Crouch[1]
2. 69K-Ryan Smith[2]
3. 24-Rico Abreu[4]
4. 8-Brock Zearfoss[5]
5. 71-Parker Price Miller[3]
6. 7BC-Giovanni Scelzi[7]
7. 5K-Jake Karklin[8]
8. 12H-Blane Heimbach[10]
9. 33-Derek Hauck[11]
10. 22-Jonathan Preston[9]
11. 45-Jeff Halligan[6]
12. 35-Austin Bishop[12]
Rod End Supply Heat Race #4 (8 Laps)
1. 48-Danny Dietrich[1]
2. 1A-Ashton Torgerson[4]
3. 19-Brent Marks[2]
4. 20-Brady Bacon[3]
5. 27-Troy Wagaman Jr[9]
6. 88-Tanner Thorson[6]
7. 9-Chase Randall[5]
8. 5J-Jeremy Weaver[10]
9. 55-Logan Wagner[7]
10. 11-TJ Stutts[8]
11. 45S-Samuel Miller[11]
C-Main (10 Laps)
1. 2-Gerard McIntyre Jr[1]
2. 22-Jonathan Preston[2]
3. 13-Daison Pursley[9]
4. 27S-Dylan Cisney[3]
5. 11-TJ Stutts[4]
6. 99-Devin Adams[5]
7. 45-Jeff Halligan[6]
8. 20T-Ryan Taylor[7]
9. 45S-Samuel Miller[8]
10. 47K-Kody Lehman[11]
11. 18J-JT Ferry[12]
DNS: 35-Austin Bishop
Winters Performance B-Main (12 Laps)
1. 5W-Lucas Wolfe[3]
2. 7BC-Giovanni Scelzi[4]
3. 23-Chase Dietz[5]
4. 9-Chase Randall[2]
5. 5K-Jake Karklin[8]
6. 55W-Mike Wagner[1]
7. 66-Ryan Newton[9]
8. 12-Lance Dewease[7]
9. 12H-Blane Heimbach[10]
10. 88-Tanner Thorson[6]
11. 5J-Jeremy Weaver[12]
12. 22H-Doug Hammaker[13]
13. 33-Derek Hauck[14]
14. 22-Jonathan Preston[18]
15. 55-Logan Wagner[16]
16. 39-Lynton Jeffrey[11]
17. 77-Mike Walter II[15]
18. 2-Gerard McIntyre Jr[17]
Kubota A-Main (25 Laps)
1. 39M-Anthony Macri[2]
2. 67-Justin Whittall[5]
3. 5-Brenham Crouch[1]
4. 48-Danny Dietrich[3]
5. 24-Rico Abreu[7]
6. 69K-Ryan Smith[10]
7. 1A-Ashton Torgerson[4]
8. 14-Trey Starks[6]
9. 42-Sye Lynch[11]
10. 49-Brad Sweet[9]
11. 87-Aaron Reutzel[19]
12. 71-Parker Price Miller[18]
13. 26-Justin Peck[13]
14. 27-Troy Wagaman Jr[20]
15. 19-Brent Marks[12]
16. 55-Logan Wagner[26]
17. 23-Chase Dietz[23]
18. 5W-Lucas Wolfe[21]
19. 7BC-Giovanni Scelzi[22]
20. X-Matt Campbell[15]
21. 10-Ryan Timms[17]
22. 24D-Danny Sams III[8]
23. 20-Brady Bacon[16]
24. 9-Chase Randall[24]
25. 8-Brock Zearfoss[14]
26. 13-Daison Pursley[27]
27. 88-Tanner Thorson[25]
28. 77-Mike Walter II[28]
PA Sprint Series
305 Heat Race #1 (8 Laps)
1. 5V-Braeden Varner[2]
2. 89-Nick Sweigart[5]
3. 71-Josh Spicer[1]
4. 97-Kenny Heffner[4]
5. 12-Roger Irvine[3]
6. 1M-Paul Moyer[6]
7. 01-Timmy Bittner[7]
8. 21C-Jarrett Cavalet[8]
305 Heat Race #2 (8 Laps)
1. 5-Logan Spahr[4]
2. 2-Erin Statler[2]
3. 88-Fred Arnold[1]
4. 25-Dustin Young[3]
5. 19-Kruz Kepner[8]
6. 7H-Kyle Hart[6]
7. 20-Doug Dodson[7]
8. 32A-Austin Greenland[5]
305 Heat Race #3 (8 Laps)
1. 53W-Jimmy White[2]
2. 42-Jim Pattock[4]
3. 46-Mike Alleman[1]
4. 44-John Braim[3]
5. 36-Mike Melair[6]
6. 7-Drew Young[5]
7. 98-Croix Beasom[7]
305 A-Main (20 Laps)
1. 89-Nick Sweigart[1]
2. 97-Kenny Heffner[10]
3. 71-Josh Spicer[5]
4. 42-Jim Pattock[8]
5. 88-Fred Arnold[2]
6. 5-Logan Spahr[4]
7. 2-Erin Statler[3]
8. 53W-Jimmy White[6]
9. 7-Drew Young[18]
10. 12-Roger Irvine[13]
11. 44-John Braim[12]
12. 5V-Braeden Varner[7]
13. 20-Doug Dodson[20]
14. 01-Timmy Bittner[19]
15. 36-Mike Melair[15]
16. 21C-Jarrett Cavalet[22]
17. 25-Dustin Young[11]
18. 98-Croix Beasom[21]
19. 46-Mike Alleman[9]
20. 32A-Austin Greenland[23]
21. 1M-Paul Moyer[16]
22. 7H-Kyle Hart[17]
DNS: 19-Kruz Kepner